 لولا يتقدم على بولسونارو قبيل الانتخابات الرئاسية في البرازيل | DW الأخبار | DW | 01.10.2022

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لولا يتقدم على بولسونارو قبيل الانتخابات الرئاسية في البرازيل

القضايا الاجتماعية والاقتصادية تشغل أذهان البرازيليون قبيل الانتخابات الرئاسية. استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم المرشح اليساري دا سيلفا الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الفئات الفقيرة.

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