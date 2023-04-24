 لوائح قانونية لضبط أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ | كليك | DW | 24.04.2023

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كليك

لوائح قانونية لضبط أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

تريد المفوضية الأوروبية ضبط أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستويات المخاطر المختلفة، وتقترح وجوب حظر جميع الأنظمة التي تشكل تهديدًا لأمن الناس ومعيشتهم وحقوقهم.

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