ليبيا: عشرات الضحايا بينهم مدنيون في اشتباكات جنوب طرابلس

أعلنت غرفة العمليات بوزارة الصحة الليبية مساء الجمعة (18 يناير/ كانون الثاني 2019) عن ارتفاع ضحايا الاشتباكات التي اندلعت جنوب العاصمة طرابلس إلى 13 حالة وفاة و52 جريحاً، بينهم نساء وأطفال.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية منذ أول أمس الأربعاء اشتباكات بين قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق وقوة اللواء السابع، التي يتهمها أطراف بالتبعية لحكومة الإنقاذ المطرودة من طرابلس، بعد سيطرة المجلس الرئاسي عليها باعتراف ودعم دولي.

وأصدر وزير الصحة المفوض، احميد بن عمر، أمس الخميس قراراً يقضي بتشكيل لجنة أزمة تتولى متابعة الحالات المصابة وتوفير كافة التسهيلات لتقديم الخدمات الصحية للجرحى وإعداد تقرير يومي عن سير الخدمات الصحية طيلة فترة الاشتباكات.

وفي وقت سابق اليوم، حذر الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أسامة علي، من حدوث كارثة في حال عدم إخلاء مدنيين عالقين بمنطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس.

هذا ويشهد جنوب طرابلس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة استخدمت فيها مدافع "هاوزر" وصواريخ من طراز "غراد".

ي.أ/ ح.ع.ح (د ب أ)