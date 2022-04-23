 ليسلي لوكو: مديرة معرض بينالي البندقية للعمارة 2023 | يوروماكس | DW | 28.05.2023

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يوروماكس

ليسلي لوكو: مديرة معرض بينالي البندقية للعمارة 2023

يعتبر معرض بينالي البندقية للعمارة أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في البناء. لأول مرة تتولى مسؤولية هذا المعرض العريق سيدة إفريقية: فمن هي ليسلي لوكو وما هي رؤيتها للمعرض؟

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