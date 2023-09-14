ليبيا: توقعات بوصول أعداد ضحايا الفيضانات في درنة إلى 20 ألف قتيل

أفاد مسؤول ليبي باحتمالية أن يصل عدد الوفيات جراء الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة إلى 20 ألف شخص. ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الخميس (14 أيلول/سبتمبر 2023) عن عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي قوله إن "العدد المقدر للوفيات في المدينة قد يصل إلى ما بين 18 إلى 20 ألفا استنادا إلى عدد المباني في المناطق التي دمرتها الفيضانات".

وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي الأحد والإثنين الماضيين لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، ما سبب أضرارا بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس والبياضة ووردامة وتوكرة. ونال مدينة درنة النصيب الأكبر من التدمير، ويعود ذلك لانهيار سدي وادي درنة وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب.

وتعتبر درنة ثالث أكبر مدن الشرق الليبي بعد بنغازي والبيضاء، وهي مدينة ذات طبيعتين ساحلية وجبلية، وتنقسم أحياؤها بين المنطقتين.

هل كان من الممكن تقليل حجم الخسائر؟

في الوقت نفسه أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" جراء الفيضانات المدمرة. وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه "كان بالإمكان إصدار إنذارات، بشكل يمكن هيئات إدارة الحالات الطارئة من إجلاء السكان وتفادي معظم الخسائر البشرية" مشيرا إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي.

مساعدات دولية

وعلى صعيد المساعدات الدولية يعتزم سلاح الجو الألماني نقل مساعدات عينية تابعة للوكالة الاتحادية للإغاثة التقنية "تي إتش دبليو" إلى مناطق الفيضان في ليبيا .وأعلن سلاح الجو الألماني أن من المنتظر انطلاق طائرتي نقل اليوم الخميس وعلى متنهما مواد تتكون من فُرُش وخيام وأغطية وأَسِرَّة خلوية ومولدات. وأضاف سلاح الجو أن الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم مساعدات عاجلة بعد طلب مساعدة دولي قدمته ليبيا إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أعلن الجيش الكويتي، إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي الإعصار، كما أرسلت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" 5 آلاف طرد غذائي لتوزيعها في المناطق المنكوبة. في الوقت نفسه وصلت إلى بنغازي خمس طائرات إماراتية وعلى متنها مساعدات إغاثية وطبية عاجلة بالإضافة إلى ثلاث فرق إنقاذ، كما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن إرسال فريق طوارئ إلى درنة لتقديم المساعدة الطبية.

ا.ف/ ع.أ.ج (د.ب.أ، أ.ف.ب)