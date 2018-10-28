 لويس سواريز يُفاجئ برشلونة برسالة قوية! | عالم الرياضة | DW | 01.11.2018

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عالم الرياضة

لويس سواريز يُفاجئ برشلونة برسالة قوية!

بعدما قاد برشلونة إلى تحقيق فوز كاسح على غريمه التقليدي ريال مدريد، وجه مهاجم النادي الكتالوني لويس سواريز رسالة قوية إلى إدارة "البلوغرانا" بهدف ضمان فوز برشلونة بالألقاب ومواصلة كتابة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة.

Spanien Barcelona vs Real madrid Jubel Suarez (Reuters/P. Hanna)

صورة من الأرشيف.

نهاية الأسبوع الماضي استطاع مهاجم برشلونة لويس سواريز خطف كل الأضواء، فالنجم الأوروغوياني سجل ثلاثية تاريخية في مرمى شباك منافس النادي الكتالوني ريال مدريد، الذي لا يعيش أحسن أيامه في الفترة الأخيرة.

وروفع سواريز عداده من الأهداف في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى سبعة، ليحتل بذلك وصافة هدافي "الليغا"، فيما يبدو أن ماكينة المهاجم الأوروغوياني التهديفية قد عادت مجدداً للدوران.

ورغم تألق مهاجم "البلوغرانا" الأول إلا أن سواريز وجه رسالة قوية إلى ناديه برشلونة، من أجل التحرك والبحث عن مهاجم جديد يحل مكانه في المستقبل القريب.

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يبدو أن ابتعاد برشلونة عن منصة التتويج الأوروبية وإحكام ريال مدريد قبضته في السنوات الأخيرة على الكأس "ذات الأذنين" قد قرع جرس الإنذار في البيت الكتالوني. نجما الفريق ميسي وسواريز يتقدمان بطلب خاص للمدرب فالفيردي. فماهو؟ (07.07.2018)

بينما يُعاني نجم برشلونة لويس سواريز من عقم تهديفي واضح بداية هذا الموسم، رصد تقرير ثلاثة خلفاء محتملين لتعويض النجم الأوروغوياني في قيادة هجوم النادي الكتالوني مستقبلاً. فمن هم؟ وماهي نقاط القوة لدى كل واحد منهم؟ (15.10.2018)

وفي هذا الصدد، نقل موقع "فوت ميركاتو" عن مهاجم النادي الكتالوني لويس سواريز قوله إن "برشلونة في حاجة إلى مهاجم جديد يحمل رقم 9. فأنا أبلغ الآن من العمر الـ31 ويتحتم على النادي التفكير في المستقبل"، وأضاف :"أحاول دائماً تقديم أفضل ما لدي للنادي(...) وفي سني لم أنتبه إلى ما قيل عني. فأنا أنتقد نفسي بشدة".

وأشار موقع "فوت ميركاتو" إلى أن سواريز، يُريد من إدارة برشلونة جلب مهاجم جديد إلى القلعة الكتالونية، من أجل مساعدة "البلوغرانا" على تحقيق أهدافه الكروية، ومواصلة فوزه بالألقاب المحلية والقارية واعتلاء منصات التتويج في نهاية كل موسم.

يُشار إلى أن  لويس سواريز، يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف سنة 2021، فيما تبلغ قيمة المهاجم الأوروغوياني المالية في عالم الساحرة المستديرة حوالي 70 مليون، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في شؤون اللاعبين.

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  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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