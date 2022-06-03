 ليبيا ـ تدمير أمة | تقارير جديدة | DW | 22.09.2022

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تقارير جديدة

ليبيا ـ تدمير أمة

الآمال في "ربيع ليبي" تبخّرت منذ زمن طويل. فبعد الإطاحة بالدكتاتور معمّر القذافي وقتله في عام 2011 من قِبَل متمردين مدعومين من فرنسا، مزّقت ليبيا الحرب الأهلية.

Libyen Armeekräfte in Tripoli

Dokumentation „Libyen - Zerstörung einer Nation

جهات أجنبية فاعلة مثل تركيا أو روسيا تتغلغل تدريجيا في البلد. يقول الناشط الليبي عماد شنب "إنهم يقطّعون ليبيا مثل الكعكة". يقع البلد على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهو جغرافيا قريب من أوروبا. انتهزت كلّ من تركيا وروسيا الفرصة لكسب موطئ قدم في ليبيا وتعزيز وجودهما هناك، ما أدّى إلى زعزعة التوازن الجيوسياسي. وبعد الفوضى التي أعقبت سقوط القذافي تمكن تنظيم داعش الإرهابي أيضا من ممارسة نشاطه في ليبيا.

Libyen Konflikt Symbolbild ARCHIV


الانتفاضة الشعبية تحوّلت تدريجيا إلى حرب أهلية طويلة الأمد. انقسم شرق البلاد وغربها إلى معسكرين مختلفين، لكل منهما حكومة تنافس الأخرى. الجيل الشاب يعاني من صدمة الحروب المتوالية، كما يصف ذلك الناشط عماد شنب: "إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ ماذا علينا أن نفعل؟ هل نترك البلد؟ هل نموت؟ هل الموت خيارنا الوحيد؟"

Deutschland Libyen-Konferenz in Berlin hat begonnen | Symbolbild


الانقسام الأوروبي العميق حول الشأن الليبي، والتدخل الأجنبي في البلد، والإستراتيجيات المختلفة للقوى الغربية ذات المصالح الاقتصادية المتعارضة تدفع ليبيا أكثر نحو الانهيار. تدفّق أسلحة متطورة إلى البلاد ـ رغم الحظر المفروض من الأمم المتحدة ـ يشكل تهديدا متناميا لأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 22:15 UTC
الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 01:15 UTC
الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:00 UTC
الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 05:15 UTC
الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 09:15 UTC
السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 06:15 UTC
السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 10:15 UTC
السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 15:15 UTC
السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 23:15 UTC
الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 13:15 UTC
الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 19:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 16:15 UTC

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