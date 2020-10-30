ليبيا- السراج يستجيب للدعوات ويتراجع عن الاستقالة من منصبه

قال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا غالب الزقلعي إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أعلن عن استجابته لدعوات عدوله عن الاستقالة.

وتابع المتحدث في بيان نشر على القناة الرسمية التابعة لحكومة الوفاق: "إذ يعلن السيد رئيس المجلس الرئاسي عن استجابته لهذه الدعوات مقدرا بواعثها".

وأضاف الزقلعي أن السراج " يأمل أن تضطلع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية بعيدا عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية ، وأن يضع أعضاؤها جميعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر، لتجتاز بلادنا الأزمة الراهنة بسلام وتوافق، وصولًا إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة التي تقر التبادل السلمي للسلطة".

وكان السراج رئيس المجلس الرئاسي المعترف به دوليا قد أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي أنه سيقدم استقالته ويسلم مهامه في نهاية الشهر الجاري لحكومة جديدة تنبثق عن الحوار القائم الآن بين الاطراف الليبية.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو قد دعا في وقت سابق اليوم الجمعة فايز السراج، إلى تأجيل استقالته لضمان "استمرار" المحادثات السياسية التي بدأت بعد اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا إن على السراج أن يبقى في منصبه طوال فترة عقد المحادثات التي ستتبع وقف إطلاق النار.

إ.ع/ص.ش (د ب أ)