 ليبيا ـ اختيار حكومة ومجلس رئاسي لقيادة مرحلة انتقالية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.02.2021

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أخبار

ليبيا ـ اختيار حكومة ومجلس رئاسي لقيادة مرحلة انتقالية

بدأت في جنيف عملية اختيار حكومة ليبية وأعضاء مجلس رئاسي لقيادة مرحلة انتقالية في الدولة المنكوبة بالصراعات حتى إجراء انتخابات في كانون أول/ديسمبر القادم، وذلك وفق توافقات تم التوصل لها عبر حوار برعاية الأمم المتحدة.

أرشف: لقاء الفرقاء الليبيين في تونس (نوفمبر 2020)

أرشف: لقاء الفرقاء الليبيين في تونس (نوفمبر 2020)

يجتمع المشاركون في الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة في سويسرا اليوم الاثنين (الأول من فبراير/ شباط 2021) لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي سيُكلّفون بضمان عملية الانتقال السياسي في بلادهم التي تمزّقها الحرب، إلى حين حلول موعد الانتخابات المرتقبة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

مختارات

مضت المهلة التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة لليبيا ولم يغادر أحد. والآن يقطع مع بايدن سياسة سلفه ترامب تجاه ليبيا ويطالب تركيا وروسيا أن تباشرا فوراً بسحب قواتهما من البلاد فورا.

الفرقاء الليبيون يعلنون من المغرب اتفاقهم على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب. ودعم دولي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

يستعد المشاركون بالحوار السياسي الليبي للتصويت خلال أيام بسويسرا لاختيار مجلس رئاسي انتقالي "لاعادة توحيد مؤسسات الدولة" حتى الانتخابات المقررة نهاية العام. ومن جهتها أعلنت تركيا عن "أملها في طي حقبة الصراع بشكل كامل"

وتستمرّ المفاوضات التي يشارك فيها 75 مندوباً ليبياً من كافة الأطراف حتى الجمعة ويتعيّن عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحاً كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت.

وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوّتون "على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان". وينبغي على هذا المجلس الانتقالي "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر، حسب المصدر نفسه.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن مندوبي الجبهة الديمقراطية الليبية البالغ عددهم 75 مندوبا، والذين يمثلون القوى السياسية في ليبيا، يجب أن يعملوا من أجل مستقبل بلدهم وليس من أجل مصالحهم الخاصة. كما قالت الدبلوماسية الأمريكية للمندوبين المجتمعين: "هذا المشروع لا يتعلق بتقاسم السلطة أو تقسيم الكعكة". وأشارت وليامز إلى أن الشعب الليبي يدعم هذه العملية. وقالت: "إنهم يريدون أن تنجحوا، لا تخذلوهم".

مشاهدة الفيديو 01:37

مفاوضات في المغرب بين اطراف الأزمة الليبية

  في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، توافق الأفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس، على تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنهم لم يتفقوا على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة لضمان عملية الانتقال إلى حين حلول موعد الانتخابات.  وفي 19 كانون الثاني/يناير، توافق طرفا النزاع على هذه الآلية.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتقدم المحرز في المفاوضات، مكرراً دعوته إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدين في البلاد  الذين كان من المفترض أن يخرجوا في 23 كانون الثاني/يناير في أقصى حدّ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 28:00

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