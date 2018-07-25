 لوف يعكف على تحليل واقعة أوزيل وسيدلي بتصريحات عنها | أخبار | DW | 29.07.2018

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أخبار

لوف يعكف على تحليل واقعة أوزيل وسيدلي بتصريحات عنها

مازال المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف يلتزم الصمت إزاء قضية اعتزال مسعود أوزيل االعب الدولي، لكنه يقوم حاليا بتحليل تفاصيل المشهد برمته وسيعلن موقفه من ذلك قريباً، حسبما ذكر مير أعماله هارون أرسلان.

Trainingslager Nationalmannschaft in Südtirol | Löw & Özil (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

يعكف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لوف، في الوقت الراهن على تحليل واقعة اللاعب الألماني ـ التركي الأصل مسعود أوزيل، ويعتزم الإدلاء بتصريحات حولها بمجرد انتهائه من التحليل، وذلك حسبما أكد هارون أرسلان، مدير أعمال لوف.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (29 تموز/يوليو 2018)، قال أرسلان إن "لوف سيفعل ذلك حالما ينتهي من تحليلاته ويبت في النتائج المترتبة"، وأضاف: "أعرف أنه يعمل على ذلك بجد". وقال أرسلان (61 عاماً) إنه لا يستطيع أن يفهم الاتهامات بالعنصرية في بيان أوزيل، وهي الاتهامات التي وجهها إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم ورئيسه راينهارد غريندل.

وكان أوزيل أوضح خلال إعلانه عن اعتزال اللعب دوليا، أنه تعرض لتمييز وعنصرية من قبل الاتحاد الألماني ورئيسه غريندل، وجاء ذلك بعد الانتقادات الحادة التي وجهها غريندل لأوزيل عقب لقاء اللاعب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتقاط الصور معه قبل انطلاق منافسات كأس العالم، وقبل أسابيع من انتخابات الرئاسة التركية.

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وأوضح أرسلان: "لا، يمكنني أن أقول بوضوح تام إن السيد غريندل ربما ارتكب أخطاء في هذه القضية، لكنه ليس عنصريا"، ورأى أن "مسعود بهذا التصريح (عن العنصرية) " قد تجاوز الهدف"، وحذر من التسرع في توجيه تهمة العنصرية الخطيرة.

وأضاف ارسلان أنه لا يمكنه أن يقول ما إذا كان لوف سيختار لاعبه المحوري أوزيل قبل إعلان اعتزال اللعب الدولي، لخوض مباراة فرنسا في أيلول/سبتمبر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. وقال أرسلان "على الرغم من أنني مستشاره، لكنه لم يتحدث معي عن هذا الأمر، فهو دائما ما يقول لي: أنت ليست لديك دراية بكرة القدم".

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ)

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

بعدما ساهم في تربع ألمانيا على عرش كرة القدم وفي صنع أمجادها الرياضية، فجر مسعود أوزيل قنبلة اعتزاله اللعب دوليا مع "المانشافت"، وسط جدل كبير على خلفية صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مسيرة أوزيل الكروية في صور (23.07.2018)  

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