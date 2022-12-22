لياقة بدنية: عضلات أرداف ممشوقة وظهر قوي

عادات رياضية "غير صحية" يجب الإقلاع عنها لمن بلغ الستين

من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.