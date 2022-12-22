 لياقة بدنية: عضلات أرداف ممشوقة وظهر قوي | صحتك بين يديك | DW | 22.12.2022

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صحتك بين يديك

لياقة بدنية: عضلات أرداف ممشوقة وظهر قوي

مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم لنا اليوم تمريناً سهلاً لتقوية عضلات الظهر والأرداف والفخذين.

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