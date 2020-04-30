 ليبيا على صفيح ساخن.. لماذا يخسر حفتر ميدانيا وسياسيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.05.2020

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سياسة واقتصاد

ليبيا على صفيح ساخن.. لماذا يخسر حفتر ميدانيا وسياسيا؟

من الدفاع والحصار إلى الهجوم، هكذا تحول موقف قوات حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج المعترف بها دولياً. فما أسباب هذا التحول الاستراتيجي؟ ولماذا تتراجع قوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر؟

خليفة حفتر وفايز السراج

خسائر كبيرة منيت بها قوات حفتر مؤخراً. فهل تكون بداية النهاية لمشروعه؟

عام كامل قضته قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً وهي تحت حصار قوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر ولا تقوم إلا بالدفاع. لكنها انتقلت مؤخراً إلى حالة الهجوم لتبدأ في قلب معادلة القوى على الأرض الليبية.

واليوم وبعد معارك ترهونة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لحفتر بدأت قوات الوفاق في شن هجوم واسع على قاعدة الوطية الجوية آخر معاقل حفتر في غرب ليبيا تمهيداً لاقتحامها. فما سبب تغير استراتيجية حكومة الوفاق الليبية من الدفاع إلى الهجوم؟

 

من يملك السماء.. يملك الأرض

يرجع بعض الخبراء العسكريين الأمر إلى التفوق الجوي الساحق الذي حظيت به قوات حكومة الوفاق والتي مهدت لانتصارات كبيرة على الأرض. هذه السيطرة الجوية نشأت في الأساس من الطائرات المسيرة التي أمدت بها تركيا حكومة الوفاق إلى جانب مساندة المقاتلات التركية، ما نتج عنه دفع قوات حفتر حتى حدود ترهونة - رأس حربة الهجوم على طرابلس - والتي سيطرت فيها قوات الوفاق على معسكر اللواء التاسع بمنطقة الحواتم وتمكن من أسر عدد كبير من قوات حفتر.

كما استمرت هجمات حكومة الوفاق على عدة محاور في ترهونة بهدف قطع الإمدادات عن قوات حفتر، وهي الاستراتيجية التي نجحت الطائرات المسيرة في تنفيذها إلى حد بعيد، ما جعل قوات الوفاق قادرة بشكل أكبر على مد سيطرتها على الأرض وإجبار حفترعلى التراجع.

يتفق مع هذه الرؤية محمد هنيد، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون ومعهد باريس للعلوم السياسية والمستشار السابق لرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إذ يقول إن "حكومة الوفاق كانت لا تملك الجو والذي كان يسيطر عليه حفتر بفضل الطيران المصري والإماراتي. الأمر الذي كان يمنع قوات حكومة الوفاق من التقدم على الأرض المفتوحة والتي كانت إذا خرجت من معاقلها في طرابلس وأماكن تمركزها تتعرض لقصف حاد".

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حفتر "ينقلب" على السياسة ويولي نفسه القيادة في ليبيا

ويضيف هنيد في مقابلة مع DW عربية أنه "الآن ومع دخول القوات التركية على الخط والإسناد الذي وصل إلى حكومة الوفاق بفضل اتفاقية الدفاع المشترك الموقع مع تركيا صارت تلك القوات أيضاً تمتلك الجو وقادرة على التهديد وهذا ما سرع بشدة من وتيرة الهزائم التي تعرض لها حفتر بشكل متلاحق".

واستراتيجياً، يعتقد هنيد الخبير في الشأن الليبي أن حفتر لا يمكنه القدرة فعلياً على السيطرة على المناطق التي سيطر في الغرب الليبي شديد الاتساع "وكل ما لديه هى نقاط تمركز وسط هذه المساحات الكبيرة مثل قاعدة الوطية والعجيلات وصرمان وصبراته لهذا وقعت هزائمه بهذا الشكل السريع".

غضب القبائل الليبية..هل يغير موازين القوى؟

وقد يمهد نجاح هجمات حكومة الوفاق على ترهونة - أحد أهم معاقل حفتر في غرب ليبيا- لنجاحات أخرى منها قطع خطوط الإمداد عن قواته في الجنوب، لكن الأهم أنه تسبب في خلاف حاد بين القبائل وخصوصاً قبائل الشرق.

فالخسائر المتتالية لقوات حفتر راح ضحيتها مئات من شباب قبائل الشرق، تلك الخسائر في الأرواح رافقها إحساس بالغدر والخيانة من جانب حفتر الذي فوض نفسه لإدارة شؤون البلاد متجاوزاً بذلك كافة الزعامات والقيادات القبلية الليبية الداعمة له.

