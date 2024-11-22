لو كنت تعانين من تقصف الشعر ـ فهذا كل ما تحتاجين لمعرفته!

تقصف الشعر وتكسّره من المشاكل الشائعة التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات، ولتجنب المشكلة عليك معرفة أسبابها أولاً. في هذا التقرير نقدم بعض النصائح لتجنب هذه المشكلة والحفاظ على صحة الشعر.

تقصف الشعر أمر طبيعي يمر به الشعر خلال دورة حياته الطبيعية، وقد تؤثر عوامل البيئة الخارجية على صحة شعرك أيضاً، ولكن قد تزيد بعض المنتجات التي تستخدمينها أو بعض العادات من تكسّر شعرك وتجعل من الصعب إصلاحه. إليك فيما يلي أبرز أسباب تقصّف الشعر وبعض النصائح التي يقدمها لك موقع "جوفيمينين" للحفاظ على صحته.

صبغ الشعر

إذا كنت تحلمين بشعر صحي ولامع من الجذور وحتى الأطراف عليك تجنب صبغ الشعر وتلوينه؛ لأن المواد الكيميائية الموجودة بمواد التلوين تضعف ألياف الشعر.

وينصح الخبراء في موقع "جوفيمينين" أنه في حال ما كنت مصرة على صبغ شعرك عليكِ ترك فترة زمنية كافية بين مرات صبغ الشعر، لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ضرورة استخدام منتجات عناية مناسبة لنوع شعرك، مثل الأقنعة المرطِّبة والبلسم والزيوت الطبيعية.

غسل الشعر يومياً

قد لا تعرفين أن غسل شعرك كل يوم مضر جداً ويؤدي إلى تقصفه وتغير بنيته ليصبح أكثر هشاشة، وعند الاستحمام، عليك وضع الشامبو على فروة رأسك فقط وابتعدي عن أطراف الشعر. كما يمكنك استخدام الشامبو الجاف على فروة رأسك كبديل عن الاستحمام يومياً، بالإضافة إلى ضرورة وضع البلسم على أطراف الشعر فقط وتجنب فروة الرأس.

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تسريح الشعر بطريقة خاطئة

للحصول على شعر مرتب لا بدّ من تسريحه. ولكن تجنبي تسريح شعرك وهو مبلل حتى لا تتسببي بتكسره، فالشعر المبلل يكون أكثر حساسية من الشعر الجاف. ولهذا عليك ترك شعرك حتى يجف تماماً قبل تسريحه، أو يمكنك استخدام بلسم يمكن تركه على الشعر المبلل ليساعدك في التسريح دون تكسر الشعر.

ويجب أن تختاري لتسريح شعرك فرشاة شعر ذات جودة عالية، ويفضّل أن تكون ذات شعيرات طبيعية مناسبة للشعر الناعم والتالف، ويستحسن أن تكون الفرشاة عريضة ومتباعدة الأسنان.

استخدام مجفف الشعر

الحرارة هي العدو الأول للشعر، فالهواء الساخن يجفف الشعر ويسحب رطوبته ويؤدي إلى تكسره لاحقاً، ولهذا يفضل ترك الشعر ليجف وحده في الهواء الطلق، أو يمكن أن تجففيه بالهواء البارد، وينطبق الأمر أيضاً على تمليس الشعر الذي يعدّ أكثر ضرراً من التجفيف.

في حال أردت استخدام مجفف أو مملس الشعر احرصي على استخدام مادة للحماية من الحرارة بالإضافة إلى ضرورة عدم رفع درجة حرارة المملس لأكثر من 180 درجة مئوية.

قص الشعر

لا بدّ من أن قص الشعر كل فترة حتى يحافظ على صحته وحيويته، ولكن ما يؤدي إلى تقصف الشعر هو قصه بالمنزل بمقص غير مخصص لقص الشعر. وفي حال أردت قص شعرك عليك الذهاب إلى مصفف الشعر الذي لديه خبرة في طريقة القص ويمتلك الأدوات اللازمة لذلك.

تسريحات الشعر الخاطئة

قد تسبب بعض تسريحات الشعر بتكسّره وتلفه، ومن أبرز هذه التسريحات، تسريحة ذيل الحصان أو الكعكة المشدودة، وفي حال كنت ترغبين بربط شعرك فتأكدي من استخدام ربطة شعر جيدة مصنوعة من القماش، ويفضّل قماش الساتان أو المخمل، وتجنبي الربطات التي تحتوي على أجزاء معدنية.

عادات النوم السيئة

عادات النوم الخاطئة قد تؤدي إلى تساقط شعرك وتقصفه، فعليك أولاً تجنب أغطية السرير والوسائد الخشنة التي تسبب احتكاك الشعر ببعضه أثناء النوم وبالتالي تكسّره، وينصح خبراء موقع "جوفيمينين" باستبدال أغطية الوسائد القطنية بأغطية من الساتان أو الحرير. ويفضل تسريح الشعر على شكل ضفيرة قبل النوم، أو ربطه على شكل كعكعة فضفاضة.

م.ج