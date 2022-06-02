 لوكاكو يعود إلى الإنتر بعد أقل من سنة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.06.2022

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رياضة

لوكاكو يعود إلى الإنتر بعد أقل من سنة

توصل تشيلسي وإنتر ميلان إلى اتفاق بشأن انتقال روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة إلى سان سيرو. لوكاكو قضى نحو 11 شهراً بين صفوف تشيلسي غاب عنها بريق المهاجم البلجيكي.

Italian Cup | Zlatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku

لوكاكو في مواجهة أبرا في مباراة الجولة الثامنة من كأس إيطاليا لموسم 2021.

توصل تشيلسي وإنتر ميلان إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لفحوصات طبية الأسبوع المقبل قبل عودته إلى سان سيرو. وسيتم الانتهاء من التفاصيل النهائية للصفقة قبل أن يتمكن إنتر من الترحيب بعودة لوكاكو إلى النادي بعد 11 شهرًا فقط من انتقاله إلى تشيلسي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني.

مختارات

قبيل مواجهة الفريق المهمة مع ليفربول يجد مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، نفسه مضطراً للتعامل مع أزمة نجمه روميلو لوكاكو الذي عبر عن عدم سعادته في النادي الإنجليزي وأنه يتمنى العودة إلى إنتر، فهل يهدد هدوء صفوف تشيلسي؟

لم يكن أحد نجوم إنتر ميلان يتوقع أن يتحول إلى مادة دسمة للسخرية، بعدما نشر صورة لسريره الجديد على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". الصورة حصدت تفاعلا كبيرا في وقت وجير للغاية.

واتفق الناديان على أن تكون قيمة الصفقة الإجمالية 10.3 ملايين جنيه إسترليني، تتكون من رسوم إعارة بمبلغ 6.9 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 3.4 مليون جنيه إسترليني كمكافآت، وفقًا لشبكة سكاي الإيطالية.

من جانبه، وافق لوكاكو على خفض راتبه بنسبة 30 في المائة لتسهيل خروجه من تشيلسي، حيث من المقرر أن تنخفض أرباحه من 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا بعد الضرائب إلى 7 ملايين جنيه إسترليني.

جاء التقدم في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة بعد عدة جولات من المفاوضات خلال الأسابيع القليلة الماضية شارك فيها محامو لوكاكو سيباستيان ليدور والرئيس التنفيذي للإنتر جوزيبي ماروتا.

كان لوكاكو قد سجل ثمانية أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في 26 مباراة الموسم الماضي بعد عودته إلى ستامفورد بريدج. وفي ديسمبر/كانون الأول، قال لوكاكو لشبكة سكاي في إيطاليا إنه يريد العودة إلى إنتر ذات يوم، وأوضح قائلاً: "آمل حقًا من أعماق قلبي أن أعود إلى الإنتر، ليس في نهاية مسيرتي، ولكن في مستوى جيد كما آمل".

وفي الأسبوع الماضي، تمّ الكشف عن أن إنتر لا يمكنه تحمل تكلفة توقيع لوكاكو بشكل دائم، رغم أنه سجل 64 هدفًا في 95 مباراة وساعد النادي في الحصول على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال فترة وجوده في صفوف الفريق.

وقرر تشيلسي ترك لوكاكو يغادر بعد محادثات بين تود بوهلي - الذي تم تعيينه رئيسًا ومديرًا رياضيًا مؤقتًا قبل أيام - وتوماس توخيل، بالإضافة إلى مناقشات بين بوهلي ولوكاكو.

ويحرص تشيلسي على التعاقد مع رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي، بينما يستهدف كل من ريتشارليسون وعثمان ديمبيلي وغولز كوندي وماتيس دي ليخت وجوناثان كلاوس وميلان سكرينيار، فيما يحاول إنتر ميلان الانتهاء بسرعة من صفقة انتقال لوكاكو حتى يتمكن من التركيز على تعزيز الفريق بلاعبين آخرين هذا الصيف.

ع.ح./و.ب

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