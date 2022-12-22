لياقة بدنية: عضلات أرداف ممشوقة وظهر قوي

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مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تقدم لنا اليوم تمريناً سهلاً لتقوية عضلات الظهر والأرداف والفخذين.
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
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