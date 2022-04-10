لوح الصاج أم شبكة الشواء.. ما الأنسب للمخبوزات والطواجن؟

لا يخلو بيت تقريبا من فرن بالمطبخ. وبعدما كانت الأفران في الماضي تعتمد على الحطب والخشب والقش وما شابه، أصبحت تعمل منذ مدة طويلة بالغاز والكهرباء، وتخبز فيها كل أنواع المخبوزات والأطباق والطواجن الشهية تقريبا. ما عليك إلا أن تجهز ما تريد وتضعه في الفرن، ثم تترك الفرن ليؤدي دوره لتحصل في النهاية على ما لذ وطاب لك.

وبحسب ما تريد إنضاجه في الفرن، ينبغي عليك أن تضعه داخله إما على "لوح الصاج" أو على "شبكة الشواء"، كي يخرج بأفضل صورة. والسؤال الآن هو متى يجب استخدام لوح الصاج ومتى تستخدم شبكة الشواء؟

يقول موقع "بونته" الألماني إنه يجب الانتباه إلى أن شبكة الشواء تستخدم في حالة المخبوزات التي يجب أن تكون محمصة، أو الأطباق التي تشوى عندما يكون مصدر الحرارة من أعلى الفرن.

كذلك الطواجن التي تريد إنضاجها في الفرن شريطة ألا تكون ثقيلة جدا على شبكة الشواء.

الكعك و"الكيكة" والفطائر، الموضوعة في قوالب خاصة بها، لأن السطح الأسفل لتلك المخبوزات يمكن أن يحترق بسرعة إن وضع على لوح الصاج.

شوي النقانق في الفرن بوضعها على شبكة الشوي

ويوضع على شبكة الشوي أيضا المخبوزات المجمدة، مثل البيتزا والفطائر الرقيقة جدا "تارت فلامبي" التي تشتهر بها منطقة الإلزاس، حيث يجب خبزها على درجة حرارة منخفضة لتصبح رطبة على صينية أو مقرمشة على شبكة الشواء.

متى يستخدم لوح الصاج؟

يقول موقع "بونته" إن المعجنات الطازجة التي تجهزها بنفسك مثل البيتزا و"تارت فلامبي" و"بروتشن" (خبز ألماني يشبه خبز الكيزر) وكذلك الكعك، حيث إن العجين النيء يخبز بسرعة أكبر على حرارة لوح الصاج.

الأطباق التي تطهى في أوعية ثقيلة مقاومة للحرارة مثل تلك المصنوعة من الحديد الزهر يجب وضعها على لوح الصاج لأنه يتحمل الأثقال أكثر من شبكة الشوي.

مخبوزات خاصة بأيام عيد الميلاد توضع على لوح الصاج وتخبز في الفرن المنزلي

مبدئيا أيضا، يوضع على لوح الصاج المعجنات والأطباق التي لا تُخبز في قالب خاص بها ويمكن أن تسقط في قاع الفرن إن وضعت على شبكة الشوي.

ص.ش/ أ.ح