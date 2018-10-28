لويس سواريز يُفاجئ برشلونة برسالة قوية!

نهاية الأسبوع الماضي استطاع مهاجم برشلونة لويس سواريز خطف كل الأضواء، فالنجم الأوروغوياني سجل ثلاثية تاريخية في مرمى شباك منافس النادي الكتالوني ريال مدريد، الذي لا يعيش أحسن أيامه في الفترة الأخيرة.
وروفع سواريز عداده من الأهداف في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى سبعة، ليحتل بذلك وصافة هدافي "الليغا"، فيما يبدو أن ماكينة المهاجم الأوروغوياني التهديفية قد عادت مجدداً للدوران.
ورغم تألق مهاجم "البلوغرانا" الأول إلا أن سواريز وجه رسالة قوية إلى ناديه برشلونة، من أجل التحرك والبحث عن مهاجم جديد يحل مكانه في المستقبل القريب.
وفي هذا الصدد، نقل موقع "فوت ميركاتو" عن مهاجم النادي الكتالوني لويس سواريز قوله إن "برشلونة في حاجة إلى مهاجم جديد يحمل رقم 9. فأنا أبلغ الآن من العمر الـ31 ويتحتم على النادي التفكير في المستقبل"، وأضاف :"أحاول دائماً تقديم أفضل ما لدي للنادي(...) وفي سني لم أنتبه إلى ما قيل عني. فأنا أنتقد نفسي بشدة".
وأشار موقع "فوت ميركاتو" إلى أن سواريز، يُريد من إدارة برشلونة جلب مهاجم جديد إلى القلعة الكتالونية، من أجل مساعدة "البلوغرانا" على تحقيق أهدافه الكروية، ومواصلة فوزه بالألقاب المحلية والقارية واعتلاء منصات التتويج في نهاية كل موسم.
يُشار إلى أن لويس سواريز، يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف سنة 2021، فيما تبلغ قيمة المهاجم الأوروغوياني المالية في عالم الساحرة المستديرة حوالي 70 مليون، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في شؤون اللاعبين.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
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