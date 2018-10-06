ليبيا.. المهاجرون العائدون لبلدانهم أكثر من الواصلين إلى إيطاليا

قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الثلاثاء (23 تشرين الأول/أكتوبر) إن عدد المهاجرين الذين عادوا من ليبيا إلى بلدانهم منذ بداية العام أكبر من عدد الذين وصلوا إلى إيطاليا.



وأضافت المنظمة التي يقع مقرها في جنيف أنها تدعم المهاجرين الراغبين بالعودة من خلال حجز رحلات العودة وتقديم مساعدة أولية لهم عند الوصول إلى بلدانهم.





وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان إن أكثر من 13 ألف شخص من 32 بلداً عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في حين وصل حوالي 12500 مهاجر ولاجئ إلى إيطاليا في الفترة نفسها.



وبحسب المنظمة فإن حوالي 9500 مهاجرين آخرين وصلوا منذ بداية العام إلى إيطاليا عبر تونس والجزائر وتركيا واليونان.



وبذلك فإن عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى إيطاليا هذا العام انخفض بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل إلى إيطاليا منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام أكثر من 111 ألف مهاجر، وصل غالبيتهم من ليبيا.



م.ع.ح/د.ص (د ب أ) - مهاجر نيوز

