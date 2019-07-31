 ليس ميسي أو رونالدينيو..إيتو يكشف عن أفضل لاعب لعب معه | عالم الرياضة | DW | 20.09.2019

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عالم الرياضة

ليس ميسي أو رونالدينيو..إيتو يكشف عن أفضل لاعب لعب معه

كشف نجم برشلونة السابق صامويل إيتو عن أفضل لاعب جاوره في مسيرته الكروية المرصعة بعدة ألقاب محلية وقارية. النجم الكاميروني اختار لاعباً كان في أكثر من مرة واحداً من صناع ملاحم النادي الكتالوني.

Fußball UEFA Champions League Manchester United - Barcelona Samuel Eto'o (Getty Images/AFP/C. Simon)

صورة من الأرشيف.

بعد أيام قليلة فقط من اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بدأ النجم الكاميروني صامويل إيتو في الكشف عن بعض اللحظات المميزة، التي عاشها طيلة مسيرته المرصعة بالألقاب المحلية والقارية في عالم الساحرة المستديرة.

ففي مقابلة خص بها راديو "كادينا سير" الإسباني، ونشرت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية بعض الأجزاء منها، قال صامويل إيتو إن أندريس إنييستا هو أفضل لاعب لعب إلى جانبه فوق المستطيل الأخضر، وأضاف: "قلت ذلك في أول مقابلة. إنه (إنييستا) أفضل لاعب تدربت معه".

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وجه النجم الكاميورني صامويل إيتو اتهامات قوية لإتحاد بلاده بلغت إلى حد اتهامه بمحاولة قتله. يأتي ذلك عقب تدهور العلاقة بين النجم إيتو والإتحاد الكاميروني بسبب قضية مستحقات اللاعبين، مؤكدا أنه استعان بحماية شخصية لحمايته. (11.02.2013)

رغم مرور عشر سنوات تقريبا على مغادرة صامويل إيتو لبرشلونة بطلب من المدرب غوارديولا، إلا أن إيتو يبدو أنه لم يهضم بعد قرار غوارديولا، فقد وجه إليه سهام النقد لأنه لم يقرّ أنه هو (إيتو) من صنع تاريخ برشلونة وليس ميسي. (11.04.2019)

وتابع المهاجم الكاميروني إن "الناس أصيبوا بالدهشة لأنني لم أذكر ميسي أو رونالدينيو، لكن الوقت أثبت صحة (كلامي)". وأردف: "إنييستا يلعب مثل مارادونا وميسي وكريستيانو رونالدو".

ولعب صامويل إيتو مع زميله السابق أندريس إنيستا في برشلونة في الفترة الممتدة بين 2004 و 2009، حيث شهدت هذه المرحلة تألق النادي الكتالوني على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك بالفوز بعدة ألقاب كان أهمها مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتقل إيتو للحديث عن زميله السابق في برشلونة تشافي هيرنانديز، والذي يعمل حالياً مدربا في الدوري القطري لكرة القدم. وقال في هذا الصدد وبنوع من المزاح: "إذا لم يدرب برشلونة في مرة من المرات، فإنني سأقتله".

من جهة أخرى، كان أندريس إنييستا قد تفاعل مؤخراً مع خبر اعتزال زميله السابق صامويل إيتو. ونشر "الرسام" صورة له تجمعه بـ"الأسد الكاميروني" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلق عليها قائلاً "أخي، شكراً لك على كل شيء، اعتنيت بي منذ اليوم الأول...كل التوفيق في المستقبل".

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