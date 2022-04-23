ليسلي لوكو: مديرة معرض بينالي البندقية للعمارة 2023

فن عمارة نسائي – مهندسات معماريات يكتسحن قطاع البناء

منذ عقود تمتهن نساء الهندسة المعمارية، التي كانت تعتبر لزمن طويل قطاعا يهيمن عليه الرجال. لكن في الأثناء بدأت تظهر بوادر تغيير: فقد قدمت مهندسات معماريات معروفات عالميا مثل زها حديد وآيلين غراي تصاميم رائدة في وقت مبكر.