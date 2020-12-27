لوائح فيروس كورونا تُربك منتخبات أوروبية وعربية

قبل أقل من أسبوع من بدء التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يوآخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، بات بإمكانه ضم لاعبيه المحترفين في إنجلترا لقائمة منتخب الماكينات، الذي يستعد لخوض أولى مبارياته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر، بعد تعديل قواعد الحجر الصحي الصارمة عند دخولهم ألمانيا. فيما يبدو من المرجح بشكل متزايد أن بعض المنتخبات الأوروبية ستضطر إلى إرسال لاعبين من قائماتها الثانية، مع إحجام الأندية عن السماح للاعبيها النجوم الذين سيضطرون في حالة مشاركتهم إلى الحجر الصحي.
وفتح هذا التغيير الباب أمام مشاركة كل من إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي، وبيرند لينو، حارس مرمى أرسنال، وتيمو فيرنر وكاي هافيرتس وأنطونيو روديغر، ثلاثي تشيلسي، مع المنتخب الألماني أمام منتخبي أيسلندا ومقدونيا الشمالية يومي 25 و31 آذار/مارس الجاري على الترتيب بمدينة دويسبورغ. ومن المقرر أن تتخلل هذين اللقاءين مباراة أخرى للمنتخب الألماني مع مضيفه منتخب رومانيا في 28 من الشهر نفسه بتصفيات كأس العالم.
وكان هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم قد أعلن بأن ناديه لن يعطي الضوء الأخضر لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه النمساوي دافيد الابا لخوض مباريات في صفوف منتخب بلديهما ضد إنجلترا واسكتلندا تواليا في نهاية الشهر الحالي ضمن تصفيات مونديال 2022 بسبب فيروس كورونا المتحور البريطاني.
نجم بايرن ليفاندوفسكي يرجح غيابه عن مباريات المنتخب البولندي
من جهته انتقد اتحاد الكرة الجزائري قرار رابطة الدوري الفرنسي اليوم الجمعة، بمنع اللاعبين الدوليين خارج الاتحاد الأوروبي من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولي بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا.
وسيفتقد المنتخب الجزائري بسبب هذا القرار عددا من لاعبيه في مباراتيه أمام زامبيا وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من مباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم افريقيا.
ساوثجيت مدرب إنجلترا: يجب تطعيم اللاعبين
من جهته دعا غاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إلى تطعيم اللاعبين ضد فيروس كورونا إذ يخاطرون بصحتهم باللعب والسفر.
وتلقى أكثر من نصف أعداد كبار السن الجرعة الأولى من التطعيم في إنجلترا بعد وضع العاملين في مجال الصحة وكبار السن والمعرضين للخطر كأولوية.
وقال ساوثجيت "برنامج التطعيم (في إنجلترا) كان مذهلا...تقريبا كل المعرضين للخطر تلقوا الجرعة الأولى". وأضاف "وجهة نظري أننا اقتربنا من فكرة أنه من المقبول أن يكون الرياضيون المحترفون في القائمة".
وبرأي المدرب الانجليزي "نطالبهم بمواصلة اللعب، ويجب عليهم الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم من ظروف معينة، إنهم يخاطرون بالعودة إلى عائلاتهم وأغلبهم اصيب بالمرض لأنهم يعملون". وتابع "لا أقول إنه يجب وضعهم قبل العاملين المهمين أو المدرسين لكننا اقتربنا من فكرة أنه من المقبول حصولهم على التطعيم. في الحقيقة كرة القدم تستطيع توفير المال لهيئة الصحة العامة بشراء التطعيم وتوزيعه".
وتلعب إنجلترا ضد سان مارينو في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022 في 25 مارس آذار وتواجه ألبانيا بعد ذلك بثلاثة أيام ثم بولندا في 31 مارس.
م.س / ا. ف ( رويترز، DW )
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أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
كأس العالم لكرة اليد للرجال
في مصر لن يكون هناك ذلك العدد الكبير من المشجعين الذي شهدته بطولة العالم في ألمانيا والدنمارك والتي أقيمت عام 2019. ورغم كورونا، يتوقع الاتحاد الدولي لكرة اليد بأن تصل نسبة الحضور إلى 30 بالمائة. وتستضيف مصر البطولة من 13 كانون الثاني/ يناير إلى 31 من نفس الشهر. وقد أعطى الاتحاد الألماني للاعبي المنتخب حرية المشاركة من عدمها، وقد اعتذر البعض بالفعل.
