ليتوانيا: الخوف من الغزو الروسي

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منذ بدء الحرب في أوكرانيا وكثير من الليتوانيين يخشون غزو الروس لبلادهم. وهم قلقون بشكل خاص بشأن ممر سووالكي الرابط البري الوحيد لليتوانيا بشركائها في حلف الناتو.
أتبعت ألمانيا تقليديا نهجا سياسيا يقوم على مبدأ عدم المشاركة في الحروب القتالية وعدم إرسال أسلحة إلى مناطق الحروب والأزمات، لكن حرب أوكرانيا بدأت تشكل "نقطة تحول" في العقيدة السياسية والعسكرية لألمانيا. فكيف حدث ذلك؟
تواجه المنطقة المغاربية بحكم موقعها الإستراتيجي وتزايد أهميتها في أمن الطاقة الأوروبي، ضغوطا متزايدة من روسيا والغرب. وتخشى أوروبا التي تراجع نفوذها من مخاطر تحول جوارها الجنوبي إلى بؤرة صراع جديدة، ما ملامح هذا التحول؟
يرى منتقدون أن غزو أوكرانيا أكبر دليل على عدم صحة سياسة "التغيير من خلال التجارة" التي اتبعتها ألمانيا مع روسيا. وأبرز من يقف خلفها، المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل. لكنها ليست وحدها، بل جيل كامل من الساسة الألمان.
قبل ثلاثة عقود، انهار الاتحاد السوفيتي وتقسم إلى خمس عشرة دولة مستقلة. فأي من الجمهوريات المؤسسة حديثاً حققت نجاحا؟ وأين توجد تبعيات جديدة لموسكو؟ وما هو الدور الذي يلعبه حلف الناتو والاتحاد الأوروبي؟
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