لو غريت يقر "بتصريحات مخزية" ويقدم "اعتذارا" لزيدان

أقرّ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، في بيان لوكالة فرانس برس الاثنين (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2022)، بـ"تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زين الدين زيدان، مقدمًا له "اعتذارًا شخصيًا".

وصرّح لو غريت في اليوم التالي لكلامه بشأن زيدان "ولّدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقًا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح".

وواجه نول لو غراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم انتقادات حادة بسبب تصريحاته الموجهة لنجم كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان. وكان زيدان، الذي توج خلال مسيرته الاحترافية مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 1998، والذي حقق نجاحا كبيرا في تدريب ريال مدريد الإسباني، مرشحا لتولي تدريب المنتخب الفرنسي.

بيد أن الاتحاد الفرنسي أعلن أمس الأول السبت تجديد عقد المدرب ديديه ديشان حتى عام 2026 وشن لو غراي هجوما على زيدان خلال مقابلة لقناة "آر.إم.سي سبورت" أمس الأحد، لدى سؤاله عن احتمالات تولي زيدان تدريب منتخب البرازيل، وذلك بعد تبدد فرصة تدريب المنتخب الفرنسي.

وقال لو غراي:"يمكنه فعل ما يريد، هذا ليس من شأني"، وأضاف أنه لن يرد على الهاتف إذا اتصل به زيدان. وأبدى نجم الهجوم الفرنسي كيليان مبابي حالة من الاستياء حيث ذكر عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر:"زيدان هو فرنسا، وأنت بذلك لا تحترم الأسطورة."

ووصفت صحيفة ليكيب تصريحات لو غراي بأنها "غير مقبولة"، وذلك بأحرف كبيرة على صفحتها الرئيسية في عددها الصادر اليوم الاثنين، وأضافت أن "لو غراي أصبح يمثل قضية خزي في كرة القدم الفرنسية."

وطالبت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، لو غراي بالاعتذار لزيدان، حيث تحدثت عن: "افتقاد للاحترام بشكل مخزي، يسيء لنا جميعا، بحق أسطورة لكرة القدم والرياضة." وأضافت الوزيرة عبر تويتر، إن رئيس الاتحاد الرياضي الرائد في فرنسا لا يجب أن يقول هذا.

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب، د ب أ)