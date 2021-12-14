ليبيا والجدل حول الانتخابات الرئاسية.. متى ينتهي الغموض؟

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في ليبيا.. تزايد المؤشرات على احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.. فماذا وراء الغموض في ملف الانتخابات الليبية؟ وماذا يعني أي قرار لتأجيلها؟
مشاكل عديدة وملفات كثيرة تنتظر ليبيا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية الشهر الجالي. لكنّ هناك شكوكاً حول إمكانية إجرائها، في ظل الانقسام العميق داخل المجتمع الليبي ورفض للمرشحين.
قبل ثمانية أيام من موعد توجه الناخبين الليبيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد، تسود حالة من البلبلة حول مصير الانتخابات التي لم تتأجل رسميا حتى الآن رغم أنه لا يوجد متسع من الوقت لإجرائها.
رفضت روسيا دعم دبلوماسي بريطاني ليكون مبعوثا أمميا إلى ليبيا. ولتجنب تعقيدات مجلس الأمن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية قرر غوتيرش تعيين دبلوماسية أمريكية مستشارة خاصة له في ليبيا نجحت من قبل في جهود الحوار السياسي.
بعد سيف الإسلام القذافي، خليفة حفتر الرجل القوي في ليبيا يترشح رسميا إلى الانتخابات الرئاسية واعدا بـ "الدفاع عن وحدة ليبيا". ومفوضية الانتخابات الليبية تبدأ إحالة بيانات المرشحين إلى جهات الاختصاص.
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