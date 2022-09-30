لولا يتقدم على بولسونارو قبيل الانتخابات الرئاسية في البرازيل

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القضايا الاجتماعية والاقتصادية تشغل أذهان البرازيليون قبيل الانتخابات الرئاسية. استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم المرشح اليساري دا سيلفا الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الفئات الفقيرة.
بعد مشاركته في تجمع لراكبي الدراجات النارية دون كمامة، فرضت السلطات غرامة مالية على الرئيس جايير بولسونارو، الذي ارتبط اسمه بالاستخفاف بمخاطر كوفيد-19، رغم أن الجائحة أودت رسميا بحياة أكثر من 480 ألف شخص في بلاده.
رغم الأزمات التي تعصف بسوريا منذ سنوات، يحشد النظام السوري مؤيديه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجري الأربعاء (26 أيار/مايو) وتبدو نتيجتها محسومة لصالح الأسد الذي يسعى إلى إضفاء شرعية على حكمه.
انتشرت الأخبار الكاذبة عن جائحة كورونا والهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة. ووسط هذا الكم الكبير من الأخبار الزائفة، يقدم فريق DW لتقصي الحقائق نصائح قد تساعدك على تقصي صحة الأخبار.
أظهرت الأزمة الأوكرانية أن روسيا ليست معزولة تماما في الساحتين الإقليمية والدولية، كما يعتقد البعض. إذ لديها حلفاء حول العالم في أمريكا اللاتينية وأوروبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا كما في الشرق الأوسط والصين.
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