لوفتهانزا تعلن استئناف أنشطتها بعد تلف كابل في فرانكفورت

قالت المتحدثة باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الخميس (16 شباط / فبراير 2023) إن العمل عاد لطبيعته في الشركة وإنه لا يوجد حالياً أي إلغاءات أو تأخيرات في رحلاتها بسبب حادث الكابل.

وبحسب شركة الطيران فإن أعمال بناء في أحد خطوط قطارات الركاب بفرانكفورت أدى إلى تعطل أنظمة الكمبيوتر في الشركة أمس مما أدى إلى تأخير أو إلغاء رحلات طيران آلاف المسافرين الذين يمرون بمطار فرانكفورت المحوري حيث وصل عدد الرحلات التي تم إلغاؤها بحلول الظهيرة إلى 230 رحلة من بين ألف رحلة مقررة.

وبعد الظهر أعيد فتح المطار مرة أخرى بعد إغلاقه لمدة حوالي 3 ساعات.

جاءت هذه المشكلة في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لفوضى واسعة في حركة الطيران بسبب إضراب عمال المطارات في العديد من المدن غدا الجمعة.

ومن المنتظر أن يتأثر العديد من المطارات الألمانية الكبرى مثل فرانكفورت وميونخ وشتوتغارت وهامبورغ بالإضراب حيث تم إلغاء آلاف الرحلات المغادرة والقادمة إلى ألمانيا غدا بالفعل.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)