وربما يكون ذلك ما دفع عدد من تلك القبائل لإعلان دعم ومساندة حكومة الوفاق:

في هذا الصدد يقول هنيد، أستاذ العلاقات الدولية في السوربون، إن أغلب القبائل الليبية فرضت عليها هذه الحرب فرضاً، "فالليبيون تخلصوا من القذافي وكانوا ينتظرون إقامة دولة مؤسسات ديمقراطية في دولة مدنية لكن تدخل فاعلون إقليميون ودوليون كقطر والإمارات والسعودية ومصر وفرنسا وإيطاليا ومؤخراً تركيا، فصار هناك صراع داخلي بأجندات خارجية وهناك قوى داعمة لحكومة الوفاق وهناك دول داعمة لمشروع حفتر ووجدت تلك القبائل نفسها وقد فرض عليها هذا الاقتتال".

ويضيف الخبير في الشأن الليبي أن الانشقاقات في معسكر حفتر والقبائل الموالية له طبيعية "لأن حفتر فرض عليهم الولاء والطاعة غصباً بالسلاح لذا وقعت تلك الانشقاقات في أماكن عديدة منها بنغازي. ورأت تلك القبائل ما فعلته قوات حفتر في الناس وخاصة فرقة المداخلة وهي فرقة شديدة الأهمية في مكونات قواته". وأضاف هنيد أن تلك الفرقة "هي أكثر الفرق توحشاً وتطرفاً في ليبيا والتي تعتمد مبدأ الولاء للحاكم المتغلب أيا كانت أفعاله وقد تسببت في فزع الكثيرين من ليبيا من نجاح مشروع حفتر".

خلافات تضرب معسكر داعمي حفتر

ويبدو أن جبهة داعمي حفتر تهتز الآن بشدة. فالسعودية على سبيل المثال غارقة تماماً في أزمتها الاقتصادية الناشئة عن تهاوي أسعار البترول عالمياً وهي الدولة التي تعتمد جُل ميزانيتها على النفط، ناهيك عما تعانيه من تبعات حربها في اليمن التي خسرت على إثرها سياسياً واقتصادياً الكثير من وزنها الأقليمي والدولي.

مختارات

شنت حكومة الوفاق الليبي هجوماً عنيفاً على خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي"، وذلك عقب إعلان حفتر قبوله ما اسماه "تفويض الليبيين له في قيادة البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي الليبي" الموقع بإشراف أممي في المغرب. (28.04.2020)

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء إعلان خليفة حفتر إلغاء اتفاق الصخيرات، فيما نددت حكومة الوفاق الوطني الليبية بما اعتبرته انقلابا جديدا على السلطة، بينما أكد وزير الخارجية الروسية أن بلاده لا تؤيد تصريحات حفتر. (28.04.2020)

هناك أيضاً غضب روسي مكتوم تحدثت عنه مصادر مختلفة في الكرملين تصاعد بعد إعلان حفتر نقضه لاتفاق الصخيرات من طرف واحد وقبوله ما زعم بأنه "تفويض شعبي" لإدارة شؤون ليبيا وهي الخطوة التي قالت عنها روسيا إنها فوجئت بها.

أيضاً تواترت أنباء عن فشل مساعٍ إماراتية لإغراء المغرب لدعم حفتر عسكرياً في مقابل إمدادات نفطية واستثمارات مليارية في المغرب وهو ما رفضته الرباط تماما، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته كل من الجزائر وتونس، ما يعني أن هناك تكتلاً مغاريباً يرفض تماماً دعم حفتر وهو أمر لا يعجب أبدا أبو ظبي

أما مصر التي تدعم حفتر بشدة سياسياً وعسكرياً فيبدو أنها أيضاً قد بدأت تغير من موقفها، خاصة مع تزايد احتمالات أن ينشا عن ما يفعله حفتر أن تقسم ليبيا إلى دولتين كما أنها لا تريد أبداً أن تكون طرفاً في حرب مباشرة مع تركيا على الأراضي الليبية.

ويعتقد محمد هنيد، الخبير في الشأن الليبي، أنه من الصعب للغاية تصور استمرار دعم الدول المساندة لحفتر في تقديم المعونة له "فتأثير جائحة كورونا على مسار الأحداث أصبح أوضح من أي وقت مضى بجانب انهيار أسعار النفط ". ويضيف أن "مصر مثلاً رفضت التدخل عسكرياً في ليبيا لأنها لا تريد الصدام مع تركيا، والدول العربية الأخرى لديها مشكلات اقتصادية، ودول أوروبا لديها أزمة كورونا المتصاعدة وكل هذه أمور تمهد لفشل مشروع حفتر الذي كان يراد له أن يكون على منوال النموذج المصري".

وينهي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون كلامه بالقول: "علينا أن نعرف أيضاً أن كامل المشهد المغاربي هو ضد مشروع حفتر بشكل أساسي لذا فالحديث عن مواصلة هذه الحرب أمر عبثي، علماً ان القبائل صار لديها يقين بفشل مشروع حفتر والذي يرون أنه يعمل لصالح أجندات أجنبية".

محمود حسين

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


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