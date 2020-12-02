 ″لواء العاصفة 44″ - جماعة يمينية خطيرة تحظرها السلطات الألمانية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.12.2020

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سياسة واقتصاد

"لواء العاصفة 44" - جماعة يمينية خطيرة تحظرها السلطات الألمانية

حظرت ألمانيا جماعة يمينية متطرفة معروفة باسم "لواء العاصفة 44" أو "لواء الذئب". واتهم وزير الداخلية زيهوفر هذه المجموعة بأنها تهدف إلى "إعادة بناء الدولة النازية السابقة". إنها مجموعة تذكر بفصل من مجازر جماعية للنازية.

عناصر يمينية متطرفة ونازيون جدد يرددون شعارات عنصرية في برلين

عناصر يمينية متطرفة ونازيون جدد في برلين يرددون شعارات عنصرية في ليلة "الفالبورغيس"، التي يحتفل فيها بذهاب الشتاء وقدوم الربيع.

"لواء العاصفة 44"، يشير الاسم الذي تعتمده المجموعة الصغيرة إلى ما تحمله من معاني متعلقة بشراسة الحرب. ويرتدي أعضاؤها قمصاناً وسترات تحمل شارة المجموعة مكتوبة بخط كبير أبيض اللون بأحرف ألمانية قديمة الطراز. وهذا يعتبر أسلوباً خطيراً، إذ يرتدونه بفخر في التجمعات اليمينية المتطرفة. وهذا يبدو مخيفا للغرباء. إنها تشكل تهديداً- على الرغم من أن معظم الناس قد لا يكونون على دراية بالهاوية التي لا نهاية لها، والتي تقف خلف الحروف والأرقام لهذه المجموعة.

ديرليفانغر.. مرتكب المجازر الجماعية

الجرائم التي ارتكبتها وحدة "لواء العاصفة 44" في الحرب العالمية الثانية فظيعة لدرجة كبيرة يصعب وصفها بالكلمات، فقد كانت "وحدة خاصة" تحت قيادة الضابط أوسكار ديرليفانغر. وقد قتل ديرليفانغر وجنوده عشرات الآلاف من الناس معظمهم من المدنيين العزل، كما أحرقوا الرضع والأطفال، واغتصبوا النساء، وأطلقوا النار على كل قروي صادفوه في بيلاروسيا.

بعض من الأزياء العسكرية للنازيين في متحف التاريخ الألماني في برلين ويظهر على تلك الملابس الصليب المعقوف شعار النازية.

بحسب وزارة الداخلية الألمانية فإن هدف مجموعة "لواء العاصفة 44" هو إقامة دولة نازية من جديد

علاوة على ذلك، نهب الجنود قرية "خاتين" الصغيرة قبل أن يحبسوا السكان المحليين في حظيرة ليضرموا فيها النيران لاحقاً. وكان مصير أي شخص يحاول الهرب الرمي بالرصاص. ومن بين القتلى الـ 147، كان هناك 75 طفلاً. وقد نجا حداد القرية، يوزف كامينسكي، بعد انسحاب قوات الأمن الخاصة، غير أنه قد وجد جثة ابنه آدم وسط أنقاض الحظيرة المتفحمة.

مختارات

تلجأ الجماعات اليمينية المتطرفة في ألمانيا إلى تقنيات موسيقية متطورة وإلى أغاني الهيب هوب والراب لاستقطاب الشباب وتجييش مشاعر الوطنية عندهم، مستغلين الإنترنت لنشر تلك الأغاني التي تحرض على كراهية الأجانب وعلى العنف.

كشفت النيابة العامة بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا أن التهديدات بتفجير قنابل في مسجدين في ميونخ قبل أسبوعين، تحمل بصمات اليمين المتطرف. وأشارت النيابة العامة أن التوقيع بعبارة "الدم والشرف" هو اسم الجماعة المحظورة.

يحظى ديرليفانغر، الذي حصل لاحقاً على وسام (إس إس، أي لواء العاصفة)، بالتبجيل من قبل جماعة "لواء العاصفة 44" المحظورة الآن. الرقم 4 يرمز إلى الحرف الرابع من الأبجدية الألمانية (D)، لذا فإن الرقم 44 يعني (وحدة ديرليفانغر).

صغيرة لكنها مرتبطة جيدا

لا يبدو أن الجماعة تلعب دوراً رئيسياً في المشهد اليميني المتطرف في ألمانيا اليوم، لكن يُعتقد أنها على صلة وطيدة بالمتطرفين الآخرين. ففي عام 2019 أمر المدعي العام الألماني بمداهمات للاشتباه في تورط أعضاء من المجموعة في تشكيل جمعية إجرامية. هذا بعد الاشتباه في مشاركتهم في التجمعات اليمينية المتطرفة الإقليمية ورسم  الصليب المعقوف على الجدران.

