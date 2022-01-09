 لوكاكو يحقق رقما قياسيا في اللعب السلبي! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.02.2022

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رياضة

لوكاكو يحقق رقما قياسيا في اللعب السلبي!

جذب اسمان إليهما الأنظار بقوة في مباراة تشيلسي أمام كريستال بالاس في المرحلة الأخيرة لمنافسات الدوري الانكليزي الممتاز. الأول بفضل هدف أحرزه في الوقت القاتل، والثاني بسبب أسوأ حصيلة يسجلها النادي منذ أكثر من 15 عاما.

مهاجم تشيلسي لوكاكو

مهاجم تشيلسي لوكاكو

في مباراة فريقه الأخيرة والتي جمعت "البلوز" بكريستال بالس السبت الماضي (19 فبراير/ شباط 2022)، قدم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو أسوء أداء له على الإطلاق. ففي الشوط الأول لم يلمس المهاجم الكرة إلا مرتين، بينما كان الشوط الثاني أفضل نسبيا بخمس لمسات للكرة، لتستقر الحصيلة النهائية عند سبع تمريرات فقط طيلة الدقائق التسعين من عمر المباراة! وهذا هو أسوأ رقم تمّ تسجيله منذ موسم 2003/04 في تاريخ النادي الإنجليزي.

مستوى المهاجم كان حديث الساعة في ختام المرحلة 26 من الدوري الممتاز. ووجه انتقاد صريح لـ لوكاكو من أحد كبار الرموزالكروية، ويتعلق الأمر بآلان شيرار، الهدّاف التاريخي لنادي نيوكاسل والدوري الممتاز، الذي قال بوضوح "عندما كنت ألعب ولا تصلني الكرة ولا يتم تمريرها، كنت أصرخ بأعلى صوتي في وجه اللاعبين لكي يمرروا لي الكرة"، وذلك في إشارة صريحة إلى سلبية لوكاكو على أرض الملعب.   

في المقابل، جاء دعم المدرب، الألماني توماس توخل، سريعا وقد نفى أن يكون تراجع مستوى لوكاكو على صلة بأسلوب اللعب. وأوضح توخل أن مشاكل لوكاكو متعلقة بـ "أسباب أخرى"، دون أن يفصح عنها.

المغربي حكيم زياش يهدي تشيلسي الفوز في الوقت القاتل.

المغربي حكيم زياش يهدي تشيلسي الفوز في الوقت القاتل.

ومع ذلك فاز تشيلسي في هذه المباراة، بفضل هدف المغربي حكيم زياش في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة، فارتفع رصيد الفريق إلى 50 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

يذكر أن التعاقد مع لوكاكو لاعب إنتر ميلان السابق، كان أغلى صفقة أبرمها "البلوز" في تاريخه بقيمة 113 مليون يورو.

و.ب

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