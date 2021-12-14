ليبيا والجدل حول الانتخابات الرئاسية.. متى ينتهي الغموض؟

ليبيا.. جدل حول الانتخابات واحتمالات التأجيل واردة

قبل ثمانية أيام من موعد توجه الناخبين الليبيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد، تسود حالة من البلبلة حول مصير الانتخابات التي لم تتأجل رسميا حتى الآن رغم أنه لا يوجد متسع من الوقت لإجرائها.