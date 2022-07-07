 ليز تراس رئيسة للوزراء.. إلى أين ستقود بريطانيا؟ | مسائية DW | DW | 05.09.2022

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مسائية DW

ليز تراس رئيسة للوزراء.. إلى أين ستقود بريطانيا؟

في بريطانيا.. ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين لتصبح رئيسة للوزراء خلفا لبوريس جونسون الذي أجبر على الاستقالة بعد سلسلة من الفضائح.. فما ملامح السياسة التي ستتبعها؟

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أفلت بوريس جونسون من تصويت على حجب الثقة من نواب في حزب المحافظين عقب سلسلة فضائح بينها فضيحة بارتي غيت

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Conservative leadership candidate Liz Truss speaks during a hustings event, part of the Conservative party leadership campaign, in Exeter, Britain, August 1, 2022. REUTERS/Peter Nicholls

المحافظون البريطانيون ينتخبون ليز تراس خلفا لجونسون 05.09.2022

انتخب المحافظون البريطانيون ليز تراس رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة. ونالت وزيرة الخارجية (47 عاما) 57 في المئة من الاصوات مقابل فقط 43 لمنافسها ريشي سوناك.

Liz Truss - Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, First Secretary of State departs a cabinet meeting at Downing Street, London, England, UK on Wednesday 23 March, 2022., Credit:Justin Ng / Avalon

على خطى المرأة الحديدية.. ليز تراس زعيمة لمحافظي بريطانيا 05.09.2022

فازت ليز تراس برئاسة حزب المحافظين البريطاني وبالتالي رئاسة الوزراء، متغلبة على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، فهل تحذو تراس حذو رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر التي كانت تُلقب "بالمرأة الحديدية"؟

Dieses von ITV veröffentlichte Foto zeigt die Politiker Rishi Sunak (l) und Elizabeth Truss während der TV-Debatte «Britain's Next Prime Minister». An der Debatte nehmen die Kandidaten für den Parteivorsitz der Konservativen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

ريشي سوناك أم ليز تراس.. من يخلف بوريس جونسون؟ 20.07.2022

أصبح السباق على زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء في بريطانيا، محصورا بين وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس، لتبدأ المرحلة الأخيرة من المنافسة لاختيار خلف لرئيس الوزراء المستقيل جونسون.

Britain's Prime Minister Boris Johnson meets with President of Switzerland Ignazio Cassis at 10 Downing Street in London, Thursday, April 28, 2022. (Rob Pinney/Pool via AP)

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ينجو من حجب الثقة 06.06.2022

أفلت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تصويت على الثقة أجراه نواب في حزبه المحافظ بعد فضيحة "بارتي غيت"، وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه. وأظهرت استطلاعات أجريت قبيل التصويت، ميل البريطانيين نحو عزل جونسون.