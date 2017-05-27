ليبيا: عشرات الضحايا بينهم مدنيون في اشتباكات جنوب طرابلس

أعلنت غرفة العمليات بوزارة الصحة الليبية مساء الجمعة (18 يناير/ كانون الثاني 2019) عن ارتفاع ضحايا الاشتباكات التي اندلعت جنوب العاصمة طرابلس إلى 13 حالة وفاة و52 جريحاً، بينهم نساء وأطفال.
وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية منذ أول أمس الأربعاء اشتباكات بين قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق وقوة اللواء السابع، التي يتهمها أطراف بالتبعية لحكومة الإنقاذ المطرودة من طرابلس، بعد سيطرة المجلس الرئاسي عليها باعتراف ودعم دولي.
وأصدر وزير الصحة المفوض، احميد بن عمر، أمس الخميس قراراً يقضي بتشكيل لجنة أزمة تتولى متابعة الحالات المصابة وتوفير كافة التسهيلات لتقديم الخدمات الصحية للجرحى وإعداد تقرير يومي عن سير الخدمات الصحية طيلة فترة الاشتباكات.
وفي وقت سابق اليوم، حذر الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أسامة علي، من حدوث كارثة في حال عدم إخلاء مدنيين عالقين بمنطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس.
هذا ويشهد جنوب طرابلس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة استخدمت فيها مدافع "هاوزر" وصواريخ من طراز "غراد".
ي.أ/ ح.ع.ح (د ب أ)
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
العاصمة طرابلس
تشهد العاصمة الليبية مواجهات بين "اللواء السابع مشاة" المعروف بكتيبة "الكانيات" من جهة، وكتائب أخرى أهمها "ثوار طرابلس"، و"النواصي"، و"301" وقوة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة "غنيوة"، التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دولياً، على الجهة المقابلة. وكان فصيلا الزنتان ومصراته تقاسما السيطرة على طرابلس منذ نهاية 2011 وحتى 2014 حين ساد تحالف مكوّن أساساً من مسلحي مصراته.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
"الجيش الوطني الليبي"
تسيطر قوات اللواء السابق خليفة حفتر، المدعوة "الجيش الوطني الليبي"، على معظم مناطق الشرق، وتحديداً من مدينة سرت غرباً إلى الحدود المصرية باستثناء درنة التي تسيطر عليها جماعة قريبة من تنظيم القاعدة. وتسيطر قوات حفتر (75 عاماً) على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً. ويقدر عدد القوات تحت إمرته بين 30 و45 ألف مقاتل.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
"فجر ليبيا"
كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
الجنوب
تحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. وذكرت مصادر مطلعة أن الدولة غائبة تماماً عن الجنوب ما جعله ملجأ آمناً لتنظيمي "داعش" والقاعدة" الإرهابيين.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
"داعش"
دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
"القاعدة" وأفراخها
في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
بين 2011 و2018
ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س