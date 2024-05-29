ليتوانيا ـ تدريبات للجيش الألماني تدخل مرحلتها النهائية

يتميز التدريب العسكري "كوادريغا 2024" الذي تشارك فيه ألمانيا في ليتوانيا بتوفير الألمان لبنية تحتية دفاعية متطورة، خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتولى الجنود توفير أنظمة للاتصالات وإمدادات المعلومات ونقل البيانات.

في إطار التدريب العسكري "كوادريغا 2024" المستمر منذ عدة أشهر، لم يقم الجيش الألماني بنقل آلاف الجنود إلى ليتوانيا فحسب، بل نقل أيضا بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وقال متحدث باسم الجيش الألماني في القاعدة العسكرية الليتوانية نيمينسينه: "المعلومات الواردة من ساحة المعركة وحولها أمر بالغ الأهمية. ولذلك فإننا نتيح خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لمنح الجنود إمكانية التواصل بشكل آمن مع بعضهم البعض خلال القتال ودعم القائد العسكري في قيادة القوات من خلال إتاحة نتائج استطلاعية على سبيل المثال".

ونقلت القوات الألمانية إلى موقع التدريب النائي، الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من العاصمة فيلنيوس، أنظمة تكنولوجيا معلومات قابلة للانتقال والاتصال بشبكات وخوادم لامركزية، وأنظمة لإنشاء اتصالات بأقمار اصطناعية. وتم نصب وتركيب هذه الأنظمة تحت شبكات تمويه في غضون أيام قليلة من أجل التدريبات في ليتوانيا.

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ولهذا الغرض وصلت وحدة من كتيبة تكنولوجيا المعلومات 381 من ستوركوف في ولاية براندنبورغ الألمانية إلى الدولة الشريكة لحلف شمال الأطلسي في نيسان/ أبريل الماضي عن طريق البحر والبر. ويتولى حوالي 120 جنديا في ثلاثة مواقع توفير أنظمة للاتصالات وإمدادات المعلومات ونقل البيانات - بشكل لا مركزي في الموقع وبالاتصال بشكل آمن بأنظمة الجيش الألماني في ألمانيا.

وتتيح تكنولوجيا المعلومات التي نقلها الجيش الألماني إلى ليتوانيا أيضا استخدام خرائط وضع حديثة بتقنية ثلاثية الأبعاد (صورة عملياتية عامة معززة) أثناء التمرين، والتي توفر انطباعات أفضل عن طبيعة ساحة المعركة. وتتدرب القوات الألمانية والليتوانية أيضا على الاستطلاع الراداري عبر مركبة نقل مدرعة من طراز "فوكس" مزودة بنظام صاري قابل للتمدد. وتوفر مركبات أخرى حماية من المسيرات عبر تشويش مستهدف بترددات رادارية.

وقال المتحدث باسم الجيش الألماني، في ضوء خبرات أوكرانيا في معركتها الدفاعية ضد روسيا "نرى أن هناك حاجة ماسة إلى قدرات الاستطلاع هذه، وكذلك قدرات التشويش"، مضيفا أن التمكن من إدارة حرب إلكترونية يعد "نقطة مفصلية"، موضحا أن هذا يتجلى أيضا من حقيقة أن قوات الفضاء السيبراني والمعلوماتي أصبحت مؤخرا واحدة من فروع القوات المسلحة الأربعة في الجيش الألماني.

تهدف التدريبات أيضا إلى تحقيق التعاون بين قوات الدبابات والمدفعية والقوات الهندسية والمسعفين، لإظهار استعداد الحلف وقدرته على الدفاع. صورة من: MDR

ويعد تدريب "كوادريغا" جزءا من التدريب الدفاعيلحلف شمال الأطلسي "المدافع الصامد". وإجمالا يحشد التحالف من أجل "المدافع الصامد" حوالي 90 ألف جندي على مدار عدة أشهر للتدرب على إطلاق الإنذارات، وتحريك وحدات كبيرة من القوات، والدفاع ضد أي مهاجم. وتشارك ألمانيا بـ12 ألف جندي.

ووصف المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، تدريبات الجيش الألماني التي أوشكت على الانتهاء في ليتوانيا، بأنها علامة على الردع الموثوق. وقال بروير إنه "حجر الزاوية لمساهمة ألمانيا في الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي". وتتدرب أجزاء من الفرقة المدرعة العاشرة في الجيش الألماني على القتال بالذخيرة الحية، وذلك بعد نقل القوات عبر طرق بحرية والسكك الحديدية وعبر قوافل برية إلى مناطق التدريب العسكري في ليتوانيا.

وتهدف التدريبات أيضا إلى تحقيق التعاون بين قوات الدبابات والمدفعية والقوات الهندسية والمسعفين، لإظهار استعداد الحلف وقدرته على الدفاع. وقال بروير "تدريب كوادريغا يرسل إشارات واضحة: إشارة ردع لروسيا. إشارة موثوقية لحلفائنا، وخاصة ليتوانيا، وأيضا إشارة إلى مجتمعنا الألماني: الجيش الألماني يتحرك بمثابرة نحو الكفاءة الحربية. لقد فهمنا. يمكن الاعتماد علينا". وكاستجابة للوضع الأمني المتغير في أوروبا، وافقت الحكومة الألمانية على نشر وحدة قتالية بشكل دائم في ليتوانيا تكون جاهزة للقتال وقادرة على العمل بشكل مستقل. ومن المخطط أن يصبح اللواء جاهزا للعمل بحلول عام 2027.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)