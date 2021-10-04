 ليبيا.. قبور جماعية في ترهونة تكشف تحديات السلام المتعثر! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

ليبيا.. قبور جماعية في ترهونة تكشف تحديات السلام المتعثر!

سيطرت ميليشيا "الكانيات" على ترهونة من 2012 حتى فرارها من المدينة القريبة من طرابلس العام الماضي؛ تاركة إرثا مروعا يرمز لعشر سنوات ضائعة من الفوضى والعنف في ليبيا. ماهي ميليشيا الكانيات؟ وما علاقتها بخليفة حفتر؟

منذ فرار الكانيات من ترهونة يجري اكتشاف مقابر جماعية لضحايا الميلشيا، المتحالفة مع خليفة حفتر.

منذ فرار الكانيات من ترهونة يجري اكتشاف مقابر جماعية لضحايا الميلشيا، المتحالفة مع خليفة حفتر.

أمضى عمالٌ في مدينة ترهونة الليبية أكثر من عام في استخراج الجثث من مقابر جماعية في مشهد يعكس بجلاء الثمن الباهظ للصراع المستمر منذ عشر سنوات والمخاطر الكبيرة التي تكتنف خطة السلام الهشة التي توارى فيها الضحايا وظلوا على الهامش.

وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية ( وال) اليوم الأربعاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول) انتشال 25 جثة من خمس مقابر جماعية وفردية بمدينة ترهونة. وأوضحت الهيئة أنه تم استخراج عشر جثث من المقبرة الأولى، وتسع جثث من المقبرة الثانية، وأربع جثث من المقبرة الثالثة وجثتين من المقبرتين الرابعة والخامسة. وأشارت إلى أن كل الجثث مجهولة الهوية.

وكانت ترهونة (95 كم جنوب شرق طرابلس)، مقرا للواء التاسع المسمى بـ "الكانيات" نسبة لعائلة الكاني التي تزعم أبناؤها اللواء التابع لخليفة حفتر والذي خاض معه الحرب على العاصمة الليبية منذ شهر نيسان/ أبريل 2019.

مختارات

تقارير "مروّعة" عن مقابر جماعية في مدينة ترهونة في ليبيا، والاتهامات تشير إلى قوات حفتر التي انسحبت من المدينة بعد معارك مع قوات الوفاق. فما هي حقيقة هذه المقابر؟ ومن المسؤول الحقيقي عنها؟

خضع زعيم ميليشيا ليبي يشتبه في ارتكابه جرائم حرب للعلاج عدة سنوات في ألمانيا، كما ذكر تقري صحفي. المشتبه به كان يتزعم رفقة إخوته ميليشيا في مدينة ترهونة الليبية. فكيف بررت السلطات الألمانية السماح بدخوله البلاد؟

وسيطرت ميليشيا "الكانيات" على ترهونة منذ 2012 وحتى انتزعت قوات موالية لحكومة طرابلس السيطرة عليها في العام الماضي؛ ففرت تاركة إرثا مروعا يرمز لعشر سنوات ضائعة من الفوضى والعنف في ليبيا.

ومع ظهور عملية سلام إلى النور هذا العام تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يدرك سكان ترهونة أن الأمل ضئيل في تحقيق العدالة إذا ظلت ليبيا مقسمة بين الفصائل المتحاربة. لكن البعض يخشى كذلك من أن تؤدي التوافقات المطلوبة لمنع انهيار عملية السلام إلى التغاضي عن جرائم الماضي أو حتى تصعيد من ارتكبوها أو أمروا بتنفيذها.

وتتجمع أُسر القتلى والمفقودين كل يوم سبت في الميدان الرئيسي بالمدينة، حيث مازال العديد من المباني يحمل آثار الحرب من دمار وحرائق، للمطالبة بتحقيق أوسع نطاقا وبذل جهود أكبر لمحاكمة منفذي عمليات القتل.

