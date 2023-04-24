لوائح قانونية لضبط أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

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تريد المفوضية الأوروبية ضبط أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستويات المخاطر المختلفة، وتقترح وجوب حظر جميع الأنظمة التي تشكل تهديدًا لأمن الناس ومعيشتهم وحقوقهم.
في الوقت الذي تناقش فيه عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر روبوتات المحادثة، يدعو مشرعون إلى ضرورة خروج الاتحاد الأوروبي بقواعد واضحة حيال تنظيم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن دون إثارة خوف المطورين.
رغم الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما يُعرف بـ "اقتصاد الوظائف المؤقتة" منذ وقت طويل، إلا أنها باتت تحقق تقدما سريعا في قطاعات أخرى وتقتحم سوق العمل. فهل أوروبا مستعدة لذلك ولتنظيم استخدام تلك التطبيقات؟
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