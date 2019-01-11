 لودريان : ″صفقة القرن ليست على الطاولة.. وهي مجرد إعلانات″ | أخبار | DW | 13.01.2019

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أخبار

لودريان : "صفقة القرن ليست على الطاولة.. وهي مجرد إعلانات"

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تعمل مع الأردن على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق حل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة للدولتين. وقال لودريان إن ما يُسمى "صفقة القرن" مجرد إعلانات.

Frankreich Paris - Außenminister Jean-Yves Le Drian (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

صورة من الارشيف

في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي عقب مباحثات جرت بينهما اليوم الأحد (13 يناير 2019) في عمان، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان :" صفقة القرن ليست على الطاولة وهي مجرد إعلانات وحديث في وسائل الاعلام". وحذر لودريان من خطر تفجر الأوضاع وتهديد الأمن الاقليمي بسبب غياب الحل وتجذر اليأس والإحباط.

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا أشار لودريان إلى أن بلاده تنسق مع الأردن في اطار المجموعة المصغرة لإنهاء الأزمة، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال حل سياسي يضمن استقلال سوريا ووحدتها ويعيد استقرارها، مؤكدا أن ذلك يعد أولوية بالنسبة إلى فرنسا ليتم إعادة اللاجئين إلى بلدهم وأشار إلى أن الحل في سوريا يكمن في عملية انتخابية شفافة تسمح للسوريين بانتخاب رئيسهم وتقرير مستقبلهم.

وبخصوص العلاقة مهن الاردن، أضاف وزير الخارجية الفرنسي أن "العلاقات مميزة بيننا والشراكة مصدر قوتنا في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة وما يلفت انتباهي دوما الثقة بيننا، وبالنسبة لبلدينا الأولوية استئصال تنظيم الدولة الإرهابي المعروف بداعش".

من جهته قال الصفدي" إن عمان وباريس شريكتان رئيسيتان في الحرب على الإرهاب للقضاء على هذه الآفة التي تمثل خطرا علينا جميعا". وأضاف :"سنعمل معا، وبشراكة مع المجتمع الدولي، على إيجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل الدولتين الذي تقوض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فرص تحقيقه".

ورحّب الصفدي بمواقف فرنسا المؤيدة لحل الدولتين ومؤتمر باريس للعام 2017 والقرار 2334 الذي كان لها الدور الرئيسي في التوصل إليه والذي أكد بوضوح دعمها لحق الفلسطينيين في الحرية والدولة ليتحقق السلام الشامل الذي "نريده جميعا".

 

م.أ.م/ ي ب ( د ب أ ) 

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