 ليبيا: الأمم المتحدة تحذر من موظفين مزيفين يستغلون المهاجرين | أخبار | DW | 08.09.2018

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أخبار

ليبيا: الأمم المتحدة تحذر من موظفين مزيفين يستغلون المهاجرين

قالت الأمم المتحدة إنها تدين بشدة "تقارير موثوقة" تفيد بأن مهربين يدعون أنهم موظفون لديها في ليبيا ويحملون شارتها بهدف استغلال المهاجرين واللاجئين وطالبت بالتحرك لوقف حد لهذه الظاهرة ومحاسبة من يتم القبض عليه.

Libyen Hunderte Flüchtlinge in Internierungslager ohne Versorgung (Reuters/H. Amara)

نددت الأمم المتحدة السبت (الثامن من أيلول/سبتمبر 2018) بـ"تقارير موثوقة" أشارت الى أن مهربين يدعون أنهم موظفون لديها في ليبيا بهدف استغلال المهاجرين واللاجئين، وطالبت بالتحرك لمحاسبتهم. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقلا عن مصادر موثوقة إن مهربين يحاولون الادعاء بأنهم يعملون لدى مختلف وكالات المنظمة الدولية شوهدوا في عدة مواقع في مختلف أنحاء ليبيا.

وأوضحت في بيان أن "هؤلاء المجرمين شوهدوا في نقاط إنزال المهاجرين ومراكز تهريب ويستخدمون سترات وأدوات أخرى عليها شعارات مماثلة لتلك التي تعتمدها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين". وأضافت أنها تلقت معلومات حول هذه المسألة "من لاجئين آخرين قالوا إنه تم بيعهم إلى مهربين في ليبيا وتعرضوا لتعذيب واستغلال بعدما تم اعتراضهم في البحر".

مختارات

أعلنت طرابلس أن خفر السواحل الليبي انتشل 948 مهاجرا افريقيا في يوم واحد كما انتشل عشر جثث من مياه البحر المتوسط، يزور ووزير الداخلية الإيطالي يزور طرابلس لبحث ملف الهجرة في أول زيارة لعضو من الحكومة الشعبوية في إيطاليا. (25.06.2018)

طالب رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر مجددا بفتح طرق شرعية للهجرة في اتجاه بلدان الاتحاد الأوروبي. وأكد يونكر أنه لا يحق السكوت أمام "تجارة العبيد" التي يخضع لها اللاجئون في ليبيا. (28.11.2017)

لكن المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش قال لوكالة "فرانس برس" إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا تمكن هؤلاء الاشخاص الذين يدعون أنهم موظفون لدى الأمم المتحدة من خداع مهاجرين ولاجئين تعرضوا لاستغلال بعد ذلك، مشيرا إلى أن المفوضية لا تزال تحقق في ذلك. وقال "نريد من السلطات أن تلاحق هؤلاء الاشخاص"، مشددا على أنه لديهم "بالطبع نوايا إجرامية" وهم يسعون وراء أشخاص يعانون من أوضاع هشة أساسا.

وغرقت ليبيا في الفوضى بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وأصبحت نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون الهجرة بشكل غير قانوني إلى أوروبا رغم المخاطر المترتبة على ذلك. واستغل مهربو البشر الفوضى السائدة في البلاد وزادوا من خطورة أوضاع المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. ووجد العديد من المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر، أنفسهم في مراكز احتجاز وسط ظروف سيئة جدا.

وقالت المفوضية السامية السبت إنها وشركاءها متواجدون في كل نقاط إنزال المهاجرين "لتأمين مساعدة إنسانية وطبية حيوية". وأضافت "بعدما يعود الركاب الذين تم تهريبهم، ألى البر تنقلهم السلطات الليبية إلى مراكز احتجاز" مشيرة إلى أن موظفيها لا يساعدون في عمليات النقل تلك، وإنما يتواجدون في المراكز لمراقبة الوضع وتأمين المساعدة.

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لحظات مؤثرة ـ مهاجران يصارعان الموت وسط الأمواج المتلاطمة

وأشارت المفوضية إلى أن وضع اللاجئين والمهاجرين في منطقة طرابلس ازداد سوءا في الأسابيع الماضية بسبب المواجهات العنيفة التي شهدتها العاصمة الليبية. والأسبوع الماضي ساعدت المفوضية في إجلاء نحو 300 مهاجر من مركز عين زارة إلى مركز آخر على بعد كيلومترات بسبب الخوف من أن يجدوا أنفسهم عالقين وسط تبادل النيران.

كما حضت منظمة "أطباء بلا حدود" على إجلاء آلاف المهاجرين العالقين في مراكز احتجاز في طرابلس، حيث تم التفاوض على وقف هش لإطلاق النار الأسبوع الماضي. لكن هناك العديد من المهاجرين المعرضين للخطر خارج مراكز الاحتجاز كما أضافت المفوضية. وأشارت السبت إلى تقارير عن "فظاعات مروعة" ترتكب بحق مهاجرين في شوارع العاصمة الليبية.

ح.ع.ح/ع.ش (أ.ف.ب)

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


مختارات

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

لا تقف معاناة المهاجرين الأفارقة عند إمكانية إخفاق محاولة وصولهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عبر المتوسط. ففي حال القبض عليهم في ليبيا يكونون عرضة لعملية "تجارة حقيقية" بالبشر، بحسب تقرير لمنظمة الهجرة العالمية. (13.04.2017)  

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