وعلى مقربة ما زال عمال يعكفون على استخراج رفات من تحت طمي ترهونة الأحمر وقد استخرجوا بالفعل 203 جثث وتعرفوا على هويات 52 منها. وقدم سكان المدينة 375 بلاغا عن اختفاء أشخاص حتى الآن.

"الكانيات.. القتل أسهل مما تتخيل!"

وكان أسامة السويح وهو أستاذ جامعي في الهندسة الميكانيكية بين المحتشدين. وقال إن جماعة "الكانيات" أخذت شقيقه من سجن في طرابلس في 2013 وأعادته إلى ترهونة ثم أعدمته على عجل وهو بملابس السجن. وأضاف أنه بعد ذلك بعامين أطلقت الجماعة النار على منزله من دبابة فقتلت والده.

وغادر جزء من العائلة ولم يتمكن من العودة إلا بعد فرار الكانيات الصيف الماضي. لكن في هذه الأثناء كانت الجماعة قد قتلت ثلاثة من أشقائه وأربعة من أقاربه قال إن أحدهم قُتل لأنه لم يقدم واجب العزاء في وفاة أحد أفراد الجماعة.

وتابع "بدت معاناتنا من يوم خطف أخي إبراهيم السويح من سجن الرومي يوم 20-11-2013 وتم جلبه إلي مدينة ترهونة من سجن رئيسي بطرابلس في سيارات الكاني. وتم إعدامه بعدة طلقات نارية وهو يرتدي ملابس السجن ومقيد اليدين. وعلى أثر هذا بدأ استهداف عائلتي بالكامل وجانا تهديد  بإفناء العائلة  بالكامل بكبارها بصغارها".

وأردف قائلا "فعلا بدأوا في تنفيذ مخططهم بقتل العائلة، فتمت تصفية أخي مراد بعد العملية هذه بستة أشهر يوم 11-6-2014. أخي مراد عمره 19 سنة، تم استهدافه بطلقة قناص من ميليشيا الكانيات بعد تهديده بالقتل وتهديد كامل العائلة، بعدها بست شهور تم الهجوم علي منزلنا بقوة عسكرية كبيرة، فيها حتي دبابات وأسلحة ثقيلة، في هدا الهجوم استشهد والدي سويح الهمال".

ومنذ انتفاضة عام 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بحكم معمر القذافي سيطرت جماعات مسلحة على أغلب أراضي ليبيا وأحيانا كانت الأطراف المتحاربة تتبادل السيطرة على المؤسسات الاقتصادية والأنشطة الإجرامية.

مشاهدة الفيديو 02:17

الميدان الليبي .. أي أسلحة هي الأقوى الفرنسية أم التركية؟

"تحالف بين ميليشيا الكانيات وقوات حفتر"

وفي السنوات الأخيرة تحالفت جماعة الكانيات مع الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر. وبعد سقوط ترهونة، التي تقع على مسافة 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس، في يونيو/ حزيران 2020 تقهقرت الجماعة مع قوات حفتر عائدة إلى شرق البلاد.

وأطلقت هزيمة حفتر العسكرية جهود السلام الأخيرة في ليبيا التي تشمل وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وفاق مؤقتة والسعي من أجل إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول.

وتعمل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مع المدعي العام ومحققين من الأمم المتحدة لكن الأسر في ترهونة تقول إن التقدم بطئ في التعرف على هويات القتلى. وباستثناء إصدار أوامر اعتقال بحقهم ما زال مرتكبو هذه الجرائم بمنأى عن المساءلة.

وقُتل زعيم الجماعة محمد الكاني برصاص أفراد وحدة تابعة للجيش الوطني الليبي في يوليو/ تموز في بنغازي لكن محققي الأمم المتحدة قالوا إن أغلب رفاقه ما زالوا طلقاء وقال محللون إنهم في الشرق تحت حماية الجيش الوطني الليبي.

