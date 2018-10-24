لويس فيغو يعيد صفقة هازارد وريال مدريد إلى الواجهة

منذ أسابيع طويلة تربط الكثير من التقارير الصحفية بقوة بين نجم تشيلسي إيدين هازارد وبين نادي ريال مدريد لكرة القدم. لكن وإلى غاية اللحظة لم نشهد أي تحرك في هذا المجال.

اليوم دخل الأسطورة البرتغالية لويس فيغو على الخط، ما أشعل التكهنات مجدداً باقتراب موعد انتقال النجم الهولندي. واعتبر لاعب ريال مدريد سابقاً فيغو، أنه وبعد أن فقد الملكي أبرز نجومه "الدون" كريستيانو رونالدو، "حان الوقت" لإيدين هازارد.

وفي الحقيقة، لم ينجح ريال مدريد إلى غاية اللحظة رغم سلة نجومه الكبار من تعويض الفراغ الذي تركه رونالدو، رغم التصريحات الرسمية التي تلمح إلى عكس ذلك. كما أن أداءه في هذا الموسم تراجع تحت قيادة لوجين لوبيتيغي، انتهى بانزلاق حامل لقب أبطال أوروبا إلى المركز السابع في الليغا.

لويس فيغو لعب لريال مدريد وبرشلونة فلقب بـ"الخائن".

وأعرب لويس فيغو عن أمله في أن يستجيب المسؤولون في النادي اللندني إلى صفقة "معقولة".

ويتابع فيغو في مقابلة صحفية مع موقع DAZN الانجليزيأن "هازارد لاعب جيد جداً، الأفضل في الوقت الحالي"، مضيفاً: "هل على ريال مدريد التركيز على هازارد؟ نعم بدون أدنى شك. إنه لاعب من الطراز الرفيع. وهو نفسه يريد اللعب لريال مدريد. وهو من اللاعبين القلائل في العالم الذي لا يمكن حصره ضمن فريق معين".

وعقد هازارد (27 عاماً) مع تشيلسي ممتد إلى غاية نهاية موسم 2020. وقيمته التسويقية تقدر حالياً في موقع "تراسفيرماركت" بنحو 150 مليون يورو. وسبق لهذا اللاعب الذي يمكن الانتقال بين الأجنحة ومركز الهجوم الوسطي إلى إرسال إشارات واضحة باتجاه "البيرنابيو" الصيف الماضي، كاشفا علنا عن حبه للنادي الإسباني، ورغبته في مغادرة "ستامفورد بريدج".

و.ب