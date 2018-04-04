 ″ليس جدي وإنما زوجي″... قصة حب تحدت فرق العمر! | عالم المنوعات | DW | 16.03.2019

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منوعات

"ليس جدي وإنما زوجي"... قصة حب تحدت فرق العمر!

على الرغم من الفارق العمري الكبير بينهما الذي يبلغ نحو (32) عاماً، يعيش الزوجان الأمريكيان بسعادة مع بعضهما متجاهلين الانتقادات الكثيرة اللاتي تطالهما بسبب التفاوت في السن. فهل يجب أن يُقيد الحب بعمر معين؟

Bildergalerie Persische Redaktion Beziehung Zuwendung Geschenk (imago/INSADCO)

يقال إن "الحب لا يعرف عمراً"، فالحب مشاعر دافئة تجتاح قلوب المحبين بغض النظر عن أعمارهم. ولكن من المألوف أن يكون أعمار العاشقين متقاربة لبعضها أو قد يزيد عمر الرجل بضع سنوات عن عمر شريكته. ولكن هل يجب أن يكون ذلك قاعدة عامة لاختيار شريك الحياة؟ وهل يوجد فارق عمري معين لاختيار زوج أو زوجة المستقبل دون التعرض لانتقادات من المجتمع والبيئة المحيطة؟

"إنه ليس جدّي، وانما زوجي" هكذا تجيب ستايسي كراتشفيلد البالغة من العمر (38) عاماً عند سؤالها عن زوجها الذي يكبرها بـ(32) عاماً. الزوجان اللذان قد أوضحا أن هذه الفجوة العمرية بينهما لا تشكل أي مشكلة في علاقتهما. بحسب ما نشره موقع ديلي ميل.

مختارات

تتغير نظرة المجتمع لفرق السن بين الزوجين مع مرور الزمن، فما كان مقبولا في بعض المجتمعات قبل 100 عام صار غريبا اليوم، والعكس صحيح. لكن يمكن تحديد فارق عمري مناسب لنجاح العلاقة؟ وما هي مزايا وعيوب فرق العمر بين الزوجين؟ (01.08.2015)

بعد حوالي 43 سنة من الانتظار وتعرضه إلى الرفض أكثر من مرة، تمكن سعيد الحظ جونس من الحصول على موافقة محبوبته على الزواج. الزوجان احتفلا بزفافهما، فيما أكد الزوج أنه يشعر بالكثير من الحبور والحب. فما قصة هذا الثنائي؟ (02.03.2019)

التقت ستايسي زوجها المستقبلي توم كراتشفيلد (70) عاماً قبل حوالي 4 أعوام عندما بدأت العمل في مزرعة توم للزواحف، حيث نشأت بينهما قصة حب قوية بدأت بصداقة ثم تطورت إلى علاقة حب تكللت بالزواج بعد بسنوات قليلة. إويعيش الزوجان ويعملان سوية في بلدة هومستيد بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من السعادة الزوجية التي يعيشها الثنائي مع بعضهما، إلا أنهما لم يسلما من الأحكام المسبقة والانتقادات التي تطال مسامعهم عند خروجهم معاً كزوجين في الأماكن العامة نظراً للفرق العمري الكبير الواضح بينهما.

بيد أن الحب الذي يجمع بين ستايسي وتوم أقوى بكثير من تلك الانتقادات، ولن يسمحوا للآخرين بتدمير السعادة التي يشعران بها والعاطفة الكبيرة بينهما كما يقولان.

ويوضح توم كراتشفيلد، وهو أستاذ في علم الزواحف والبرمائيات: " نعلم أننا لا نملك الكثير من الوقت مع بعضنا البعض كالآخرين، ولكننا سنبذل ما بوسعنا لأن نعيش معاً سعداء... لا أخشى من الموت، ولكنني أخاف من عدم عيش حياتي كما يجدر بها أن تعاش".

ر.ض

  • Bildergalerie Die Hochzeitsfeier in der Arabischen Welt (Picture-alliance/epa/Palast)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    زواج الملك من فتاة من عامة الشعب

    احتفل العاهل المغربي محمد السادس والأميرة للا سلمى بزفافهما في 14 يوليو/تموز 2002. وهو الزفاف الذي تأخر عن موعده المفترض، إذ عقد الملك قرانه في مارس/آذار من نفس السنة وقرر تأجيل العرس تضامنا مع الشعب الفلسطيني بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

  • Hochzeit im jordanischen Königshaus (picture-alliance/dpa/Ossinger)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    ملك وأربع زوجات

    شهد القصر الملكي في الأردن عدة زيجات ملكية. إذ تزوج الملك الحسين ملك الأردن الراحل أربع مرات. الصورة توثق لزفافه الرابع والأخير مع الملكة نورالحسين في 15 يونيو/ حزيران 1978، وهي الزيجة الأطول في تاريخ زيجات الملك الراحل، والتي دامت 21 سنة حتى وفاته في 7 فبراير/شباط 1999.

  • Ägypten - Hochzeit König Faruk (Wikipedia/Gemeinfrei/R. Shehata )

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    زيجة ينهيها البحث عن مولود ذكر

    تزوج الملك فاروق الأول ملك مصر من الملكة فريدة في 20 يناير/كانون الثاني 1938، وسط احتفالات شعبية لم يسبق لها مثيل استمرت ثلاثة أيام. وصنع فستان الزفاف في باريس من خيوط الفضة، وكان العرس حدثا كبيرا وتتويجا لقصة حب جمعت الملك بابنة وصيفة والدته. غير أن زواجهما لم يستمر وتم الطلاق سنة 1948 بسبب بحث الملك عن وريث ذكر للعرش، وكانت فريدة قد أنجبت ثلاث بنات.

  • Bildergalerie Iran Historischer König Schah Mohammed Reza (picture alliance/Keystone)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    زوجة عاقر لشاه إيران

    تزوج شاه إيران رضا بهلوي ثلاث مرات: الأولى من الأميرة فوزية أخت الملك فاروق. وبعد طلاقهما اقترن بثريا إسفندياري في الثاني من فبراير/شباط 1951 في حفل باذخ كما يظهر في الصورة، غير أن الزواج انتهى بطلاقهما في 4 مارس/آذار 1958 لرفضها أن يتزوج الشاه من امرأة أخرى، لأنها لم تنجب له ولي عهد يرث عرشه لكونها كانت عاقرا.

  • Iran Hochzeit Schah von Persien und Farah Diba (picture-alliance/dpa)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    الزيجة الثالثة ثابتة

    تزوج شاه إيران مرة ثالثة وأخيرة من فرح ديبا في 21 ديسمبر 1959 ومنحها لقب الشاهبندو على عكس باقي زوجاته. وكان الشاه قد شاهد زوجته الثالثة لأول مرة في حفل أقامته السفارة الإيرانية بباريس، حيث كانت فرح تدرس هناك الهندسة المعمارية. استمر زواجهما حتى وفاته سنة 1980.

  • 100 Jahre Haus Windsor | Hochzeit Kronprinzessin Elisabeth mit Philip Mountbattan (picture-alliance/akg-images)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    الزواج من أمير يوناني دنماركي

    تزوجت الملكة إليزابيث عندما كانت ماتزال أميرة من الأمير فيليب مونتباتن دوق إدنبره، وهو ابن الأميراليوناني الدنماركي آندرو، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، وعرفت هذه الزيجة بعض الاعتراضات كون الزوج ولد خارج بريطانيا رغم أنه بريطاني الجنسية. الزيجة مازالت مستمرة إلى اليوم بعد مرور 71 عاما عليها.

  • Hochzeit Carl Gustaf und Silvia von Schweden Flash-Galerie (picture-alliance/ dpa)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    ألمانية تخطف قلب ملك السويد

    التقى ملك السويد كارل غوستاف بالملكة سيلفيا أثناء دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ 1972، وذلك عندما كان مايزال وليا للعهد. نشأ بينهما الحب لكن الأمير انتظر حتى سنة 1976 ليتزوج من حبيبته بعد أن أصبح ملكا، لأن والده لم يكن ليسمح له بالزواج من امرأة ألمانية من عامة الشعب.

  • Flash-Galerie Königliche Hochzeiten (picture-alliance/dpa)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    زواج من نجمة سينمائية

    تزوج أمير موناكو رينيه الثالث بنجمة هوليوود غريس كيلي في 19 أبريل/نيسان 1956 وهو الزواج الذي عرف اهتمام وسائل الإعلام العالمية آنذاك، نظرا لنجومية كيلي الكبيرة في ذلك الوقت، وظل السؤال يُطرح إن كانت ستكمل مشوارها كممثلة، غير أن غريس كيلي اكتفت بدورها كأميرة، واستمر الزواج حتى وفاتها في حادث سيارة سنة 1982، ولم يتزوج أمير موناكو بعدها.

  • Kaiser Akihito Tokyo Japan Hochzeit (picture-alliance/dpa/Kyodo)

    أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

    60 سنة زواج

    سيحتفل إمبراطوراليابان أكيهيتو في 10 أبريل/ نيسان من سنة 2019 بمرور 60 سنة على زواجه من الإمبراطورة ميتشيكو التي كانت أول امرأة من عامة الشعب الياباني تتزوج من العائلة الإمبراطورية وقد أسفر الزواج عن ثلاثة أبناء.


مختارات

أفراح ملكية: قصص حب استثنائية بنهايات سعيدة وأخرى حزينة

بلاشك يظل أي زواج ملكي حدثا استثنائيا لما يعرفه من مظاهر احتفالية كبيرة وباذخة. إلى جانب ذلك تظل قصص الحب التي تجمع الملوك والملكات متميزة أيضا، خاصة عندما يكون الشريك من عامة الشعب. (22.03.2018)  

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