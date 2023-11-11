"ليست نهائية".. إسرائيل تعدل حصيلة القتلى جراء هجوم حماس

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن ما يقدر بنحو 1200 شخص قتلوا جراء الهجوم الإرهابي لحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن كانت الأرقام الإسرائيلية الرسمية تتحدث عن 1400 قتيل.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات مساء الجمعة (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) إن "نحو 1200 شخص، هو العدد الرسمي لضحايا مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر". وكتب هايات أن العدد تم تعديله في اليوم السابق، مضيفًا أنه "تقدير معدل".

وأوضحت وزارة الخارجيّة مساء الجمعة في بيان أنّ "هذا الرقم يشمل العمّال الأجانب والأشخاص من جنسيّات أخرى" الذين قُتلوا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على الأراضي الإسرائيليّة. وأضاف البيان أنّ "هذه الحصيلة ليست نهائيّة. إنّه تقدير جديد قد يتطوّر في ضوء التعرّف إلى الجثث".



ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، بعد مرور أكثر من شهر على الهجوم، يتم التعرف على نحو 850 ضحية مدنية حتى الآن. ولم يتمكن هايات من تحديد عدد القتلى في إسرائيل منذ بدء الحرب، سواء في المعارك على الحدود أو نتيجة للهجمات الصاروخية وقال إن العدد الدقيق لم يتم تحديده بعد. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قتل 356 جنديًا و59 شرطيًا منذ بدء الحرب .

وكانت السلطات الإسرائيليّة أعلنت في السابق مقتل 1400 شخص جرّاء هجوم مقاتلي حماس على جنوب الدولة العبريّة انطلاقًا من قطاع غزّة، غالبيّتهم مدنيّون وقضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم غير المسبوق منذ إقامة إسرائيل عام 1948.

وفي الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11078 شخصًا بينهم أكثر من 4506 أطفال جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزّة، حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس أمس الجمعة.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)