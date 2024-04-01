لوثار ماتيوس يتوقع استعادة بايرن لمستواه أمام أرسنال

توقع نجم المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس نهوض بايرن ميونيخ من كبوته في مقابلته المقبلة أمام أرسنال الإنجليزي. واعتبر ماتيوس أن العوامل الذهنية هي التي تفسر تراجع "البافاري"، داعيا لعودة ناغلسمان لتدريب الفريق.

أبدى لوثار ماتيوس نجم منتخب ألمانيا سابقا ثقته في قدرة فريقه السابق بايرن ميونخ على تصحيح مساره خلال مواجهة ارسنال الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في أعقاب الخسارة على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في البوندسسليغا.

وأكد ماتيوس لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم (الاثنين الأول من أبريل/ نيسان 2024) أن تراجع الأداء كان السبب الرئيسي في الخسارة أمام دورتموند. وأضاف "لهذا أثق تماما بأن الفريق سيلعب بشكل مغاير تماما أمام ارسنال في دور الثمانية لدوري الأبطال".

وأضاف نجم المنتخب الألماني السابق موضحا "ليس فقط لأن هاري كين أصبح أكثر جاهزية بعض الشيء أو بسبب عودة مانويل نوير، لكن لأن هناك شيئا على المحك. لأن هذه هي الفرصة الأخيرة للفوز بلقب كبير".

ويرى ماتيوس أن تراجع أداء بايرن ميونخ يعود لمشكلة ذهنية، قائلا "يوجد الكثير من اللاعبين في هذا الفريق، وربما أشخاص من حولهم، لا يعرفون معنى العمل في بايرن ميونخ".

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ودعا ماتيوسأيضا لعودة يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، لتدريب بايرن ميونخ عقب رحيل توماس توخيل في نهاية الموسم. وأكد قائلا: "من وجهة نظري هو الأنسب من بين جميع المرشحين في السوق، إنه يعرف النادي، ويقدم غالبا كرة جذابة".

وحث ماتيوس إدارة النادي البافاري على حماية ناغلسمان بشكل أفضل في المستقبل، مقارنة بما حدث معه خلال ولايته الأولى" ، موضحا "ما يحدث في ميونخ لعدة سنوات ينبغي ان ينتهي بشكل تدريجي".

ح.ز/ أ.ح (د.ب.أ)