مشاهدة الفيديو 02:27

اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للتعليق على وضع الجماعة في الشرق ولم يورد أي مسؤول هناك أي تصريح علني عن مقتل كاني.

ومن ناحية أخرى لمّح حفتر، زعيم الجيش الوطني الليبي، والذي يعتبره بعض سكان ترهونة مسؤولا عن السنوات الأخيرة من العهد الدموي لسيطرة جماعة الكانيات على المدينة، إلى إنه ينوي الترشح للرئاسة.

وهذا أمر لا تطيق مبروكة أبوكليش (76 عاما) تحمله، كما أنه يظهر أن عملية السلام التي تسمح لأمراء الحرب بالاستمرار في السلطة قد لا تتمكن من رأب الانقسامات في ليبيا. ووصفت مبروكة طغيان الجماعة التي تحمل اسم عائلة كاني المحلية التي قتلت شقيقها وابنيها قائلة "قتلوا كل من رفضوا التعاون معهم. لم يتركوا طفلا ولا امرأة. لم يتركوا أحدا".

ويخشى السويح وغيره من سكان ترهونة من أن يصرف التركيز على حفتر الانتباه عن جماعة الكانيات مما يعني التغاضي عن الجرائم التي ارتكبتها قبل التحالف معه.

ورغم ذلك يبدو السويح متحمسا لإجراء انتخابات برلمانية، وهو احتمال ما زال غير مؤكد بسبب الخلافات بين الفصائل على قواعد إجرائها، ويراه سبيلا لاستبدال طبقة سياسية يقول إنها غضت الطرف عن الانتهاكات.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مواضيع ذات صلة

The Libyan House of Representatives (HOR) holds an emergency session in the eastern Libyan city of Benghazi on January 4, 2020 to discuss Turkey's prospective military intervention in support of the UN-recognised Tripoli-based government . - Libya's elected parliament in the east is allied with military strongman Khalifa Haftar, who is at war with the Tripoli-based GNA, headed by Fayez al-Sarraj. (Photo by Abdullah DOMA / AFP) (Photo by ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

مجلس النواب الليبي يقر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية 04.10.2021

دون إشارة إلى أعداد حاضري الجلسة أو المصوتين لصالحه، اعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية فيما اعتبرت رئاسة المجلس أن ذلك "يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي".

(FILES) In this file photo taken on May 7, 2018, Libyan Strongman Khalifa Haftar attends a military parade in the eastern city of Benghazi, during which he announced a military offensive to take from terrorists the city of Derna, the only part of eastern Libya outside his forces' control. - Libyan strongman Khalifa Haftar, whose forces have been battling to capture the seat of the UN-recognised government in Tripoli since April 2019, has said he is open to dialogue after repeatedly rejecting UN calls for talks. When all is said and done, we need dialogue and we need to sit down at the negotiating table, Hafar said in a statement issued late on September 25 on the eve of a special session on Libya on the sidelines of the UN General Assembly in New York. (Photo by Abdullah DOMA / AFP)

خليفة حفتر .. الأسير وأمير الحرب الطامح لرئاسة ليبيا 23.09.2021

أثار تعليق خليفة حفتر مهامه العسكرية تكهنات بشأن رغبته في الترشح للرئاسة، خصوصا بعد إقرار قانون انتخابي يفتح له الباب للترشح والوصول إلى سدة الحكم عن طريق صناديق الاقتراع. ما هي حظوظه في الفوز؟ وما سبب مخاوف خصومه منه؟

Parliament head Aguila Saleh attends a session to discuss approving new government, in Sirte, Libya March 8, 2021. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

ليبيا.. لقاء "تاريخي" في سرت وتأجيل منح الثقة لحكومة الوحدة! 08.03.2021

شهدت مدينة سرت لقاء يحدث للمرة الأولى بعد سنوات من الحرب والفوضى. وعقد نواب البرلمان الليبي جلسة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بحسب خارطة الطريق التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة، لكن النواب أجلوا التصويت.