لوائح قانونية لضبط أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

"شات جي بي تي".. أوروبا وتحدي تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي!

في الوقت الذي تناقش فيه عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر روبوتات المحادثة، يدعو مشرعون إلى ضرورة خروج الاتحاد الأوروبي بقواعد واضحة حيال تنظيم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن دون إثارة خوف المطورين.