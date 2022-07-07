ليز تراس رئيسة للوزراء.. إلى أين ستقود بريطانيا؟

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في بريطانيا.. ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين لتصبح رئيسة للوزراء خلفا لبوريس جونسون الذي أجبر على الاستقالة بعد سلسلة من الفضائح.. فما ملامح السياسة التي ستتبعها؟
انتخب المحافظون البريطانيون ليز تراس رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة. ونالت وزيرة الخارجية (47 عاما) 57 في المئة من الاصوات مقابل فقط 43 لمنافسها ريشي سوناك.
فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني وبالتالي رئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، فهل تحذو تراس حذو رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر التي كانت تُلقب "بالمرأة الحديدية"؟
أصبح السباق على زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء في بريطانيا، محصورا بين وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس، لتبدأ المرحلة الأخيرة من المنافسة لاختيار خلف لرئيس الوزراء المستقيل جونسون.
أفلت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تصويت على الثقة أجراه نواب في حزبه المحافظ بعد فضيحة "بارتي غيت"، وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه. وأظهرت استطلاعات أجريت قبيل التصويت، ميل البريطانيين نحو عزل جونسون.
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