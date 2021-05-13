 لوفتهانزا الألمانية للطيران تعلق رحلاتها إلى تل أبيب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.05.2021

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لوفتهانزا الألمانية للطيران تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

قالت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إنها أوقفت رحلاتها إلى مدينة تل أبيب لمدة يومين، فيما نفى مسؤول إسرائيلي تصريحات حماس عن ضرب مطار رامون في جنوب إسرائيل.

طائرات لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران في مطاع ميونيخ - صورة من الأرشيف بتاريخ 26 مايو/ أيار 2020

أوضحت الشركة الألمانية أنها تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل اعتباراً من بعد غد السبت

علقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا رحلاتها إلى  مدينة تل أبيب في إسرائيل  اليوم الخميس (13 مايو/ أيار 2013) وغداً الجمعة. وأوضحت أكبر شركة طيران ألمانية أنها تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل اعتباراً من بعد غد السبت، مشيرة إلى أنها تراقب باهتمام الوضع الراهن في إسرائيل وأنها لا تزال تتبادل وجهات النظر بشكل وثيق مع السلطات ومقدمي الخدمات الأمنية وموظفيها في إسرائيل.

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وتتعرض البلدات والمدن الإسرائيلية لوابل من الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة وردّ الجيش الإسرائيلي بشنّ هجمات على أهداف داخل القطاع وركز فيها الجيش الإسرائيلي على استخدام سلاح الجو.

من جانب آخر أكد مسؤول إسرائيلي إن مطار رامون في الجنوب لم يتم استهدافه  بصاروخ فلسطيني  ويعمل كالمعتاد وذلك بعد أن أعلنت حركة حماس الخميس إنها أطلقت صاروخاً صوبه. وأعادت إسرائيل توجيه بعض الرحلات لمطار رامون، القريب من منتجع إيلات على البحر الأحمر، من مطار بن غوريون الرئيسي في تل أبيب بسبب الوضع الأمني.

وكانت كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، قد دعت جميع شركات الطيران إلى وقف رحلاتها إلى جميع المطارات الإسرائيلية. وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في تصريحات بثتها قناة فلسطينية محلية: "يدعو قائد الأركان (محمد الضيف) شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافي لفلسطين المحتلة".

ع.غ/ و.ب (رويترز، د ب أ، آ ف ب)

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