 ليبيا – حفتر خارج اتفاق وقف إطلاق النار فكيف يحسم الموقف؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.08.2020

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سياسة واقتصاد

ليبيا – حفتر خارج اتفاق وقف إطلاق النار فكيف يحسم الموقف؟

فيما رحب المجتمع الدولي والعالم العربي باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بدا الموقف ضبابياً بغياب خليفة حفتر عن "الأخبار السارة" التي يتناقلها الجميع. تبدل المواقف قد يضع رجل شرق ليبيا القوي خارج المشهد!

قوات الوفاق الوطني تحرر مدينة الترهونة من قبضة قوات حفتر

منيت قوات حفتر بخسائر في المعارك التي جرت خلال الأسابيع الماضية، وهذا ربما يدفعه للبحث عن حلول سياسية

لوهلة بدا المشهد في ليبيا وكأنه يسير باتجاه انفراج سياسي، حيث تناقلت الأنباء إعلان وقف إطلاق النار بعد اتفاق عقد يوم (الجمعة 21 آب/ أغسطس 2020) وإثره أعلن فايز السراج، رئيس الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الداعم للرجل القوي في الشرق الليبي خليفة حفتر، في بيانين منفصلين إجراء انتخابات قريبا وأمرا بوقف فوري لإطلاق النار. تلا الإعلان دعوات لاستئناف إنتاج النفط من جانب حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس بغرب البلاد.

مختارات

قبيل توجهه لدولة الإمارات، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مما وصفه بـ "الهدوء المخادع" في ليبيا مع استمرار حلفاء جانبي الصراع في إمدادهما بالسلاح. زيارة ماس المفاجئة تزامنت مع وصول وزيري دفاع تركيا وقطر إلى ليبيا.

أين هو المشير حفتر في مشهد الاتفاق؟

 لكن المتابع للمشهد الليبي سرعان ما سيلحظ غياب رجل شرق ليبيا القوي عن الاتفاق، فأين هو خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، ولماذا لا توجد إشارة إليه في ذلك الاتفاق؟ وهكذا فإن قواته رفضت إعلان السلطات في العاصمة طرابلس وقف إطلاق النار ووصفته بأنه "مبادرة للتسويق الإعلامي"، على حد تعبير أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.

الحل السياسي المقترح اقتنعت به كل القوى الفاعلة على الساحة الليبية، ودعت إلى الذهاب لحكومة تجمع كل الليبيين، ويبدو أنحفتر يرفض هذا الاتفاق لأنه يرى في نفسه مالكاً لقوة عسكرية هي التي تحسم الموقف في شرق ليبيا، الصحفية التونسية صوفيا الهمامي المتابعة للشأن الليبي في حديث مع DW عربية ذهبت في تفسير ذلك إلى أن حفتر يخسر سطوته في شرق ليبيا، فقد خسرت كل العائلات أبناءها، وكل الثروة ذهبت لشراء الأسلحة والذخيرة، من دون أن يأتي بأي فائدة، وقد انتقل حفتر بقواته إلى المنطقة الغربية، فلم يستطع حسم الموقف، وهذا يعني أنه يخسر أوراقه وحلفاءه.

المشير خليفة حفتر في بداية دخوله ساحة الصراع الليبي الليبي عام 2011

يبدو أن حفتر يرفض الاتفاق لاعتقاده أنه يملك قوة عسكرية هي التي تحسم الموقف في شرق ليبيا

ويبدو أن حفتر لا يجد نفسه في الاتفاق الذي أعلن بين رئيس البرلمان عقيلة صالح وهو حليف له، وبين حكومة فايز السراج في العاصمة طرابلس، المعترف بها دولياً.  وإلى ذلك أشار الكاتب الصحافي عصام الزبير كاشفاً أنه تم تهميش حفتر من جانب برلمان طبرق، وإعطاء القيادة السياسية لرئيس البرلمان عقيلة صالح. وأكد الزبير في حديثه مع قناة الحرة، أن "الصراع أصبح سياسياً، وسيكون طرفاه السراج وصالح ". متوقعا أن يفقد حفتر دوره إذا سارت الأمور كما خطط لها خلال المستقبل القريب.

هل اتفق الحلفاء الخارجيون وتخطوا حفتر؟

ويبدو أن داعمي حفتر وهم روسيا ومصر والإمارات متفقون مع داعمي السراج وهم تركيا وقطر على نقل الاتفاق إلى مراحل متقدمة حتى بغياب حفتر عن المشهد، وفي هذا السياق قال الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد منصور، إن "الاتفاق السياسي الحالي، سيتبعه مفاوضات عسكرية بين الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) ورئاسة هيئة الأركان الليبية (التابعة لقوات الوفاق) فيما يتعلق بمباحثات 5+5".

يشار إلى أن مباحثات 5+5 أو اللجنة العسكرية المشتركة، قد اتفق عليها في مؤتمر برلين الخاص بليبيا في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقد أحيا الفكرة مرة أخرى إعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حزيران/ يونيو الماضي.

