لوحة خامسة لبيكاسو تباع بأكثر من مئة مليون دولار

بيعت لوحة زيتية للرسام الشهير بابلو بيكاسو مقابل 103.4 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز في نيويورك محطمة تقديرات ما قبل البيع التي توقعت 55 مليوناً.
وتنافس عدد من جامعي الأعمال الفنية في مزاد لشراء اللوحة التي رسمها بيكاسو عام 1932؛ بعنوان ”المرأة الجالسة قرب النافذة"، وبيعت في النهاية في مقابل 90 مليون دولار، وبلغ سعرها النهائي 103,4 مليون دولار بعد إضافة الرسوم والعمولات.
اللوحة تصور حبيبة بيكاسو ومصدر إلهامه، ماري تيريز والتر، وهي مألوفة لهواة الفنون لظهورها في معرض (بيكاسو 1932) بمعرض تيت مودرن عام 2018.
ويؤكد بيع هذه اللوحة حيوية سوق الفن رغم التباطؤ الذي شهده بسبب القلق الناجم عن الوضعين الصحي والاقتصادي خلال الوباء، لكنه أيضاً يعكس المكانة الخاصة لأعمال بابلو بيكاسو.
وقالت رئيسة "كريستيز أميركا" بوني برينان في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن الحصيلة الجيدة للمزاد، والتي بلغت 481 مليون دولاراً؛ "تعبّر عن العودة الفعلية إلى الوضع الطبيعي"، مضيفة أن "سوق الفن عاد إلى المسار الصحيح".
وكان المالك الحالي للوحة استحوذ عليها قبل ثماني سنوات خلال مزاد في لندن مقابل 44,8 مليون دولار.
وأصبح عدد أعمال بيكاسو التي تجاوز ثمنها العتبة الرمزية البالغة 100 مليون دولار خمس لوحات.
وحتى قبل هذا المزاد، كان يتربع وحده على رأس عدد قليل من الفنانين الذين بيعت أعمالهم بهذا الثمن، وبين لوحاته الأربع التي سبق أن بلغت هذا المستوى "نساء الجزائر" التي تحمل الرقم القياسي لثمن لوحات الفنان الإسباني، إذ تم بيعها في أيار/مايو 2015 لقاء 179,4 مليون دولار.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عامين التي يبلغ فيها عمل هذا المستوى، بعد بيع لوحة "الرحى" لكلود مونيه مقابل 110,7 ملايين دولار ضمن مزاد لدار "سوذبيز" في نيويورك العام 2019.
م.ش/خ.س (أ.ف.ب، رويترز)
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
رسم الفنان بيكاسو سلسلة من خمسة عشر لوحة بين عامي 1954 و1955، تحمل صيغ "أ" حتى "و"، استوحيت مواضيعها من لوحة "نساء الجزائر في بيوتهن" للفنان الفرنسي أوجين ديلاكروا، وهو أحد رواد المدرسة الرومانسية الفرنسية. حطم ثمن اللوحة "نساء الجزائر" "و" كافة الأرقام القياسية المتوقعة عندما بيعت بـ179.4 مليون دولار في مزاد كريستيز بتاريخ 11 مايو/أيار 2015.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
لوحة الفنان البريطاني فرانسيس بيكون، "ثلاث دراسات لرسم لوسيان فرويد" التي رسمها في عام 1969، حققت رقماً قياسياً عندما بِيعت في مزاد أقيم في دار كريستيز في نيويورك بـ 142.4 مليون دولار. وكانت اللوحة قد حققت أعلى ثمناً عندما بِيعت في مزاد للأعمال الفنية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إلا أن أعمال بيكاسو وأعمال أميديو موديلياني"تجاوزت ذلك الرقم القياسي في عام 2015.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
حققت أعمال الرسام والنحات الإيطالي – الفرنسي ألبيرتو جياكوميتي بعض الأرقام القياسية في المزادات الفنية، وكانت بعض أعماله قد حطمت الرقم القياسي في وقت مبكر من عام 2015 عندما حقق تمثاله البرونزي المُسمى بـ "الرجل ذو الإصبع" والذي شكله أو صنعه في عام 1937، وقد بِيع التمثال بـ 141.3 مليون دولار في مزاد أقيم بدار كريستيز.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
تمثل لوحة " امرأة من ذهب" أو " موناليزا النمسا" إلى حدٍ بعيد المرحلة الذهبية للرسام غوستاف كليمت. وكانت اللوحة قد بِيعَت في عام 2006 من قبل دار كريستيز للمزادات بـ 135 مليون دولار.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
لوحة "الصرخة"هي واحدة من اللوحات الأكثر شهرة في العالم للرسام التعبيري النرويجي إدوارد مونك الذي رسم أربع نسخ منها، ثلاثة تعرض في المتاحف النرويجية، والنسخة الرابعة بِيعت في شهر مايو/أيار 2012 من قبل دار سوثبي للمزدات بـ 119.9 مليون دولار.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
استوحى الرسام الإسباني بابلو بيكاسوهذه اللوحة من عشيقته ماري تيريز والتر ورسمها في يوم واحد عام 1932. وسجلت لوحة بيكاسو المسماة بـ"عارية، وأوراق خضراء، وتمثال نصفي" رقماً قياسياً عندما بيعت بـ 106 مليون دولار في مزاد استغرق ثمانية دقائق وست ثوان أقيم بدار كريستيز في نيويورك في شهر مايو/أيار 2010. وكان ثمن لوحة بيكاسو قد قدر قبل بدء المزاد بنحو تسعين مليون دولار.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
بيعت لوحة الفنان آندي وارهول المسماة بـ "تحطم سيارة فضية" بـ105.4 ملايين دولار في مزاد علني أقيم في صالة سوثبي بنيويورك لتصبح أغلى لوحة تباع لأشهر فناني البوب. و يظهر في اللوحة سيارة مصطدمة بشجرة وجثة هامدة. واللوحة عبارة عن صورة ضخمة يبلغ طولها 2.67 وعرضها 4 أمتار، و تحتوي اللوحة على خمسة عشر صورة التقطت عقب اصطدام السيارة بشجرة.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
لوحة بيكاسو "الصبي والغليون" بِيعت بـ 104.2 مليون دولار. رسمت اللوحة عام 1905 خلال مرحلة بيكاسو "الوردية"، وبعد مرور قرن و نصف من الزمن حققت اللوحة ثمناً مثيراً للإعجاب في مزادٍ أقامتة صالة سوثبي في عام 2004.
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اللوحات الفنية الأغلى في العالم!
أعلنت صالة سوثبي للمزادات في عام 2010 عن بيع التمثال المسمى بـ "الرجل السائر" للنحات السويسري ألبيرتو جياكوميتي بمبلغ وصل لـ104.3 مليون دولار، رغم الأزمة المالية العالمية. ولم تستغرق عملية البيع سوى ثماني دقائق، وقال الخبراء أنهم لم يتوقعوا أن يحقق تمثال النحات جيوكوميتي ذلك السعر القياسي.
الكاتب: اليزابيث غرونيه/غالية داغستاني