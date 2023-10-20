لوبن تنتقد وزير الداخلية الفرنسي وتتهم بنزيمة بـ"مجاملة الأصوليين"

وصفت زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي مارين لوبن اتهام وزير الداخلية جيرالد دارمانان لاعب كرة القدم كريم بنزيمة بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين بانه "تضليل". لكنها في نفس الوقت اتهمت هداف ريال مدريد الإسباني السابق بـ"مجاملة الأصوليين الإسلاميين".

وقالت لوبن لقناة "أر أم سي": "اتهام السيد بنزيمة الذي لم يعد يعيش حتى في فرنسا، من قبل وزير الداخلية، هو تضليل، فيما نواجه راهناً مشكلات كبرى".

وتابعت لوبن التي خسرت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017 و 2022 أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون "يؤاخذ على السيد بنزيمة قربه من الإخوان المسلمين. لكني لم أسمع السيد دارمانان قط يطلب حظر جماعة الاخوان المسلمين، لأنك قبل ان تتهم شخصاً بمشاركة أيديولوجية ما، يتعيّن على المرء التعبير عن هذه الأيديولوجية"، مضيفة "طالبت بقانون لمواجهة الأيديولوجيات الإسلامية".

في الوقت عينه، اتهمت لوبن اللاعب الجديد لنادي الاتحاد السعودي بـ"مجاملة الإسلام المتطرّف والذي يسمّيه البعض أصولية إسلامية"، وأصرّت على ذلك قائلة "هذا أمر بديهي"، دون شرح المزيد.

وكان دارمانان قد اتهم مهاجم المنتخب الفرنسي السابق والحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، بعد أن نشر الأحد على موقع "إكس" رسالة دعم لسكان غزة، ضحايا "القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل - حسب قوله - رداً على الهجوم الإرهابي الدامي الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وحركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. وقال بنزيمة "كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

وأوضح وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيمة مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية وُلدت في مصر حيث تعتبر "إرهابية". وقال دارمانان الاثنين على قناة "سي نيوز" مثيراً عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي "كريم بنزيمة لديه علاقة، كما نعلم جميعاً، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان المسلمين".

ولم يتفاعل بنزيمة الذي يلعب حاليا مع اتحاد جدة السعودي ويظهر عقيدته الإسلامية، بشكل مباشر لكنه ترك محاميه يتولى المهمة، إذ ردّ محاميه أوغ يوم الخميس على إذاعة "أر إم سي"، مهدّداً بتقديم شكوى ضد الوزير: "كريم بنزيمة ليس له أي علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد". كما اعتبر المحامي بأنه "من غير المتصوّر" أن يكون وزير الداخلية "قادراً على الإدلاء بمثل هذه التعليقات، دون أي تحقق".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أشار مقرّب من الوزير إلى "انجراف بطيء في مواقف كريم بنزيمة نحو إسلام متشدّد وصارم، وهو ما يميّز أيديولوجية الإخوان المسلمين". كما ذكّر برفض بنزيمة غناء النشيد الوطني عندما كان يدافع عن ألوان المنتخب الفرنسي أو "التبشير على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأكّد دارمانان الخميس انه سيسحب تعليقاته إذا كتب بنزيمة عن "بكائه" أيضاً على المدرّس دومينيك برنار الذي قُتل طعناً على يد طالب سابق متطرف، متحدّر من جمهورية إنغوشيا الروسية في القوقاز، في شمال البلاد.

ع.ح./ع.ش/ إ. م (أ ف ب)