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سياسةالشرق الأوسط

ليبيا تطلق سراح أربعة عناصر من حماس معتقلين منذ 2016

١ ديسمبر ٢٠٢٣

قالت وسائل إعلام ليبية إن السلطات العدلية أطلقت سراح أربعة عناصر من حركة حماس والذين كانوا قيد الإيقاف منذ عام 2016، بعدة تهم. وأن عملية الإطلاق تمت برعاية تركية، فيما نقل السجناء الأربعة عبر رحلة جوية خاصة إلى قطر.

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مقاتلون في ليبيا - أرشيف
كانت الأجهزة الأمنية الليبية قد اعتقلت عناصر حماس الأربعة في 2016 في طرابلسصورة من: Yousef Murad/AP/dpa/picture alliance

أطلقت السلطات العدلية في ليبيا سراح أربعة عناصر في حركة حماس موقوفين منذ عام 2016 بتهمة التخابر ومحاولة نقل أسلحة إلى قطاع غزة.

وأوردت وسائل إعلام محلية الجمعة (الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023) أن "النيابة العامة في ليبيا قامت بإطلاق سراح أربعة عناصر في حركة حماس قبض عليهم في 2016 في طرابلس، بتهمة التخابر والقيام بأنشطة مشبوهة ومحاولة نقل أسلحة إلى قطاع غزة".

وبحسب وسائل الإعلام، تمت عملية الإطلاق بوساطة تركية، مشيرة إلى أن السجناء الأربعة نقلوا في رحلة جوية خاصة إلى قطر.

وتداولت وسائل الإعلام صوراً وأسماء الذين أطلق سراحهم وهم على متن طائرة خاصة. ولم يكن في الإمكان التأكد من الخبر من مصادر مستقلة.

وتواصلت وكالة فرانس برس مع مصدر في وزارة العدل في الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً، لكنه رفض التعليق على واقعة الإفراج عن عناصر حماس.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقبضت الأجهزة الأمنية على "خلية حماس" في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وحوكموا في عام 2017 وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 16 إلى 22 عاماً. ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرّها طرابلس وشُكّلت إثر حوار سياسي بداية عام 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر وأبنائه.

وشهدت طرابلس بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهرين تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين ومنددة بإسرائيل.

ع.ح./ف.ي. (أ ف ب) 

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