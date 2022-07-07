ليز تراس رئيسة للوزراء.. إلى أين ستقود بريطانيا؟

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ينجو من حجب الثقة

أفلت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تصويت على الثقة أجراه نواب في حزبه المحافظ بعد فضيحة "بارتي غيت"، وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه. وأظهرت استطلاعات أجريت قبيل التصويت، ميل البريطانيين نحو عزل جونسون.