ليس فقط زواجه من مغربية.. نهاية سنة سعيدة لعثمان ديمبلي!

نهاية سنة 2021 كانت مليئة بالأحداث السعيدة لمهاجم نادي برشلونة، عثمان ديمبلي، بتزامن أعياد الميلاد توصل اللاعب الفرنسي إلى اتفاق مع النادي الكتالاني بتجديد عقده إلى نهاية سنة 2026. وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فان عثمان سيوقع تمديد عقده خلال الأسبوع المقبل؛ أي تقريبا قبل نهاية السنة الحالية.
واستعاد بطل العالم في الأسابيع الأخيرة من العام الحالي لياقته البدنية بعد تعثر بسبب الإصابات المتكررة، إذ عاد للتألق عبر تنشيط هجوم النادي الكتالوني الذي يجتاز بدوره مرحلة صعبة.
ويبدو أن برشلونة وبعد تولي الأسطورة تشافي هرنانديزتدريبه، استقر على الاحتفاظ بديمبلي الذي راجت إشاعات كثيرة في الأشهر القليلة الماضية حول احتمال انتقاله إلى نادي أوروبي آخر. وانتقل ديمبلي سنة 2018 من دورتموند إلى برشلونة بموجب عقد قيمته 130 مليون يورو.
عثمان على "العمارية"
ويعيش ديمبلي أجواء أفراح عائلية، بعد قراره الزواج من فتاة مغربية، وإقامته حفل زفاف بمدينة مراكش على الطريقة المغربية. ونقلت مواقع إعلامية مغربية صورا وفيديوهات لحفل زفاف ديمبلي، حيث ظهر عثمان بملابس تقليدية مغربية وأفريقية في أجواء احتفالية مع فرق موسيقية مغربية وبعد ذلك يتم حمله وعروسته عبر "العمارية"، وهي هودج منمق بألوان ذهبية أو فضية، وبعد أن يصعد عليها العروس يحملها شبان على الأعناق، ويرقصون بها على الأنغام المغربية والزغاريد.
ونقلت مواقع لمشجعي النجم الفرنسي ونادي برشلونة، صورا ولقطات فيديو من حفل زفاف ديمبلي.
وذكرت صحيفة "سيورت" الإسبانية أن زواج ديمبلي فاجأ زملاءه بالنادي الكاتالوني، وأن عددا محدودا من أصدقائه في المنتخب الفرنسي حضروا حفل زفافه بمراكش، إذ لم يشر ديمبلي على حسابه بمواقع التواصل لخبر زواجه.
م.س/ع.ج.م
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