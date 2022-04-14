 ليتوانيا: الخوف من الغزو الروسي | مراسلون حول العالم | DW | 13.05.2022

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مراسلون حول العالم

ليتوانيا: الخوف من الغزو الروسي

منذ بدء الحرب في أوكرانيا وكثير من الليتوانيين يخشون غزو الروس لبلادهم. وهم قلقون بشكل خاص بشأن ممر سووالكي الرابط البري الوحيد لليتوانيا بشركائها في حلف الناتو.

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