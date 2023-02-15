 لوفتهانزا تعلن استئناف أنشطتها بعد تلف كابل في فرانكفورت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.02.2023

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لوفتهانزا تعلن استئناف أنشطتها بعد تلف كابل في فرانكفورت

بعد حادث تلف أحد كابلات الاتصالات في موقع بناء بمدينة فرانكفورت الألمانية أدى إلى اضطراب عمل شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أعلنت الشركة عودة العمل إلى طبيعته بعد يوم واحد:

أحد مدرجات مطار فرانكفورت (15 فبراير/ شباط 2023)

أحد مدرجات مطار فرانكفورت (15 فبراير/ شباط 2023)

قالت المتحدثة باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الخميس (16 شباط / فبراير 2023) إن العمل عاد لطبيعته في الشركة وإنه لا يوجد حالياً أي إلغاءات أو تأخيرات في رحلاتها بسبب حادث الكابل.

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وبحسب شركة الطيران فإن أعمال بناء في أحد خطوط قطارات الركاب بفرانكفورت أدى إلى تعطل أنظمة الكمبيوتر في الشركة أمس مما أدى إلى تأخير أو إلغاء رحلات طيران آلاف المسافرين الذين يمرون بمطار فرانكفورت المحوري حيث وصل عدد الرحلات التي تم إلغاؤها بحلول الظهيرة إلى 230 رحلة من بين ألف رحلة مقررة.

وبعد الظهر أعيد فتح المطار مرة أخرى بعد إغلاقه لمدة حوالي 3 ساعات.

جاءت هذه المشكلة في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لفوضى واسعة في حركة الطيران بسبب إضراب عمال المطارات في العديد من المدن غدا الجمعة.

ومن المنتظر أن يتأثر العديد من المطارات الألمانية الكبرى مثل فرانكفورت وميونخ وشتوتغارت وهامبورغ بالإضراب حيث تم إلغاء آلاف الرحلات المغادرة والقادمة إلى ألمانيا غدا بالفعل. 

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

  • Deutschland entdecken Archiv - Junkers JU-52 (DW / Nelioubin)

    "العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد

    تشغيل "مكلف"

    سوف يفتقد الكثيرون دويها وهي محلقة في السماء. حتى يومنا هذا، كانت لا تزال بعض النسخ من الطائرة الأسطورية جو. 52 في الخدمة– أو تُستخدم أيضاً لأغراض إعلانية. لكن هذا لن يستمر بعد الآن، لأن الشركة أوقفت رحلاتها. والسبب كما جاء في البيان التالي: "استمرار تشغيل الطائرة يكلف أموالاً كثيرة، دون تحقيق أرباح".

  • Konstrukteur Ernst Zindel (picture alliance/IMAGNO/Votava)

    "العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد

    "الأب" المصمم

    كان فرانكه إيرنست زيندل، الذي ولد عام 1897، يترأس قسم التطوير في شركة Junkers Flugzeugwerke AG المتخصصة في صناعة الطائرات في مدينة ديساو الواقعة اليوم في ولاية سكسونيا-أنهالت. صمم زيندل طائرة جو. 52 في البداية بمحرك واحد، وفي وقت لاحق أصبحت الطائرة بثلاث محركات. زيندل، الرياضي المتحمس، درس بناء السفن في برلين بعد الحرب العالمية الأولى، و أصبح بعد ذلك مهندس طائرات ناجح.

  • Junkers JU-52 Reportage - 011 (DW/Maksim Nelioubin)

    "العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد

    في خدمة "الفوهرر"

    كانت الطائرة جو. 52 في البداية طائرة مدنية ناجحة للغاية. قام أدولف هتلر، المدعوم بسخاء من أنصاره الأثرياء، باستخدام الطائرة جو بحملاته الانتخابية - وهو شيء لم يكن معهوداً حتى ذلك الحين. وعرض المخرج السينمائي ليني ريفنشتال مقاطع الحملات الانتخابية تلك، ما ساعد في تقديم صورة "الفوهرر" والطائرة إلى جمهور واسع.

