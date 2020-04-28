 ليبيا - مقتل 15 مدنياً في قصف لقوات حفتر على طرابلس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.05.2020

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ليبيا - مقتل 15 مدنياً في قصف لقوات حفتر على طرابلس

أسفر قصف قوات حفتر لمناطق مختلفة في العاصمة الليبية عن مقتل 15 مدنياً. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوات حكومة الوفاق الليبية عن تدمير سبع آليات مسلحة، ومقتل 15 عنصرا تابعين لحفتر، وذلك  في ضربات جوية.

دبابة تابعة لقوات حفتر خلال إطلاقها لقذيفة

أسفر قوات حفتر لعدة مناطق في طرابلس عن سقوط 15 مدنياً قتيلاً

قتل 15 شخصاً بينهم شرطيان وأصيب أكثر من خمسين مدنيا بجروح جراء قصف استهدف عدداً من المناطق في طرابلس خلال الساعات الـ48 الماضية، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي الجمعة (8 مايو/أيار 2020).

مختارات

أكد تقرير لخبراء في الأمم المتحدة يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر. (07.05.2020)

بدأ الاتحاد الأوروبي عملية جديدة لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع بسفينة حربية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورغ. وتشارك ألمانيا أيضا في المهمة بعدد من جنودها. (07.05.2020)

وقال الهاشمي: "تعرضت منطقة زاوية الدهماني إلى قصف عشوائي، وسقط عدد من القذائف بالقرب من السفارتين التركية والإيطالية ووزارة الخارجية"، مشيراً إلى تسبّب القصف الذي وقع فجر الجمعة "في مقتل شرطيين ومدني واحد".

وأشار الهاشمي إلى "تعرض أحياء متفرقة في العاصمة وضواحيها لقصف عشوائي عنيف بصواريخ الغراد وقذائف الهاون الأربعاء والخميس، ما تسبّب في سقوط ضحايا".

ووصل عدد القتلى الإجمالي منذ الأربعاء إلى 15 شخصاً، هم 13 مدنياً وشرطيان، وأكثر من 50 جريحاً من المدنيين.

وأشار المتحدث الى أن "القصف تسبّب في أضرار مادية كبيرة خصوصا في بلديتي أبو سليم (في جنوب العاصمة) وتاجوراء (في شرق العاصمة)".

واتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات موالية للمشير خليفة حفتر بالقصف. ووصفت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق القصف بـ"الإجرامي". وأكدت في بيان صحافي، بأنه "يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الداعي لحماية البعثات الدبلوماسية".

كانت  شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر أعلنت أمس الخميس شن غارات على مواقع لقوات الوفاق في منطقة بوقرين، شرق مدينة مصراته، إضافة إلى مخازن الأسلحة والذخائر، بحسب  "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وتتكرر عمليات سقوط القذائف الصاروخية العشوائية أو القصف الجوي على جنوب ووسط طرابلس، وغالبا ما تُحمَّل قوات حفتر المسؤولية عنها، لكن وتيرتها ارتفعت طيلة الأيام الماضية مع سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

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حفتر "ينقلب" على السياسة ويولي نفسه القيادة في ليبيا

خسائر في قوات حفتر

من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا،  عقيد طيار محمد قنونو، تدمير سبع آليات مسلحة، ومقتل 15 عنصرا تابعين لما يسمي بالجيش الوطني الليبي  بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك  في ضربات جوية.

وأوضح قنونو أن تلك الضربات نفذها سلاح الجو في محيط قاعدة الوطية الجوية، جنوب غرب طرابلس، صباح اليوم الجمعة، بحسب بيان لعملية "بركان الغضب" على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأورده موقع "بوابة الوسط"الإخباري الليبي .

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، قالت عملية "بركان الغضب" إن ستة أفراد تابعين لقوات حفتر  في القاعدة "سلموا أنفسهم" لقوات المنطقة العسكرية الغربية. وكان قنونو أعلن أمس الخميس تنفيذ 33 ضربة جوية على القاعدة خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر قوات حفتر وتدمير عدد من الآليات العسكرية

وتشهد قاعدة الوطية مواجهات منذ أيام بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر  أسفرت عن مقتل آمر القاعدة، الرائد أسامة أمسيك، حسبما أعلنت القيادة العامة. وتشهد ليبيا قتالاً منذ أكثر من عام بين قوات الوفاق وقوات حفتر التي تسعى إلى دخول العاصمة الليبية.

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية في مناسبات عديدة طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، لكن لم تلق الدعوات آذانا صاغية. ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية الشهر الماضي "الهدنة" التي دعا إليها المشير خليفة حفتر "لأسباب انسانية".

 ع.ح./ع.ش. (أ ف ب، د ب أ)

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    أزمة في النظام الصحي بدات تلوح في الأفق في ليبيا، والسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب. حوالي 101 من 149 قناة توزيع مياه في ليبيا تعرضت للتدمير. والسبب وراء ذلك هو العمليات القتالية العسكرية وتعطل المصالح الإدارية.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    منذ سقوط القذافي في 2011 تعم الفوضى في البلاد. فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس ضعيفة ولا تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وفي المقابل يسيطر الجنرال المنشق خليفة حفتر بجيشه الوطني الليبي على مناطق واسعة، لاسيما في شرق البلاد.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    المتمردون ليسوا وحدهم من يستغلون نظام المياه لفرض مصالحهم، إذ يوجد أشخاص أيضا يزيلون أغطية الآبار لبيع أجزائها النحاسية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت جميع الأطراف في ليبيا من استخدام الماء كسلاح حرب.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


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