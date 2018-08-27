لويس: غياب ميسي عن قائمة الفيفا يفقد الجائزة مصداقيتها

شكك الدولي البرازيلي فيليبي لويس، بمصداقية جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد أن اُستبعد عن قائمته النهائية للمرشحين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني في مقابلة مع قناة Globo Esporte البرازيلية: "هذه الجائزة تُمنح لأفضل لاعب في العالم، وبالنسبة لي فإن ميسي هو بحق أفضل لاعب في العالم في الوقت الراهن، كما كان الأمر خلال السنوات الماضية". وأضاف النجم البرازيلي بالقول: "عدم ترشيحه يفقد هذه الجائزة مصداقيتها".

ولهذا السبب فإنه يرى أن لقب الأفضل لا يتوقف على نجاح النادي أو المنتخب الذي يلعب له اللاعب، موضحاً: "الأمر لا يتعلق هنا بما إذا كان قد فاز ببطولة العالم أو بدوري الأبطال. إنه الأفضل فحسب".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن مطلع الأسبوع عن القائمة المختصرة لجائزة "ذا بيست" لموسم 2018، والتي شهدت مفاجأة كبرى بغياب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. وترشح لنيل الجائزة كل من الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح. وقال الفيفا إن اختيار الثلاثي تم بعد منافسة بين كل من البلجيكيين كيفين دي بروين وإدين هازارد والفرنسيين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي ورافاييل فاران والإنجليزي هاري كين وأخيراً البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يُذكر أن ميسي (32 عاماً) لم يغب أي مرة عن التواجد في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم منذ عام 2007. وتساوى ميسي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة الأفضل في العالم، إذ تُوج كل منهما بالجائزة خمس مرات.

وبينما أحرز ونالدو لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه السابق ريال مدريد، لم ينل ميسي سوى ثلاثة ألقاب محلية، الدوري الإسباني والكأس في الموسم الماضي والسوبر المحلي هذا الموسم، بعد أن تعثر مشوار برشلونة في دوري الأبطال وسقوطه في ربع النهائي أمام روما الإيطالي.

وعلى الرغم من ذلك فقد سجل النجم الأرجنتيني 45 هدفاً في جميع مسابقات الموسم الماضي، متفوقاً على نجم ليفربول محمد صلاح وكريستيانو رونالدو بفارق هدف واحد. كما فاز أيضاً بالحذاء الذهبي لهدافي الدوريات الأوروبية بـ 34 هدفاً في الدوري الإسباني.

ع.غ