  • Junkers JU-52 Reportage - 015 (DW/Maksim Nelioubin)

    "العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد

    علاقة "عاطفية"

    كانت الطائرات المدنية تُصمم بذوق رفيع، من خلال المقاعد الجلدية الواسعة مع تخصيص مساحة كبيرة للأرجل. وكان الطيران آنذاك مقتصراً على النخبة، إذ لا يستطع سوى عدد قليل فقط تحمل تكاليفه. ومنذ عام 1939 بدأ نقل الجنود إلى الجبهة عن طريق الطائرة جو. كما تم من خلالها أيضاً إعادة العديد من الجنود الجرحى إلى بلادهم أو نقلهم إلى المستشفيات العسكرية. ما خلق نوعاً من التعلق العاطفي لدى الكثيرين بـ "العمة جو".

  • Junkers JU-52 Reportage - 013 (DW/Maksim Nelioubin)

    "العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد

    الطيران اليدوي

    نظرة واحدة إلى داخل قمرة القيادة، تكشف أن طريقة قيادة طائرة جو. 52 مختلفة بشكل كلي عن القيادة الإلكترونية لطائرة نفاثة مثلاً في وقتنا الحالي. خريطة ورقية للملاحة معلقة على عجلة القيادة؟ هذا المنظر وحده كفيل بكسب تعاطف طيار إيرباص أو إثارة سخريته منه. القيادة كانت عملًا شاقًا – لأنها بدون هيدروليك.

  • Junkers JU-52 Reportage - 017 (DW/Maksim Nelioubin)

    "العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد

    الحب والتفاني

    "تشغيل محركات جو.52 هو أمر ممتع بشكل لا يصدق"، هذا ما قاله أحد الطيارين عن الطائرة جو خلال الاحتفال بعيد ميلادها الثمانين في عام 2016، وأضاف الطيار: "إنه عمل يدوي ويحتاج أيضاً إلى قوة عضلية". كما كان يُفضل ارتداء قميص ذي أكمام قصيرة، في حالة كان على الطيار فحص مستوى الزيت في الطائرة.

  • Schweiz | Absturzstelle der JU-52 (Kantonspolizei Graubünden)

    "العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد

    مأساة جبال الألب السويسرية

    لطالما اعتبرت الطائرة جو. 52 طائرة آمنة وموثوق بها. وكانت سمعتها جيدة حتى الرابع من آب/ أغسطس عام 2018، حين تحطمت أحد طائراتها في منطقة جبلية في سويسرا، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها. وخلال التحقيق، عثر المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني على آثار غير مكتشفة من الصدأ على حطام الطائرة.

  • Lockheed L 1049C (Getty Images)

    "العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد

    و"كوني" الخارقة أيضاً

    "العمة جو" ليست أسطورة الطائرات الوحيدة التي كلفت صيانتها شركة لوفتهانزا الكثير. Lockheed Super Constellation (كوني الخارقة) كانت أحدى طائرات أسطول لوفتهانزا، وكان ينبغي الحفاظ عليها كطائرة تقليدية. لكن المبلغ المقدر بـ 100 إلى 200 مليون دولار والذي كان على شركات الطيران استثماره في صيانتها، لم يكن كافياً لذلك– وهكذا توقف المشروع.

  • Technikmuseum Speyer: Luft- und Raumfahrt 009 (Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin)

    "العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد

    نهاية حزينة

    لن يتم بيع تذاكر رحلات على متن الطائرة جو. 52 بعد اليوم. في المقابل سوف يتم تعويض ثمن التذاكر، التي تم بيعها عن طريق "قسائم شراء" صالحة، كم وعدت شركة لوفتهانزا. أما بالنسبة لمحبي الطيران يمكنهم رؤية الطائرة القديمة من خلال زيارة المتاحف الخاصة بالطيران. كما يأمل البعض في أن تسمح هيئة الطيران الفيدرالية لنواد خاصة بتنظيم رحلات طيران على متن "العمة جو". إعداد: ديرك كاوفمان/ ترجمة: إيمان ملوك


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