وقال ديفيد بيغريتش، من منظمة "Miteinander" غير الحكومية المناهضة للعنصرية من ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا، إن التحقيقات حول مجموعة "لواء العاصفة 44" كشفت مرة أخرى أن مجموعات اليمين المتطرف منتشرة في جميع أنحاء ألمانيا. وقال للموقع الالكتروني لمجلة "بيلتاور نيوز" إن "الشبكات التي قاموا بتأسيسها في السنوات الثلاث الماضية وفرت الأساس للتطرف والميل إلى العنف ضد أفراد مجتمع المهاجرين وغيرهم من المعارضين السياسيين."

وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر (أول ديسمبر/ أيلول 2020)

وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر أصدر قرارا بحظر مجموعة "لواء العاصفة 44" النازية.

وقال وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر إن حظر لواء العاصفة 44 هدفه إرسال إشارة واضحة مفادها أن "أي جماعة تزرع الكراهية وتعمل على إعادة بناء الدولة النازية السابقة لا تنتمي إلى ألمانيا". وكان الأمر الصادر في الأول من كانون الأول/ ديسمبر بحظر لواء العاصفة 44 هو المرة الرابعة التي يعلن فيها زيهوفر عن جماعة يمينية متطرفة غير قانونية في عام 2020.

تواصل تمجيد ديرليفانغر!

ورغم الخطابات التي تظهر "حسن النية"، يبدو أنه لا يزال هناك الكثير من الأماكن في أنحاء ألمانيا تنتشر فيها الكراهية والتحريض اليميني المتطرف. كما أن تمجيد مرتكب المجازر الجماعية أوسكار ديرليفانغر يتواصل أيضا. إذ يمكن مثلا شراء شعار "SKD" من متاجر تبيعه في الانترنت بشكل قانوني، رغم أن هذا الشعار باللغة الألمانية يشير لـ " قوات ديرليفانغر الخاصة". ويمكن أيضا شراء أشرطة تسجيل وأقراص مدمجة عليها أغاني لفرقة "روك" يمينية تم حلها الآن. كما أنه في مهرجانات مجموعات الروك اليمينية، ما زال مسموحا لجماعة "الإخوان الآريين"، بقيادة النازي الجديد تورستن هايزه، أن تتولى القيام بتأمين تلك المهرجانات، وشعارهم عبارة عن قنبلتين يدويتين متقاطعتين، وهو شعار لواء العاصفة.

هانز بفايفر/ ر.ض

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    فظائع معسكرات الإبادة النازية في أعمال فنية

    يحظى ما سمي في العهد النازي بـ"الفن المنحط" باهتمام كبير. لكن الكثير من الفنانين الذين مارسوا فنهم داخل معسكرات الإبادة النازية، مثل فالديمار نوفاكوفسكي (في الصورة)، لا يحظى باهتمام يذكر.

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    فظائع معسكرات الإبادة النازية في أعمال فنية

    كرس الكاتب والمؤرخ الفني يورغن كاومكوتر أكثر من 15 سنة من حياته لفن معتقلي وناجي معسكرات الإبادة، مثل هذا العمل الذي نحته ليو هاس سنة 1947، والذي يصور فظائع معسكر الإبادة "تيريزينشتات".

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    فظائع معسكرات الإبادة النازية في أعمال فنية

    كان هناك فنانون يرسمون في "تيريزينشتات" وحتى في معسكر "آوشفيتز" لصالح النازيين. لكنهم كانوا يرسمون في الخفاء أيضاً، مثل هذه اللوحة التي تعود إلى سنة 1943.

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    فظائع معسكرات الإبادة النازية في أعمال فنية

    تعود هذه اللوحة إلى سنة 1944 ورسما الفنان يان ماركييل في معسكر "آوشفيتز". الصورة لابنة خباز من قرية قريبة، كانت تساعد المعتقلين وتزودهم بالخبز والبريد.

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    فظائع معسكرات الإبادة النازية في أعمال فنية

    جاء يهودا بيكون (يمين) في سن 13 عاماً إلى "تيريزينشتات"، وفي ديسمبر/ كانون الأول 1943 انتقل إلى "آوشفيتز-بيركيناو"، وهو شاهد على محرقة اليهود وصورها في أعمال فنية بعد نهاية الحرب.

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    فظائع معسكرات الإبادة النازية في أعمال فنية

    في هذه اللوحة، يصور يهودا بيكون قضاة في مدينة فرانكفورت، كدليل على جرائم القتل والمحارق التي شهدها معسكر "آوشفيتز".

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    فظائع معسكرات الإبادة النازية في أعمال فنية

    والدا الفنانة الإسرائيلية سيغاليت لانداو من الناجين من المحرقة، وأعمالها الفنية مليئة بالإيحاءات التي تتمحور حول المحرقة في معسكر "آوشفيتز".

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    فظائع معسكرات الإبادة النازية في أعمال فنية

    جمعت لانداو جمعت في إسرائيل مائة زوج من الأحذية ورمتها في البحر الميت، الذي لفها بطبقات من الملح، في إشارة إلى الحياة بدلاً عن الموت الذي لحق بآلاف اليهود في معسكر "آوشفيتز". الكاتب: ساره هوفمان/ أمين بنضريف


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