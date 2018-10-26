لويس فيغو يصدم مواطنه كريستيانو رونالدو!

قال الأسطورة البرتغالية لويس فيغو، إن مواهب أحسن لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو أمام المرمى ليست جيدة مثل مواهب "الظاهرة" البرازيلي رونالدو، وأضاف فيغو في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن رونالدو البرازيلي هو الأفضل في إنهاء الهجمات.

وتابع فيغو (45 عاماً)، الذي لعب مع كريستيانو رونالدو و"الظاهرة" رونالدو، أن نجم يوفنتوس أفضل في الضربات الرأسية، لأنه سجل العديد من الأهداف برأسه، وأضاف أن كل من رونالدو البرازيلي والبرتغالي لاعبان رائعان فوق المستطيل الأخضر.

وأكد لويس فيغو أنه "مادام كريستيانو رونالدو لم يتوقف بعد عن اللعب، سأقول إن رونالدو البرازيلي كان الرقم واحد أمام المرمى، إلا أنهما باستطاعتها أن يضمنا لك تسجيل الأهداف"، وأضاف :"أهم شيء أن تضعهما في وضعية للتسجيل وسيتكفلان بالباقي".

إلى ذلك، يُواصل كريستيانو رونالدو (33 عاماً) تألقه مع العملاق الإيطالي يوفنتوس الإيطالي، الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ريال مدريد، إذ نجح النجم البرتغالي في تسجيل سبعة أهداف في الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما يتوقع مراقبون أن يُتوج أحسن لاعب في العالم خمس مرات بجائزة هداف "الكالتشيو".

يُشار إلى أن "الظاهرة" رونالدو البرازيلي، توهج بشدة في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلانو، فضلاً عن تألقه اللافت مع ريال مدريد وقيادته الفريق الإسباني العملاق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.