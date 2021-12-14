 ليبيا والجدل حول الانتخابات الرئاسية.. متى ينتهي الغموض؟ | مسائية DW | DW | 20.12.2021

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مسائية DW

ليبيا والجدل حول الانتخابات الرئاسية.. متى ينتهي الغموض؟

في ليبيا.. تزايد المؤشرات على احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.. فماذا وراء الغموض في ملف الانتخابات الليبية؟ وماذا يعني أي قرار لتأجيلها؟

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