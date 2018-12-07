لوكاس توريرا.. موزع الجرائد الذي أصبح معشوق جماهير أرسنال

إنه لاعب قصير القامة، فطوله 168 سنتميتر فقط. غير أن هذا اللاعب أصبح الآن حديث الجماهير في الدوري الإنجليزي. إنه لوكاس توريرا نجم أرسنال الجديد، صاحب الأعوام الـ22، والذي لفت إليه الأنظار بشدة خلال أدائه القوي مع منتخب أورجواي في مونديال روسيا 2018.
موزع الجرائد
يحكي موقع "إيمفوتبول" قصة هذا اللاعب ويقول إنه عاني وهو في سن الـ16، عندما غادر مسقط رأسه فراي بينتوس على الحدود مع الأرجنتين ليبحث عن حظوظه لدى ناديي ناسيونال وبينارول، أكبر أندية مونتفيديو، عاصمة أوروغواي.
ورغم أنه لم يلق هذا الحظ في البداية إلا أنه لم ييأس، فانضم إلى أكاديمية ناد صغير هو مونتفيديو فاندررز. ولكي يستطيع العيش عمل في وظيفتين في نفس الوقت. فكان يبدأ في الخامسة صباحا عمله كموزع جرائد ثم يذهب للتدريب في فريق الشباب تحت 19 ومنه إلى الخدمة في عمل آخر، حسب موقع "إيمفوتبول".
وفي يناير 2014 انتقل لاعب خط الوسط إلى نادي دلفينو بيسكارا الإيطالي، ولاحظ أطباء الفريق آنذاك عدة ثآليل في أحد قدميه. "رغم أنه لم يكن يستطيع الجري إلا أنه واصل اللعب لشهور دون أن يقول شيئا. توريرا لا يعرف أي ألم"، يقول مكتشفه روبيرتو درودا.
من أيام المعاناة إلى رغد العيش
كان راتبه الشهري 1250 يورو، يدفع منها 800 إيجارا للشقة التي كان يتقاسمها مع والده، وكان الإثنان يأكلان في مطعم "كباب تركي" شعبي، حيث كان يبلغ سعر السندوتش يورو ونصف اليورو فقط.
وبعد موسمين مع الفريق انتقل إلى سامبدوريا جينوا مقابل ثلاثة ملايين يورو ليبقى معه موسمين أيضا ثم انتقل في صيف 2018 إلى أرسنال الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو. واجتهد لوكاس توريرا في الأشهر القليلة الماضية مع أرسنال واستطاع أن يحجز لنفسه مكانة في التشكيلة الأساسية لكتبيه "الغانرز"المدججة بالنجوم.
ويقول موقع غول "لم تعد لديه مصاعب مالية على عكس الحال أيام بيسكارا. فبدلا من 300 يورو في الأسبوع يحصل الآن على 56 ألف يورو أسبوعيا".
ص.ش/ه.د
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد
في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة التاسعة: مات ريان
لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثامنة: ستيفن كاري
ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة السابعة: روجر فيدرير
مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة السادسة: ليبرون جيمس
يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الخامسة: نيمار
في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور
من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو
تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الثانية: ليونيل ميسي
قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
المرتبة الأولى: فلويد مايويذر
نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
الألماني الأفضل...
إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.
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الرياضيون الأعلى دخلا في العالم
لا إمرأة في القائمة
المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان