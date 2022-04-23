ليسلي لوكو: مديرة معرض بينالي البندقية للعمارة 2023

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يعتبر معرض بينالي البندقية للعمارة أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في البناء. لأول مرة تتولى مسؤولية هذا المعرض العريق سيدة إفريقية: فمن هي ليسلي لوكو وما هي رؤيتها للمعرض؟
منذ عقود تمتهن نساء الهندسة المعمارية، التي كانت تعتبر لزمن طويل قطاعا يهيمن عليه الرجال. لكن في الأثناء بدأت تظهر بوادر تغيير: فقد قدمت مهندسات معماريات معروفات عالميا مثل زها حديد وآيلين غراي تصاميم رائدة في وقت مبكر.
بعد مرور قرابة 400 عام على تأليف أوبرا الأمير المغربي "أورميندو" في إيطاليا، تم عرضها لأول في المغرب تحت إشراف فني ألماني. وتعالج الأوبرا العريقة في نسخة حديثة موضوعات الحب والخيانة.
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