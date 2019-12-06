ليست مزحة .. موزة تباع بـ 120 ألف دولار!

المفاجآت لا تتوقف عند الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان صاحب تصميم المرحاض الذهبي الذي سرق من قصر بلينهايم البريطاني حيث كان يجري عرضه ضمن معرض في العام الجاري، المصنوع من الذهب عيار 18 قيراطاً ويحمل اسم "أمريكا" والذي قدرت قيمته بخمسة ملايين دولار.

فقد عرض كاتيلان الذي يعرف بأعماله الساخرة، قطعة بعنوان "كوميدي"، عبارة عن قطعة موز قام بتعليقها بشريط لاصق على الحائط في معرض "آرت بازل" في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، هذا الأسبوع بمبلغ "120 ألف دولار" وهو واحد من ثلاثة نماذج.

وكان الفنان الإيطالي قد اشترى الموزة من متجر في ميامي وألصقها على الحائط ثم باعها على أنها عمل فني. كما عُرض وبيع نموذج آخر لها في معرض "Perrotin" للأعمال الفنية المعاصرة، في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب ما نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي فقد بيعت القطعة الأولى بمبلغ 120 ألف دولار، وتم بيع النموذج الثاني بنفس السعر؛ فيما قرر الفنان ومالك المعرض بيع النموذج الثالث بـ "150" ألف دولار.

"آرت بازل" هو مهرجان عالمي مشهور يستقطب المشاهير ونجوم عالم الفن الذين يبحثون عن قطع فنية جديدة ومبتكرة. يقام المهرجان في ثلاث مدن مختلفة سنوياً: بازل بسويسرا، وميامي بيتش في فلوريدا بالولايات المتحدة، وهونغ كونغ بالصين بحسب ما نشره موقع "سي إن بي سي" الأميركي.

ر.ض/ ع.خ