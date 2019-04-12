لوغاريتم يبشر ببقاء "أم التنانين" على قيد الحياة

مع اقتراب مسلسل "صراع العروش" من نهايته وانتظار الملايين لعرض أولى حلقات الموسم الأخير من المسلسل يوم (14 نيسان/ أبريل)، يبدو أن طلبة الجامعة التكنولوجية في ميونيخ لم يتمكنوا من الانتظار لأكثر من هذا فطوروا برنامجا لتوقع نهاية المسلسل التليفزيوني الأشهر في العالم. وطور الطلبة لوغاريتمات لحساب احتمال نجاة شخصيات المسلسل وتوقع من سيبقى على قيد الحياة ومن سيفارقها منهم.

ووفقا للمشرف على المشروع العلمي بالجامعة، جاي يشداف، يتم تحديد معدل البقاء على قيد الحياة في اللوغاريتم باستخدام اسلوب للتحليل أشبه بالمُستخدم في الأبحاث العلمية الخاصة بدراسة تأثير العلاجات الطبية.

وبالرغم من أن البيانات المستخدمة في التحليل مأخوذة من عالم الخيال، إلا أن الأسلوب المُعتمد هنا للتحليل يقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة على أرض الواقع.

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وتنبأ الطلاب بمصير شخصية "داينيريس تارغارين" المُلقبة بأم التنانين، إذ توصلوا إلى أن احتمال بقائها على قيد الحياة يصل إلى نحو 99%.

وبالنسبة لشخصية "جون سنو"، فتتمتع باحتمالات "غير سيئة" للنجاة، حيث تصل احتمالات موته في المسلسل إلى 12% فقط.

أما الشخصية المحتمل جدا موتها في حلقات الجزء الأخير من المسلسل، هي شخصية "سانسا ستارك"، بمعدل 73%.

هذه ليست المرة الأولى التي يحاول البعض توقع مصير شخصيات مسلسل "صراع العروش". فقد توقع طلبة آخرون إعادة شخصية "جون سنو" للحياة باستخدام اللوغاريتمات قبل عرض الجزء السادس من المسلسل. وبالرغم من صحة توقعهم ذلك، تنبأهم بموت "أم التنانين" حينها لم يكن في محله.

د.ب/ ع.خ