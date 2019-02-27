 لويس سواريز .. صياد لا يحب الكرات السهلة | عالم الرياضة | DW | 18.03.2019

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عالم الرياضة

لويس سواريز .. صياد لا يحب الكرات السهلة

مرر له ميسي كرات سهلة تاركه منفرداً في مواجهة المرمى، فإضاعها بطريقة غريبة. استيقظ من غفوته واخترق خط الدفاع وحده مسجلا هدفاً رائعا ليقلب الأحكام نحوه في دقيقة. لويس سواريز، رقم صعب يقلب الموازين في برشلونة.

Fußball Spanien Copa del Rey Real Madrid v FC Barcelona (Imago/Aflosport/D. Nakashima)

يمرر كرات صعبة ويسجل من فرص أصعب، لكنه يفشل في التهديف من كرات سهلة. يجر معه لاعبي خط دفاع الفريق الخصم ليسقطوا واحدا تلو الآخر في محاولة اللحاق به. يخلط أوراق الفريق ويخلط أكثر أفكار المشاهدين والمعلقين الرياضيين بسبب محاولات فاشلة منه، وفجأة يسجل هدفا غير متوقع، ليعود إلى ضحكته المعهودة من جديد.

إنه لويس سواريز، الظاهرة الفريدة في فريق برشلونة. وجوده بجانب ميسي مفصلي في هجوم الفريق الكاتالوني، ووجود ميسي بجانبه يشعره بالاطمئنان. لكن يقال إن الأوروغوياني بدأ يشيخ، فهل هذا صحيح؟

إصابة في وقت سيء

أصيب سواريز الأحد (17 آذار/ مارس 2019) بعد تعرضه لالتواء حاد في كاحله خلال لقاء ريال بيتيس، الذي انتهى بفوز برشلونة بأربعة أهداف لهدف، لعب سواريز فيها دور الهداف وصانع هدف. ففي الشوط الأول من اللقاء مرر سواريز كرة بكاحل قدمه اليمنى إلى ميسى من دون النظر إليه، وكأن راداره أشار إليه بمكان ميسي، الذي هز بالكرة شباك الفريق المضيف بهدف ثان. 

مختارات

ذكرت تقارير صحفية أن ميسي وزميله في "البلوغرانا" لويس سواريز زارا مستشفى للأطفال في برشلونة. الزيارة زرعت البسمة في وجوه الأطفال، الذين لم يتمكن البعض منهم من تمالك نفسه وأجهش بالبكاء بعد رؤية نجوم النادي الكتالوني. (05.01.2019)

يجد برشلونة الإسباني في البحث عن خليفة لقيادة خط هجومه في ظل تقدم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز في السن. صحيفة "دياريو" الكتالونية وضعت خمسة مرشحين محتملين لخلافته أحدهم ألماني. (11.01.2019)

في الشوط الثاني أضاع سواريز ثلاث فرص أكيدة للتسجيل، دفعت المعلقين الرياضيين على المباراة للتساؤل عن سبب فشله وعن مستواه واحتمال بقائه بجانب ميسي لفترة أطول وهو في هذا المستوى.

بيد أنه عاد بعد دقيقة من إضاعة فرصة ليقلب الأحكام المسبقة عليه ويفاجئ الجميع بتسجيله هدفا رائعا في الدقيقة 63 بعد بجهد فردي أخترق فيه خط الدفاع، منطلقاً من منتصف الملعب، ومراوغا مارك بارترا وسيرخيو كاناليس وعيسى ماندي لاعبي بيتيس، الذين سقطوا جميعا على الأرض. وليقف بعدها منفردا في النهاية بمواجهة حارس المرمى لوبيز وواضعاً الكرة بهدوء على يمينه.

ما يميز اللاعب الأوروغوياني على الساحة هو أنه هداف لا يمكن التنبؤ به ولا بتحركاته، كما أنه يشغل خط دفاع الفريق الخصم، ويفهم تحركات ميسي ويعلم أماكن تواجده والعكس بالنسبة لميسي أيضا، الذي لا يبخل على زميله بالكرات.

بالإضافة إلى أن سواريز يملك قوة جسدية كبيرة، فهو كالبلدوزر أحيانا حين يكتسح لاعبي الفريق الخصم، ولا تنقصه السرعة رغم قوته البدنية.

ويعتقد كثير من المراقبين أن وجوده في ساحة الفريق الخصم تكفي، وإن لم يسجل، فهو يشغل لاعبين اثنين على الأقل من خط الدفاع، تاركاً مساحة لميسي للتحرك من دون مراقبة، والعكس صحيح أيضا. فكل واحد منهما يتبادل أدوار إشغال خط الدفاع لمنح الآخر حرية الحركة في ساحة الخصم.انضم سواريز في عام 2014 إلى النادي الكاتالوني قادما من ليفربول الإنكليزي، والعد التنازلي لبقائه مع برشلونة قد بدأ فعلاً، كحال كثير من اللاعبين الذين يتجاوزون الثلاثين من العمر.

رغم ذلك فإن مستقبله مع برشلونة يبقى مفتوحاً واحتمال بقائه لمدة أطول ممكنة بعد نهاية عقده مع الفريق في منتصف عام 2021، إذ سيبلغ حينها من العمر 34 عاماً.

لا جدال أن سرعة سواريز بدأت بالتراجع، وأنه يضيع أحيانا كرات سهلة بطريقة غريبة تثير التساؤل، لكنه يسجل أهدافه من فرص صعبة وكأنه اعتاد على الصعب. ولا يمكن إنكار أنه يقلب نتائج المباريات أحيانا ويحسمها لصالح برشلونة ولا يمكن الاستغناء عنه في خط الهجوم.

لكنه سيغيب لمدة أسبوعين بعد إصابة الأمس، وسيفتقده برشلونة في مباراة الليغا الإسبانية أمام إسبانيول، وربما في المباراة الأهم في لقاء دوري الأبطال أمام مانشيستر يونايتيد الإنكليزي. غيابه سيوضح أهميته للفريق وربما يفتح الباب أمام بديل محتمل له، خاصة وأن البرازيلي كوتينيو يجلس منذ مدة على مقاعد البدلاء.

عباس الخشالي

 

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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