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أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أجبرت الجائحة منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن على تأجيل انطلاقها ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي: من 8 حتى 21 من شباط/ فبراير. وحسب ما هو مقرر ستنطلق البطولات الثلاث الكبرى الأخرى لكرة المضرب (غراند سلام) في المواعيد التالية: بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في باريس في 23 أيار/ مايو، وبطولة ويمبلدون في لندن في 28 حزيران/ يونيو، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 30 آب/ أغسطس.
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أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
مباراة "سوبر باول"
من المقرر أن تجري المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية في 7 شباط/ فبراير، إلا إذا كان لكورونا رأي آخر. وملعب المباراة سيكون استاد ريموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. ومباراة "سوبر باول" واحدة من أكثر الأحداث الرياضية متابعة؛ إذ يشاهدها عبر البث المباشر عدة ملايين من المتفرجين.
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أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
انطلاق سباقات الفورملا-1 في أستراليا
بطولة العالم في الفورمولا-1 تم اختصارها بسبب الجائحة. في عام 2021 ستجري سباقات أكثر من أي عام مضى. سيكون هناك 23 سباق جائزة كبرى، واحد منها للمرة الأولى في السعودية. ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 23 آذار/ مارس بسباق الجائزة الكبرى في أستراليا، حيث سيظهر مايك شوماخر، ابن ميشائيل شوماخر، للمرة في سباق الدرجة الأولى.
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أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
بطولة العالم للهوكي
من المقرر أن يقام كأس العالم للهوكي في بيلاروسيا ولاتفيا في الفترة بين 21 مايو/أيار وحتى 6 حزيران/يونيو. وقد لا تقام البطولة في بلاروسيا نظراً للضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للهوكي IIHF لسحب حق الاستضافة من منسك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. في حال حدوث ذلك ستحل حليفة بيلاروسيا الأقرب، روسيا، محلها في الاستضافة المشتركة.
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أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
كأس الأمم الأوروبية في 12 دولة
تغير التاريخ، لكن قميص المنتخب الألماني لم يتغير: نيكو شولتس وسيرغ غنابري وتيمو فيرنر ورفاقهم سيرتدون تلك القمصان في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تأجلت سنة بسبب الوباء. وستجري منافسات البطولة بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/يوليو في 12 دولة أوروبية كما كان مخططاً لها في الأساس. ستستضيف مدينة ميونيخ الألمانية أربع مباريات، بينما تجري مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في مدينة لندن الإنكليزية.
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أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
سباق فرنسا الدولي للدراجات
تنتهي ثلاث من 21 مرحلة من سباق فرنسا الدولي للدرجات (تور دو فرانس) بمرتفع يتعين على المتسابقين صعوده. وستقام البطولة بين 26 حزيران/ يونيو و18 تموز/يوليو. ويدافع السلوفيني تادي بوغاتشر عن لقبه. ويتعين على المتنافسين صعود جبل مونت فينتوكس مرتين في يوم واحد. الختام سيكون مع المسافة الطويلة للبطولة التي تبلغ في عام 2021 حوالي 3383 كيلومتراً، ونهاية المطاف كما هي العادة تكون في باريس.
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أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان
"سنجعل هذه الألعاب الأولمبية رمزاً عظيماً للتضامن والوحدة في هذا العالم"، يقول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. وقد كلفت تأجيل موعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو من عام 2020 إلى 2021 الدولة المضيفة اليابان حوالي مليار يورو. وستجري الألعاب الأولمبية الاعتيادية من 23 تموز/ يوليو إلى 8 آب/أغسطس وتلك الخاصة يذوي الاحتياجات الخاصة من 24 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر.
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أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
سباقات الرجل الحديدي في هاواي
في عام 2019 وقفت الألمانية آنه هاوغ (في الصورة) ومواطنها يان فرودينو على منصة تتويج مسابقات الرجل الحديدي "أيرون مان" في هاواي. وتتألف المسابقة من ثلاثة أجزاء: جري وسباحة وركوب الدراجة الهوائية. وأجبرت الجائحة المنظمين في البداية على تأجيلها ومن ثم إلغائها نهائياً عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1978. النسخة 44 من المسابقة ستجري في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021. شتيفان نستلر/خ.س.