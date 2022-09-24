 ليتوانيا: جيش ألمانيا يدعم جبهة الناتو الشرقية | مراسلون حول العالم | DW | 30.09.2022

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مراسلون حول العالم

ليتوانيا: جيش ألمانيا يدعم جبهة الناتو الشرقية

ألمانيا ترسل مزيدا من الجنود إلى ليتوانيا لتعزيز الدفاع عن الجبهة الشرقية للناتو. فالبلد الواقع على بحر البلطيق يخشى منذ بدء الحرب على أوكرانيا التعرض لاعتداء روسي.

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Kiev region. Vyshgorodsky district. Military operations of the Russian Federation on demilitarization of Ukraine. The Russian troops control the Chernobyl NPP.

أوكرانيا: خوف من الإشعاعات 24.09.2022

Standbild aus einem TV-Bericht. Titel: Afghanistan suffers widespread hunger Ort: Kabul, Afghanistan Schlagwörter: Afghanistan, hunger, food insecurity, bread donations Sendedatum: 15.08.2022 Rechte: DW Bildbeschreibung: Afghan women and girls reach out for bread donations at a bakery in Kabul, Afghanistan.

أفغانستان: جوع يترافق مع حكم طالبان 24.09.2022

حزن على الملكة بين المهاجرين في بريطانيا ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - حزن على الملكة بين المهاجرين في بريطانيا ومواضيع أخرى 23.09.2022

Titel: Fokus_Orca Still aus DW-ED Tags: Orca, Spanien, Atlantik, Attacken, Boote, Segelboote

إسبانيا: هجوم حيتان أوركا 23.09.2022

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Zu Beginn einer Pressekonferenz vor der letzten Teileröffnung des Humboldt Forums stehen die sogenannten Benin Bronzen in den Ausstellungsräumen. Die Sammlungspräsentationen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin sind mit rund 20 000 Exponaten auf 16 000 Quadratmetern dann vollständig zu sehen.

ألمانيا: منتدى همبولت يفتح كل الأبواب 01.10.2022

دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - دموية حرب المخدرات في الفلبين ومواضيع أخرى 30.09.2022

This photo taken on June 17, 2022 shows forensic pathologist Raquel Fortun showing a bullet she found with bones of exhumed drug war victims during a post mortem medical examination, at the University of the Philippines Manila, in Manila. - Official data show more than 6,200 people have died in police anti-narcotics operations since outgoing-Philippine President Rodrigo Duterte was swept to power in 2016 promising to rid the country of drugs. - TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA / AFP) / TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA/AFP via Getty Images)

الفيلبين: دموية حرب المخدرات 30.09.2022

أوكرانيا: تقارير عن التعذيب الروسي

أوكرانيا: تقارير عن التعذيب الروسي 30.09.2022

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German Chancellor Olaf Scholz and Lithuanian President Gitanas Nauseda visit NATO enhanced Forward Presence battlegroup German troops in Pabrade, Lithuania June 7, 2022. REUTERS/Ints Kalnins

بمزيد من الجنود الألمان - شولتس يتعهد بتعزيز الجناح الشرقي للناتو 07.06.2022

تعهد المستشار الألماني شولتس بزيادة المساهمة العسكرية الألمانية في شرق أوروبا، من أجل الدفاع عن الحلفاء في الناتو. وتحدث عن المستشار عن فعالية العقوبات الغربية ضد روسيا.

Ein Bundeswehrsoldat steht am 07.02.2017 in Rukla in Litauen zusammen mit Soldaten des multinationalen Gefechtsverbandes mit einer Nato-Fahne für Bundesverteidigungsministerin von der Leyen (CDU) und die Präsidentin von Litauen, Grybauskaite bereit. Die Bundeswehr führt in Litauen ein Nato-Bataillon zur Abschreckung Russlands. Litauen fühlt sich wie die beiden anderen baltischen Staaten und Polen durch den mächtigen Nachbarn Russland bedroht. Foto: Kay Nietfeld/dpa ++

قمة مدريد.. استراتيجية جديدة وتعزيز الجناح الشرقي للناتو 28.06.2022

من المقرر أن يوافق قادة حلف الناتو في قمة مدريد على نشر مزيد من القوات القتالية لردع روسيا. وفيما إذا كانت السويد وفنلندا ستصبحان عضوين في الحلف، فإن الأمر لا يزال غير واضح، حيث هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها أولا.

Christine Lambrecht (M, SPD), Bundesministerin der Verteidigung, steht mit Bundeswehrsoldaten der European Union Training Mission Mali (EUTM) in Bamako in Mali für ein Foto zusammen. Die Ministerin besucht deutsche Soldaten in Westafrika. Die Bundeswehr ist in dem westafrikanischen Land an der UN-Mission Minusma und der EU-Ausbildungsmission EUTM beteiligt. +++ dpa-Bildfunk +++

سياسة الأمن.. هل تقوم ألمانيا قريبا بدور قيادي عسكري في أوروبا؟ 18.09.2022

دافعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن رفض تصدير الدبابات القتالية الثقيلة لأوكرانيا، غير أنها شددت على رغبة ألمانية في تحمل المزيد من المسؤولية الأوروبية وتسهيل قواعد تصدير الأسلحة ورصد مزيد من الأموال للدفاع.

Soldaten der Bundeswehr der NATO Enhanced Forward Presence Battle Group (eFP-Bataillon) stehen beim Besuch von Kanzler Scholz im Camp Adrian Rohn. Bundeskanzler Scholz (SPD) hat Litauen zusätzliche militärische Unterstützung für die Verteidigung gegen einen möglichen russischen Angriff zugesagt. +++ dpa-Bildfunk +++

تعزيز قوات الناتو.. ما مدى جاهزية الجيش الألماني للمهام القتالية؟ 10.07.2022

على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا قرر حلف الناتو تعزيز قواته وتوسيع مهامه لمواجهة التحديات المستجدة، وقد وعدت ألمانيا بزيادة مساهمتها في الحلف، لكن كيف تبدو جاهزية الجيش الألماني لذلك، على الأقل في المدى المنظور؟