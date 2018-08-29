 ليروي ساني يرزق بمولودة من المطربة ″شبيهة ريهانا″ | عالم الرياضة | DW | 08.09.2018

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عالم الرياضة

ليروي ساني يرزق بمولودة من المطربة "شبيهة ريهانا"

لم يمنع فارق السن النجم الألماني ليروي ساني من الارتباط بمطربة تكبره بعقد من الزمان ويشبّهها كثيرون بالمطربة الشهيرة ريهانا. والآن أصبح نجم مانشستر سيتي أباً لأول مرة بعد أن وضعت شريكة حياته مولودة ستحمل اسم "ريو ستيلا".

Fußball Nations League München Deutschland vs Frankreich (Reuters/A. Gebert)

سانيه في لقطة من مباراة ألمانيا وفرنسا (الخميس 6 سبتمبر/ أيلول 2018)

يخوض منتخب ألمانيا الأحد (9 سبتمبر/ أيلول 2018) مباراة ودية أمام منتخب بيرو، في ظل غياب ليروي ساوي (22 عاماً) الذي أعاده يوآخيم للمنتخب من جديد. وكان ساني قد غادر معسكر المنتخب صباح يوم الجمعة، بعد مباراة فرنسا، التي انتهت بالتعادل السلبي، بناء على تفاهم مع المدرب لوف، حيث ذهب ليكون بجوار شريكة حياته كانديز بروك (31 عاماً)، التي كانت على مشارف ولادة طفلهما الأول.

وأفاد موقع صحيفة بيلد الألمانية السبت (8 سبتبمر/ أيلول) أن ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أصبح أباً لأول مرة، فقد وضعت بروك مولودة بصحة وعافية. وقال سليمان ساني والد اللاعب لصحيفة بيلد إن المولودة ستحمل اسم "ريو ستيلا".

ويقول موقع "فوندرفايب" الألماني إن ساني وبروك على علاقة منذ عام 2015 قبل أن يعلنا رسمياً عن علاقتهما عبر موقع انستغرام في نهاية العام الماضي.

وكانديز بروك هي مغنية ولدت في الولايات المتحدة ويشبّهها كثيرون من حيث الشكل بالمطربة الشهيرة ريهانا. ولدى بروك طفلاً آخر، يُدعى توبياس، من علاقة سابقة.

ص.ش

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    الكاتب: د.ص


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