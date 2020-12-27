لوائح فيروس كورونا تُربك منتخبات أوروبية وعربية

قبل أقل من أسبوع من بدء التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يوآخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، بات بإمكانه ضم لاعبيه المحترفين في إنجلترا لقائمة منتخب الماكينات، الذي يستعد لخوض أولى مبارياته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر، بعد تعديل قواعد الحجر الصحي الصارمة عند دخولهم ألمانيا. فيما يبدو من المرجح بشكل متزايد أن بعض المنتخبات الأوروبية ستضطر إلى إرسال لاعبين من قائماتها الثانية، مع إحجام الأندية عن السماح للاعبيها النجوم الذين سيضطرون في حالة مشاركتهم إلى الحجر الصحي.

وفتح هذا التغيير الباب أمام مشاركة كل من إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي، وبيرند لينو، حارس مرمى أرسنال، وتيمو فيرنر وكاي هافيرتس وأنطونيو روديغر، ثلاثي تشيلسي، مع المنتخب الألماني أمام منتخبي أيسلندا ومقدونيا الشمالية يومي 25 و31 آذار/مارس الجاري على الترتيب بمدينة دويسبورغ. ومن المقرر أن تتخلل هذين اللقاءين مباراة أخرى للمنتخب الألماني مع مضيفه منتخب رومانيا في 28 من الشهر نفسه بتصفيات كأس العالم.

وكان هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم قد أعلن بأن ناديه لن يعطي الضوء الأخضر لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه النمساوي دافيد الابا لخوض مباريات في صفوف منتخب بلديهما ضد إنجلترا واسكتلندا تواليا في نهاية الشهر الحالي ضمن تصفيات مونديال 2022 بسبب فيروس كورونا المتحور البريطاني.

نجم بايرن ليفاندوفسكي يرجح غيابه عن مباريات المنتخب البولندي

من جهته انتقد اتحاد الكرة الجزائري قرار رابطة الدوري الفرنسي اليوم الجمعة، بمنع اللاعبين الدوليين خارج الاتحاد الأوروبي من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولي بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا.

وسيفتقد المنتخب الجزائري بسبب هذا القرار عددا من لاعبيه في مباراتيه أمام زامبيا وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم افريقيا.

ساوثجيت مدرب إنجلترا: يجب تطعيم اللاعبين

من جهته دعا غاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إلى تطعيم اللاعبين ضد فيروس كورونا إذ يخاطرون بصحتهم باللعب والسفر.

وتلقى أكثر من نصف أعداد كبار السن الجرعة الأولى من التطعيم في إنجلترا بعد وضع العاملين في مجال الصحة وكبار السن والمعرضين للخطر كأولوية.

وقال ساوثجيت "برنامج التطعيم (في إنجلترا) كان مذهلا...تقريبا كل المعرضين للخطر تلقوا الجرعة الأولى". وأضاف "وجهة نظري أننا اقتربنا من فكرة أنه من المقبول أن يكون الرياضيون المحترفون في القائمة".

وبرأي المدرب الانجليزي "نطالبهم بمواصلة اللعب، ويجب عليهم الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم من ظروف معينة، إنهم يخاطرون بالعودة إلى عائلاتهم وأغلبهم اصيب بالمرض لأنهم يعملون". وتابع "لا أقول إنه يجب وضعهم قبل العاملين المهمين أو المدرسين لكننا اقتربنا من فكرة أنه من المقبول حصولهم على التطعيم. في الحقيقة كرة القدم تستطيع توفير المال لهيئة الصحة العامة بشراء التطعيم وتوزيعه".

وتلعب إنجلترا ضد سان مارينو في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022 في 25 مارس آذار وتواجه ألبانيا بعد ذلك بثلاثة أيام ثم بولندا في 31 مارس.

م.س / ا. ف ( رويترز، DW )