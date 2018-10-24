لويس فيغو يعيد صفقة هازارد وريال مدريد إلى الواجهة

منذ أسابيع طويلة تربط الكثير من التقارير الصحفية بقوة بين نجم تشيلسي إيدين هازارد وبين نادي ريال مدريد لكرة القدم. لكن وإلى غاية اللحظة لم نشهد أي تحرك في هذا المجال.
اليوم دخل الأسطورة البرتغالية لويس فيغو على الخط، ما أشعل التكهنات مجدداً باقتراب موعد انتقال النجم الهولندي. واعتبر لاعب ريال مدريد سابقاً فيغو، أنه وبعد أن فقد الملكي أبرز نجومه "الدون" كريستيانو رونالدو، "حان الوقت" لإيدين هازارد.
وفي الحقيقة، لم ينجح ريال مدريد إلى غاية اللحظة رغم سلة نجومه الكبار من تعويض الفراغ الذي تركه رونالدو، رغم التصريحات الرسمية التي تلمح إلى عكس ذلك. كما أن أداءه في هذا الموسم تراجع تحت قيادة لوجين لوبيتيغي، انتهى بانزلاق حامل لقب أبطال أوروبا إلى المركز السابع في الليغا.
لويس فيغو لعب لريال مدريد وبرشلونة فلقب بـ"الخائن".
وأعرب لويس فيغو عن أمله في أن يستجيب المسؤولون في النادي اللندني إلى صفقة "معقولة".
ويتابع فيغو في مقابلة صحفية مع موقع DAZN الانجليزيأن "هازارد لاعب جيد جداً، الأفضل في الوقت الحالي"، مضيفاً: "هل على ريال مدريد التركيز على هازارد؟ نعم بدون أدنى شك. إنه لاعب من الطراز الرفيع. وهو نفسه يريد اللعب لريال مدريد. وهو من اللاعبين القلائل في العالم الذي لا يمكن حصره ضمن فريق معين".
وعقد هازارد (27 عاماً) مع تشيلسي ممتد إلى غاية نهاية موسم 2020. وقيمته التسويقية تقدر حالياً في موقع "تراسفيرماركت" بنحو 150 مليون يورو. وسبق لهذا اللاعب الذي يمكن الانتقال بين الأجنحة ومركز الهجوم الوسطي إلى إرسال إشارات واضحة باتجاه "البيرنابيو" الصيف الماضي، كاشفا علنا عن حبه للنادي الإسباني، ورغبته في مغادرة "ستامفورد بريدج".
و.ب
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري