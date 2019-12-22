 لوحة للفنان الغامض بانكسي بيعت بمبلغ خيالي لصالح مستشفى ببيت لحم | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.07.2020

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منوعات

لوحة للفنان الغامض بانكسي بيعت بمبلغ خيالي لصالح مستشفى ببيت لحم

في مزاد علني بيعت لوحة للفنان المشهور بانكسي بمبلغ خيالي سيتبرع به لمستشفى في بيت لحم بالضفة الغربية.

لوحة الفنان بانكسي منظر على البحر المتوسط 2017

لوحة الفنان بانكسي "منظر على البحر المتوسط 2017"

في مزاد علني بمدينة لندن بيعت لوحة فنية لفنان الغرافيتي البريطاني بانكسي بمبلغ قيمته 2،4 مليون يورو سيذهب بالكامل لمستشفى في بيت لحم الفلسطينية بالضفة الغربية، بحسب ما نقل موقع مجلة شبيغل الألمانية. ووفقاً لشبيغل قدر الخبراء اللوحة قبل بيعها بسعر يتراوح ما بين 800 ألف يورو و1،2 مليون يورو.

مختارات

يبدو أن أعمال فنان الشارع الشهير والغامض روبرت بانسكي مصرة على تحطيم الأرقام القياسية بين الفينة والآخرى. لوحة تصور أعضاء البرلماني البريطاني على هيئة "قردة الشمبانزي" تباع بمبلغ مالي كبير في العاصمة البريطانية لندن. (04.10.2019)

رسام الجرافيتي البريطاني المشهور عالمياً ومجهول الهوية في ذات الوقت، بانكسي، قام مطلع هذا العام بزيارة قطاع غزة ورسم على باب أحد المنازل المدمرة. هذا العمل أصبح محل نزاع بين شخصين هناك، لتحسم الشرطة النزاع بمصادرة الباب. (10.04.2015)

وتظهر اللوحة المسماة بـ "منظر على البحر المتوسط 2017" منظراً لبحر تطوف فيه سترات وعوامات نجاة في إشارة للاجئين الذين لقوا حتفهم محاولين الهجرة إلى أوروبا في السنوات الماضية، بحسب ما نقل موقع صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ (Faz).

وأضاف الموقع أن الأموال ستخصص لمستشفى ببيت لحم وستستخدم في إنشاء قسم لحالات الجلطات الدماغية الحرجة ولشراء معدات إعادة تأهيل بدني للأطفال.

وكانت لوحة الفنان الذي لايزال الغموض يحيط بهويته معلقة في فندق الجدار (والد أوف) في بيت لحم حتى فترة قصيرة، وهو فندق شارك بانكسي في تأسيسه وتم الإعلان عنه بأنه فندق صاحب "أسوأ منظر" لأنه يطل بشكل مباشر على الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، بحسب صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ.

ويتميز بانكسي بأعماله الفنية ذات الطابع السياسي والاجتماعي، حيث روج من فترة لارتداء الأقنعة الواقية للحماية من كورونا من خلال عمل فني في مترو أنفاق لندن.

س.ح/ع.ش

 

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