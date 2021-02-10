ليبيا- رئيس الحكومة يقترح حكومة وحدة ويؤكد استمرار العمل مع تركيا

أكد رئيس الوزراء الليبي المعين، عبد الحميد دبيبة، الخميس (25 شباط/ فبراير 2021) أن الاتفاقية البحرية مع تركيا لن تلغى وسيستمر العمل بها. وقال دبيبه خلال مؤتمر صحفي إن العلاقة مع تركيا ستكون مميزة في إطار حسن التعاون، مبيناً أن الاتفاقية البحرية مع تركيا مهمة وسيستمر العمل بها، فيما سيجري دراسة الاتفاقيات الأخرى والتعامل معها بشكل قانوني جيد، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية

وأفاد دبيبة، الذي اختير عبر عملية توسطت فيها الأمم المتحدة الشهر الماضي، أنه اقترح على برلمان البلاد المنقسم خطة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار عملية السلام. وستحل الحكومة الجديدة محل إدارتين متنافستين وستشرف على الفترة التي ستسبق الانتخابات العامة المزمعة في كانون الأول/ ديسمبر وفقاً لخارطة طريق تهدف لإنهاء سنوات من الفوضى المزمنة والعنف.

وأضاف أنه سلم صباح الخميس مقترح معايير ومشروع تشكيل الحكومة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. وتابع دبيبة في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المهلة التي اقترحتها لجنة الحوار في جنيف لتسليم حكومته لمجلس النواب لنيل الثقة، إنه راعى في حكومته كل الظروف الصعبة التي خرجت منها البلد مؤخراً من حروب وانقسامات في الحكومات. وأوضح دبيبه أن أعضاء مجلس النواب الذين التقاهم وعدوه بمنح الثقة للحكومة، مضيفاً: "مستعدون للذهاب إلى أي مدينة يختارها مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة".

ورداً على سؤال حول أنصار النظام السابق، قال رئيس الوزراء الليبي المعين إنه لا يمكن إقصاء النظام السابق من دخول حكومة الوحدة الوطنية. وتابع قائلاً أن مكتبه استلم 3000 سيره ذاتية لمتقدمين لشغل حقائب وزارية وإدارات، وأنه اطلع على 2300 منها، "وفي المناصب السيادية راعينا المناطق الجغرافية الثلاث (الشرق - الغرب - الجنوب )".

مشاهدة الفيديو 11:05 شارك مجلس رئاسي ورئيس حكومة في ليبيا.. هل هي نهاية الحرب؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oyIz مجلس رئاسي ورئيس حكومة في ليبيا.. هل هي نهاية الحرب؟



أبرز التحديات

وعن أبرز التحديات، أكد دبيبة أن حكومته الجديدة ستواجه ثلاث مشاكل أساسية هي كورونا والكهرباء وتوحيد الليبيين من خلال المصالحة. وأشار إلى أن ليبيا غير قادرة على تحمل التصدي للهجرة وحدها، وأنه طلب من الدول التي زارها دعماً في هذا الملف.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الجديد قدم إلى رئيس مجلس النواب خطة عمل الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى ولم يذكر بها أي أسماء للحقائب الوزارية. وقال رئيس الوزراء إنه مستعد لتقديم الأسماء لكنه رغب أولاً في طرح اقتراح هيكل الحكومة وأهدافها الرئيسية على البرلمان للموافقة عليه.

وتعاني ليبيا، المنتج الرئيسي للنفط والغاز، من الاضطرابات منذ الانتفاضة على معمر القذافي التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وتنقسم البلاد منذ 2014 بين حكومتين متصارعتين.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، رويترز)