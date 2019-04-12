لوغاريتم يبشر ببقاء "أم التنانين" على قيد الحياة

مع اقتراب مسلسل "صراع العروش" من نهايته وانتظار الملايين لعرض أولى حلقات الموسم الأخير من المسلسل يوم (14 نيسان/ أبريل)، يبدو أن طلبة الجامعة التكنولوجية في ميونيخ لم يتمكنوا من الانتظار لأكثر من هذا فطوروا برنامجا لتوقع نهاية المسلسل التليفزيوني الأشهر في العالم. وطور الطلبة لوغاريتمات لحساب احتمال نجاة شخصيات المسلسل وتوقع من سيبقى على قيد الحياة ومن سيفارقها منهم.
ووفقا للمشرف على المشروع العلمي بالجامعة، جاي يشداف، يتم تحديد معدل البقاء على قيد الحياة في اللوغاريتم باستخدام اسلوب للتحليل أشبه بالمُستخدم في الأبحاث العلمية الخاصة بدراسة تأثير العلاجات الطبية.
وبالرغم من أن البيانات المستخدمة في التحليل مأخوذة من عالم الخيال، إلا أن الأسلوب المُعتمد هنا للتحليل يقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة على أرض الواقع.
وتنبأ الطلاب بمصير شخصية "داينيريس تارغارين" المُلقبة بأم التنانين، إذ توصلوا إلى أن احتمال بقائها على قيد الحياة يصل إلى نحو 99%.
وبالنسبة لشخصية "جون سنو"، فتتمتع باحتمالات "غير سيئة" للنجاة، حيث تصل احتمالات موته في المسلسل إلى 12% فقط.
أما الشخصية المحتمل جدا موتها في حلقات الجزء الأخير من المسلسل، هي شخصية "سانسا ستارك"، بمعدل 73%.
هذه ليست المرة الأولى التي يحاول البعض توقع مصير شخصيات مسلسل "صراع العروش". فقد توقع طلبة آخرون إعادة شخصية "جون سنو" للحياة باستخدام اللوغاريتمات قبل عرض الجزء السادس من المسلسل. وبالرغم من صحة توقعهم ذلك، تنبأهم بموت "أم التنانين" حينها لم يكن في محله.
د.ب/ ع.خ
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
دم ونار ودخان
الموسم السابع من صراع العروش يعد متابعي المسلسل بالكثير من المشاهد المثيرة. وفي الشريط الدعائي للموسم الجديد يمكن التكهن بأن الحرب قادمة لا محال. والدلائل تشير إلى أن هذا الموسم سيكون أكثر عدوانية وشراسة من المواسم السابقة. فكيف تلك المواسم؟
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
أخيرا في قارة ويستروس
إنها في موطنها الآن، ففي نهاية الموسم السادس من المسلسل شاهد المرء كيف أن دينيريس تارغارين توجهت برفقة أسطول عملاق من السفن باتجاه قارة ويستروس. ويبدو أن الجميع وصلوا سالمين، وقد طالبت دينيريس حينئذ بحقها الشرعي في الحصول على العرش الحديدي.
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
دعم قوي
دينيريس تارغارين لديها أمل كبير في الحصول على العرش، إذ يساندها في مسعاها الجيش الذي يقوده غري وورم (الظاهر خلفها) ومستشاروها الثلاثة ميساندي وتيريون لانيستر ولورد فاريس، هذا بالإضافة إلى ثلاثة تنانين عملاقة والشعب الدوثراكي القاسي. لكن هناك إمرأة أخرى تجلس على العرش الحديدي!
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
الضغط على الملكة
لاتزال سيرسي لانيستر ملكة قارة ويستروس، لكن الملكة وشقيقها جيمي يتعرضان لضغوط كبيرة. وفي الشريط الدعائي للموسم السابع تقول سيرسي إنها محاصرة وتضيف "الأعداء موجودون في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي الشمال". لكنها رغم ذلك تريد الحفاظ على العرش وتؤكد أن "كل ما يأتي في طريقنا، سنهزمه".
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
في الجليد الأبدي
بعد أن فقد بران ستارك في الموسم السابق رفيقه المقرب هودور، تبقى قصته في هذا الموسم مشوقة. وتبقى ميرا مرافقة له في الموسم السابع، ويبدو أن الاثنين لا يزالان هاربين.
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
باتجاه المجهول
أما ساندور كليغان المعروف باسم "ذه هوند" فيسلك طريقا معاكسا. جنبا إلى جنب مع "الإخوة دون لافتات" يمتطي حصانه باتجاه الشمال، لكي يشارك مع القوات المستقرة هناك في محاربة الغزو الوشيك من قبل "وايت والكيرس".
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
الكتاب بدل السيف
الموسم السابع من صراع العروش يستمر في إلقاء قصة "سام تارلي وزوجته غيلي". سام الذي يعتبر الكتب أكثر إثارة من السيف، يريد أن يصبح أستاذا. أما غيلي فبدأت تجد متعة في القراءة.
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
الاستعداد للقتال
أما تورموند وبرايني أوف تارث، فيفضلان السيف والقتال، ويستعدان في الشمال لـ "معركة المعارك" ضد وايت والكيرس. لكن هذه المعركة تبدو ليس الشيء الوحيد الذي يثير تورموند، ففي الموسم السابق كان قد أظهر إعجابه بالمحاربة الشقراء برايني أوف تارث.
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
علاقة متأرجحة
بيتير بايليش الملقب بـ "الإصبع الصغير" كان منقذ سانساس في وقت الحاجة. ومن خلال قواته تمكنت سانساس وأخوها غير الشقيق جون سنو من كسب معركة "فنتيرفيل". الكاتب: فيلكس شلاغفاين/ زمن البدري