ويرى محمد منصور أن "هذه المفاوضات ستتيح لحفتر دورا مستمراً، خاصة وأن الاستراتيجية الخاصة بشرق ليبيا بعد التراجع عن الهجوم على طرابلس، مازالت في يد حفتر، فيما سيكون الدور السياسي في يد عقيلة صالح، وذلك على عكس ما كان معمولاً به سابقا".

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الخلاف المتصاعد بين فرنسا وتركيا حول ليبيا.. إلى أين؟

" الاتفاق سينفذ في ظل وجود ضغوط دولية على حفتر"

وخالفت الصحفية صوفيا الهمامي هذا الرأي، ذاهبة إلى أن الاتفاق سينفذ في ظل وجود ضغوط دولية على حفتر، و"رأينا أنه قدم بعض التنازلات مقابل أن تقفل الملفات المفتوحة في الولايات المتحدة ضده، فهو متهم بارتكاب جرائم حرب، هناك أموال (مسروقة) سيحاسب عليها، هناك مقابر جماعية" وذكّرت الهمامي أن السراج في المنطقة الغربية هو الآخر متهم بالفساد، وان حكومته انفجرت من الداخل.

وتعرضت قوات حفتر لهزائم عسكرية على الأرض في الأشهر الأخيرة، وربما كانت تلك الهزائم سبباً لتوجه رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى المصالحة والاتفاق. وتوقفت الاشتباكات بشكل ملحوظ منذ حزيران/ يونيو المنصرم، وقد يكون هذا بضغط من الأطراف الدولية الداعمة للاعبين الليبيين. 

لكن، وبعد الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي خلق افتراقاً آخر على الأرض بغياب حفتر عنه، لابد من السؤال عن مصير الاتفاق في ظل رفض حفتر؟ هل يمكن تجاوز الجنرال القوي في شرق ليبيا، أم أن هنالك فرص للتسوية معه؟

حفتر يملك مفاتيح أنابيب وآبار النفط، فهو يسيطر على مدينتي سرت والجفرة، وبالتالي فإنه من غير المتوقع أن يتنازل بسرعة عن قوته مقابل اتفاق سياسي غامض لا يضمن له موقعا في العملية السياسية المقبلة في ليبيا. وقد أغلق موالون لحفتر منذ 19 كانون الثاني/ يناير المنصرم مواقع إنتاج النفط وموانئ تصديره الأهم في البلاد، مطالبين بتوزيع أكثر عدلا لموارد المحروقات التي تديرها حكومة الوفاق، إلا إن حفتر أعاد فتح الحقول والموانئ النفطية المغلقة خلال هذا الاسبوع، لتأمين مد محطات الكهرباء بالوقود على وجه الخصوص.

فايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً

أعلن رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، فايز السراج وعقيلة صالح، رئيس البرلمان، في بيانين منفصلين إجراء انتخابات قريبا وأمرا بوقف فوري لإطلاق النار.

"العملية التي بدأت في برلين لا تزال إطار العمل الملائم لحل الصراع"

ولا يغيب عن الأذهان موقف وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس قبل أسبوع عشية الاتفاق على وقف إطلاق النار، حين وصل ليبيا في زيارة مفاجئة وقال: "نحن نرى هدوء مخادعاً في ليبيا حالياً، إذ يواصل الجانبان وحلفاؤهما الدوليون تسليح البلد على نطاق واسع ويتمسكان بشروط مسبقة لوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن العملية التي بدأت في برلين لا تزال إطار العمل الملائم لحل الصراع، وأيد دعوات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت.

وكما يبدو فإنّ نجاح المبادرة سيبقى رهيناً بتفعيل مفاوضات حول القضايا العالقة، ومنها وضع الميليشيات والمرتزقة، ووضع سرت، والهلال النفطي، وتشكيلة المجلس الرئاسي في المقبل المقترح. وترى الصحفية صوفيا الهمامي أن احتمالات قيام حرب ما زالت قوية، لذا "فإن كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي تعمل على تفعيل حل سياسي". وهذا يعني أن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر قد يقبل بتسوية سياسية من نوع ما إذا شعر أن حلفاءه الخارجيين يميلون إلى حل سلمي.

ويطالب حفتر دائماً بتفكيك "ميليشيات الوفاق" التي تتلقى الدعم التركي وطرد المرتزقة، فيما تطالب قوات الوفاق بانسحاب قوات حفتر من سرت، وهو الطلب الذي رفضه حفتر ومجلس نواب طبرق.

رغم توافق الطرفين مؤخرا، لا يزال الوصول إلى حل نهائي رهين جهود حثيثة منتظرة، وهناك "الكثير من العوائق، فوقف إطلاق النار وحده يستلزم توافقات كثيرة"، حسب وصف المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، فيما ترى الصحفية صوفيا الهمامي أن "الشارع الليبي (خاصة في طرابلس) يشهد حراكاً سياسياً جديداً قد يغير موازين القوى الفاعلة على الأرض في الأيام المقبلة".

ملهم الملائكة

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


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