ليتوانيا: جيش ألمانيا يدعم جبهة الناتو الشرقية

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ألمانيا ترسل مزيدا من الجنود إلى ليتوانيا لتعزيز الدفاع عن الجبهة الشرقية للناتو. فالبلد الواقع على بحر البلطيق يخشى منذ بدء الحرب على أوكرانيا التعرض لاعتداء روسي.
تعهد المستشار الألماني شولتس بزيادة المساهمة العسكرية الألمانية في شرق أوروبا، من أجل الدفاع عن الحلفاء في الناتو. وتحدث عن المستشار عن فعالية العقوبات الغربية ضد روسيا.
من المقرر أن يوافق قادة حلف الناتو في قمة مدريد على نشر مزيد من القوات القتالية لردع روسيا. وفيما إذا كانت السويد وفنلندا ستصبحان عضوين في الحلف، فإن الأمر لا يزال غير واضح، حيث هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها أولا.
دافعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن رفض تصدير الدبابات القتالية الثقيلة لأوكرانيا، غير أنها شددت على رغبة ألمانية في تحمل المزيد من المسؤولية الأوروبية وتسهيل قواعد تصدير الأسلحة ورصد مزيد من الأموال للدفاع.
على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا قرر حلف الناتو تعزيز قواته وتوسيع مهامه لمواجهة التحديات المستجدة، وقد وعدت ألمانيا بزيادة مساهمتها في الحلف، لكن كيف تبدو جاهزية الجيش الألماني لذلك، على الأقل في المدى المنظور؟
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