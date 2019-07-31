ليس ميسي أو رونالدينيو..إيتو يكشف عن أفضل لاعب لعب معه

بعد أيام قليلة فقط من اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بدأ النجم الكاميروني صامويل إيتو في الكشف عن بعض اللحظات المميزة، التي عاشها طيلة مسيرته المرصعة بالألقاب المحلية والقارية في عالم الساحرة المستديرة.

ففي مقابلة خص بها راديو "كادينا سير" الإسباني، ونشرت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية بعض الأجزاء منها، قال صامويل إيتو إن أندريس إنييستا هو أفضل لاعب لعب إلى جانبه فوق المستطيل الأخضر، وأضاف: "قلت ذلك في أول مقابلة. إنه (إنييستا) أفضل لاعب تدربت معه".

وتابع المهاجم الكاميروني إن "الناس أصيبوا بالدهشة لأنني لم أذكر ميسي أو رونالدينيو، لكن الوقت أثبت صحة (كلامي)". وأردف: "إنييستا يلعب مثل مارادونا وميسي وكريستيانو رونالدو".

ولعب صامويل إيتو مع زميله السابق أندريس إنيستا في برشلونة في الفترة الممتدة بين 2004 و 2009، حيث شهدت هذه المرحلة تألق النادي الكتالوني على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك بالفوز بعدة ألقاب كان أهمها مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتقل إيتو للحديث عن زميله السابق في برشلونة تشافي هيرنانديز، والذي يعمل حالياً مدربا في الدوري القطري لكرة القدم. وقال في هذا الصدد وبنوع من المزاح: "إذا لم يدرب برشلونة في مرة من المرات، فإنني سأقتله".

من جهة أخرى، كان أندريس إنييستا قد تفاعل مؤخراً مع خبر اعتزال زميله السابق صامويل إيتو. ونشر "الرسام" صورة له تجمعه بـ"الأسد الكاميروني" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلق عليها قائلاً "أخي، شكراً لك على كل شيء، اعتنيت بي منذ اليوم الأول...كل التوفيق في المستقبل".